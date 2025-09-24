Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightകരകയറുമോ വ്യവസായം? 27...
    Kerala
    Posted On
    date_range 24 Sept 2025 10:38 AM IST
    Updated On
    date_range 24 Sept 2025 10:38 AM IST

    കരകയറുമോ വ്യവസായം? 27 പൊ​തു​മേ​ഖ​ല വ്യ​വ​സാ​യ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ഷ്ട​ത്തി​ൽ

    text_fields
    bookmark_border
    കരകയറുമോ വ്യവസായം? 27 പൊ​തു​മേ​ഖ​ല വ്യ​വ​സാ​യ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ഷ്ട​ത്തി​ൽ
    cancel

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത് ന​ഷ്ട​ത്തി​ലു​ള്ള​ത് 27 പൊ​തു​മേ​ഖ​ല വ്യ​വ​സാ​യ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ. വ്യ​വ​സാ​യ വ​കു​പ്പി​ന്റെ അ​ധീ​ന​ത​യി​ലു​ള്ള 49ല്‍ ​പ​കു​തി​യി​ല​ധി​കം സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളും ന​ഷ്ട പ​ട്ടി​ക​യി​ലാ​ണ്. ഓ​ഹ​രി​ക​ള്‍ വി​ല്‍ക്കു​ക​യോ അ​ട​ച്ചു​പൂ​ട്ടു​ക​യോ ചെ​യ്യി​ല്ലെ​ന്നാ​ണ് സ​ർ​ക്കാ​ർ നി​ല​പാ​ട്.

    22 പൊ​തു​മേ​ഖ​ല സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ള്‍ മാ​ത്ര​മാ​ണ് ലാ​ഭ​ത്തി​ലു​ള്ള​ത്. ഇ​വ​യു​ടെ മൊ​ത്തം വി​റ്റു​വ​ര​വ് 5119.18 കോ​ടി​യും ലാ​ഭം 65.56 കോ​ടി​യു​മാ​ണ്. കൂ​ടാ​തെ കെ.​എ​സ്.​ഐ.​ഡി.​സി, കി​ൻ​ഫ്ര എ​ന്നി​വ കൂ​ടി ചേ​ര്‍ത്താ​ൽ 24 സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ള്‍ ലാ​ഭ​ത്തി​ലെ​ന്ന് പ​റ​യാം. 24 പൊ​തു​മേ​ഖ​ല സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന ന​ഷ്ടം 2024-25 സാ​മ്പ​ത്തി​ക വ​ര്‍ഷ​ത്തി​ല്‍ കു​റ​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞെ​ന്നാ​ണ് സ​ർ​ക്കാ​ർ വാ​ദം. ന​ഷ്ട​ത്തി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളെ മ​ത്സ​ര​ക്ഷ​മ​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്ത എ​ട്ട് സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ വി​ദ​ഗ്ധ​രു​ടെ സ​ഹാ​യ​ത്തോ​ടെ സാ​ധ്യ​ത പ​ഠ​നം ന​ട​ത്താ​നും തീ​രു​മാ​നി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    കേ​ന്ദ്ര സ​ർ​ക്കാ​ർ സ്വ​കാ​ര്യ​വ​ത്ക​രി​ക്കാ​ൻ തീ​രു​മാ​നി​ച്ച കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ കേ​ന്ദ്ര പൊ​തു​മേ​ഖ​ല സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ കൂ​ടി ഏ​റ്റെ​ടു​ത്ത് ബ​ദ​ൽ വി​ക​സ​ന ന​യ​മാ​ണ് സ​ർ​ക്കാ​ർ സ്വീ​ക​രി​ച്ചു​വ​രു​ന്ന​തെ​ന്ന് മ​ന്ത്രി പി. ​രാ​ജീ​വ് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. ഇ​തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് കേ​ന്ദ്ര പൊ​തു​മേ​ഖ​ല സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളാ​യ ഹി​ന്ദു​സ്ഥാ​ൻ ന്യൂ​സ് പ്രി​ന്‍റ് ലി​മി​റ്റ​ഡ്, സം​യു​ക്ത സം​രം​ഭ​മാ​യ ഭാ​ര​ത് ഹെ​വി ഇ​ല​ക്ട്രി​ക്ക​ൽ ലി​മി​റ്റ​ഡ് എ​ന്നി​വ ഏ​റ്റെ​ടു​ത്ത് കേ​ര​ള പേ​പ്പ​ർ പ്രോ​ഡ​ക്ട്സ് ലി​മി​റ്റ​ഡ്, കെ​ൽ-​ഇ.​എം.​എ​ൽ എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ പു​ന​ർ​നാ​മ​ക​ര​ണം ചെ​യ്ത​ത്.

    സം​സ്ഥാ​ന​ത്തെ 131 പൊ​തു​മേ​ഖ​ല സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ 77 എ​ണ്ണ​വും ന​ഷ്‌​ട​ത്തി​ലെ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു കം​പ്ട്രോ​ള​ർ ആ​ൻ​ഡ് ഓ​ഡി​റ്റ​ർ ജ​ന​റ​ലി​ന്‍റെ (സി.​എ.​ജി) ഒ​ടു​വി​ല​ത്തെ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്. 18,026.49 കോ​ടി രൂ​പ​യാ​ണ് ന​ഷ്ടം. 44 സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ള്‍ പൂ​ര്‍ണ​മാ​യി ത​ക​ര്‍ന്നു. 1986 മു​ത​ല്‍ 18 പൊ​തു​മേ​ഖ​ല സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ള്‍ അ​ട​ച്ചു​പൂ​ട്ട​ല്‍ ഭീ​ഷ​ണി​യി​ലാ​ണെ​ന്നും ഇ​വ പൂ​ട്ടാ​നു​ള്ള ന​ട​പ​ടി ഊ​ര്‍ജി​ത​മാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും റി​പ്പോ​ര്‍ട്ടി​ല്‍ പ​റ​ഞ്ഞി​രു​ന്നു.

    എ​ന്നാ​ൽ, അ​ട​ച്ചു​പൂ​ട്ട​ലു​ക​ൾ​ക്ക് പ​ക​രം റി​പ്പോ​ര്‍ട്ടി​ൽ പ​രാ​മ​ർ​ശി​ച്ച ന്യൂ​ന​ത​ക​ൾ പ​രി​ഹ​രി​ക്കാ​ൻ ന​ട​പ​ടി​യെ​ടു​ക്കാ​നാ​ണ് സ​ർ​ക്കാ​ർ തീ​രു​മാ​നം. 2020 മു​ത​ല്‍ 2023 മാ​ര്‍ച്ച് വ​രെ​യു​ള്ള ക​ണ​ക്കു​ക​ളാ​ണ് ഈ ​വ​ർ​ഷം മാ​ർ​ച്ചി​ൽ സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച സി.​എ.​ജി റി​പ്പോ​ര്‍ട്ടി​ലു​ള്ള​ത്. നി​ല​വി​ലെ ബി​സി​ന​സ് മോ​ഡ​ലു​ക​ൾ പ​രി​ശോ​ധി​ച്ച് സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ​ക​ളി​ൽ ന​വീ​ക​ര​ണം കൊ​ണ്ടു​വ​ന്നാ​ൽ മാ​ത്ര​മേ ന​ഷ്ട​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് ക​ര​ക​യ​റാ​ൻ സാ​ധ്യ​മാ​കൂ​വെ​ന്നും വി​ല​യി​രു​ത്ത​ലു​ണ്ട്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Local Newspublic sectorenterprisesLatest News
    News Summary - Public sector enterprises are in loss
    Similar News
    Next Story
    X