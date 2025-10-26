Begin typing your search above and press return to search.
    Kerala
    Posted On
    26 Oct 2025 6:11 AM IST
    Updated On
    26 Oct 2025 7:45 AM IST

    പി.​​​​എം ശ്രീ​ പ​ദ്ധ​തി​യി​ലെ പ​ര​സ്യ​മാ​യ ര​ഹ​സ്യ​ങ്ങ​ൾ

    പി.​​​​എം ശ്രീ​ പ​ദ്ധ​തി​യി​ലെ പ​ര​സ്യ​മാ​യ ര​ഹ​സ്യ​ങ്ങ​ൾ
    ‘‘ഫെ​ഡ​റ​ൽ ത​ത്ത്വ​ങ്ങ​ളെ തീ​ർ​ത്തും വ​ക​വെ​ക്കാ​തെ​യു​ള്ള സ​മീ​പ​ന​ങ്ങ​ളാ​ണ് ദേ​ശീ​യ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ ന​യ​ത്തി​ലു​ള്ള​ത്. കേ​ന്ദ്രം എ​ല്ലാം തീ​രു​മാ​നി​ക്കു​ന്ന​താ​ണ് അ​തി​ന്റെ ആ​പ​ത്ത്. ചാ​ൻ​സ​ല​ർ പ​ദ​വി​യി​ലൂ​ടെ കേ​ന്ദ്ര സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ അ​ജ​ണ്ട​ക​ൾ ന​ട​പ്പാ​ക്കാ​ൻ ഗ​വ​ർ​ണ​ർ​മാ​ർ മു​ഖേ​ന കേ​ന്ദ്രം ശ്ര​മി​ക്കു​മെ​ന്ന​ത് കാ​ണ​ണം. ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന ത​ത്ത്വ​ങ്ങ​ളു​ടെ ലം​ഘ​ന​മാ​ണി​ത്. പ​ല സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ലും കോ​ള​ജു​ക​ളി​ലും സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​ക​ളി​ലും വി​ദ്യാ​ർ​ഥി യൂ​നി​യ​നു​ക​ളെ​പ്പോ​ലും അ​നു​വ​ദി​ക്കു​ന്നി​ല്ല’’.

    മ​ധു​ര​യി​ൽ ന​ട​ന്ന 24ാം പാ​ർ​ട്ടി കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ൽ അം​ഗീ​ക​രി​ച്ച രാ​ഷ്ട്രീ​യ പ്ര​മേ​യ​ത്തി​ൽ ദേ​ശീ​യ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ ന​യ​ത്തെ (എ​ൻ.​ഇ.​പി) സി.​പി.​എം വി​ല​യി​രു​ത്തു​ന്ന​ത് ഇ​ങ്ങ​നെ​യാ​ണ്. അ​തി​നു​മു​ന്നേ​ത​ന്നെ, എ​ൻ.​ഇ.​പി​ക്കെ​തി​രെ ദേ​ശീ​യ​ത​ല​ത്തി​ൽ ശ​ക്ത​മാ​യ സ​മ​രം ന​ട​ത്തി​യ ച​രി​ത്ര​വും ഇ​ട​തു​പ​ക്ഷ കേ​ര​ള​ത്തി​നു​ണ്ട്. എ​ൻ.​ഇ.​പി​യു​ടെ പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ പ​​​ഠി​​​ക്കാ​​​ൻ സം​​​സ്ഥാ​​​ന സ​​​ർ​​​ക്കാ​​​ർ നി​​​ർ​​​ദേ​​​ശ പ്ര​​​കാ​​​രം ഉ​​​ന്ന​​​ത വി​​​ദ്യാ​​​ഭ്യാ​​​സ വ​​​കു​​​പ്പ്​ ആ​​​റം​​​ഗ സ​​​മി​​​തി​​​യെ നി​​​യോ​​​ഗി​​​ച്ചി​​​രു​​​ന്നു.

    പ്ര​​​ഫ. പ്ര​​​ഭാ​​​ത്​​​​പ​​​ട്​​​​നാ​​​യ​​​ക്​ അ​​​ധ്യ​​​ക്ഷ​​​നാ​​​യ സ​​​മി​​​തി​​​യു​​​ടെ റി​​​പ്പോ​​​ർ​​​ട്ട് ഉ​യ​ർ​ത്തി​ക്കാ​ട്ടി, കേ​ര​ളം കേ​ന്ദ്ര​ത്തോ​ട് ത​ങ്ങ​ളു​ടെ എ​തി​ർ​പ്പ് ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക​മാ​യി​ത്ത​ന്നെ അ​റി​യി​ച്ചു. എ​ന്ന​ല്ല, ഭ​​​ര​​​ണ​​​ഘ​​​ട​​​നാ ബാ​​​ധ്യ​​​ത നി​​​റ​​​വേ​​​റ്റു​​​ന്ന​​​തി​​​ൽ എ​​​ൻ.​​​ഇ.​​​പി പ​​​രാ​​​ജ​​​യ​​​മാ​​​ണെ​​​ന്നും വി​​​ദ്യാ​​​ഭ്യാ​​​സ​​​ത്തി​​​ന്‍റെ പ​​​രോ​​​ക്ഷ ക​​​ച്ച​​​വ​​​ട​​​വ​​​ത്ക​​​ര​​​ണ​​​ത്തെ അ​തു പ്രോ​​​ത്സാ​​​ഹി​​​പ്പി​​​ക്കു​ന്നെ​ന്നും ആ​ത്യ​ന്തി​ക​മാ​യി സം​ഘ്പ​രി​വാ​ർ നി​ർ​മി​ത ച​രി​ത്ര​ത്തെ​യും ശാ​സ്ത്ര​ത്തെ​യു​മെ​ല്ലാം ഉ​യ​ർ​ത്തി​ക്കാ​ണി​ക്കാ​നു​ള്ള രാ​ഷ്ട്രീ​യ പ​ദ്ധ​തി​യാ​ണി​തെ​ന്നും കേ​ര​ളം തു​റ​ന്ന​ടി​ച്ചു. ത​മി​ഴ്നാ​ട് ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളെ സ​മാ​ന​മാ​യ തീ​രു​മാ​ന​ത്തി​ലെ​ത്തി​ച്ച​ത് സ​ത്യ​ത്തി​ൽ കേ​ര​ള​ത്തി​ന്റെ ഈ ​രാ​ഷ്ട്രീ​യ ഇ​ച്ഛാ​ശ​ക്തി​യാ​യി​രു​ന്നു.

    ഈ ​വീ​ര​ച​രി​ത്ര​മെ​ല്ലാം ഇ​നി ക​ഥ​ക​ൾ മാ​ത്ര​മാ​ണ്. ഒ​രൊ​റ്റ ഒ​പ്പി​ലൂ​ടെ ഈ ​ച​ങ്കു​റ​പ്പെ​ല്ലാം പ​ഴ​ങ്ക​ഥ​ക​ളാ​യി മാ​റി. എ​​​​ൻ.​​​​ഇ.​​​​പി​​​​യു​​​​ടെ അ​​​​ടി​​​​സ്ഥാ​​​​ന​​​​ത്തി​​​​ൽ രൂ​​​​പം ന​​​​ൽ​​​​കി​​​​യി​​​​ട്ടു​​​​ള്ള, പ്ര​സ്തു​ത ന​യ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യു​ള്ള മാ​തൃ​കാ സ്കൂ​ളു​ക​ൾ യാ​ഥാ​ർ​ഥ്യ​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി ത​യാ​റാ​ക്കി​യ പി.​​​​എം ശ്രീ​ (​​​പ്ര​​​​ധാ​​​​ൻ​​​​മ​​​​ന്ത്രി സ്കൂ​​​​ൾ ഫോ​​​​ർ റൈ​​​​സി​​​​ങ് ഇ​​​​ന്ത്യ) യി​​​​ൽ കേ​​​​ന്ദ്ര​​​​വു​​​​മാ​​​​യി സ​​​​ഹ​​​​ക​​​​രി​​​​ക്കാ​​​​ൻ കേ​​​​ര​​​​ളം തീ​രു​മാ​നി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്നു. സി.​​​​പി.​​​​ഐ ഉ​​​​ൾ​​​​പ്പെ​​​​ടെ സ​​​​ഖ്യ​​​​ക​​​​ക്ഷി​​​​ക​​​​ളു​​​​ടെ എ​​​​തി​​​​ർ​​​​പ്പ് അ​​​​വ​​​​ഗ​​​​ണി​​​​ച്ച് ഒ​ക്ടാ​ബ​ർ 23ന് ​പൊ​​​​തു​​​​വി​​​​ദ്യാ​​​​ഭ്യാ​​​​സ സെ​​​​ക്ര​​​​ട്ട​​​​റി ഡോ. ​വാ​സു​കി കേ​ര​ള​ത്തി​നു​വേ​ണ്ടി ധാ​ര​ണ​പ​ത്ര​ത്തി​ൽ ഒ​പ്പു​വെ​ച്ചു.

    ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 16നു​ത​ന്നെ ധാ​ര​ണ​പ​ത്രം ത​യാ​റാ​ക്കി​യി​രു​ന്നെ​ന്നാ​ണ് പു​തി​യ വാ​ർ​ത്ത; ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 22ന് ​ന​ട​ന്ന മ​ന്ത്രി​സ​ഭാ യോ​ഗ​ത്തി​ൽ സി.​പി.​ഐ അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ ഇ​തു​സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് ചോ​ദി​ച്ച​പ്പോ​ൾ, മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യും വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മ​ന്ത്രി​യും മൗ​നം പാ​ലി​ച്ചെ​ന്നും പ​റ​യു​ന്നു. തൊ​ട്ട​ടു​ത്ത ദി​വ​സം ഡ​ൽ​ഹി​യി​ൽ ഒ​പ്പു​ചാ​ർ​ത്ത​ൽ. അ​പ്പോ​ൾ ഇ​തൊ​രു ര​ഹ​സ്യ​നീ​ക്ക​മാ​യി​രു​ന്നോ? അ​തെ​ന്തു​മാ​ക​ട്ടെ, ഈ ​ഒ​​​​പ്പു​​​​വെ​​​​ക്ക​ൽ സി.​പി.​എം എ​ന്ന ഇ​ട​തു​പ​ക്ഷ പ്ര​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ന്റെ രാ​ഷ്ട്രീ​യ ന​യം​മാ​റ്റ പ്ര​ഖ്യാ​പ​നം​കൂ​ടി​യാ​യി​രു​ന്നു. അ​തു വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മ​ന്ത്രി ഇ​ന്ന​ലെ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു, എ​ൻ.​ഇ.​പി​യെ​ക്കു​റി​ച്ച് ത​ന്റെ അ​ഭി​പ്രാ​യം മാ​റി​യെ​ന്ന്!


    എ​ൻ.​ഇ.​പി​യും പി.​എം ശ്രീ​യും

    ഐ.​എ​സ്.​ആ​ർ.​ഒ മു​ൻ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ കെ. ​ക​സ്തൂ​രി​രം​ഗ​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ള സ​മി​തി​യാ​ണ് ദേ​ശീ​യ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ ന​യം (2020) ചി​ട്ട​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്. 2020 ജൂ​ലൈ 29ന് ​എ​ൻ.​ഇ.​പി​ക്ക് അം​ഗീ​കാ​രം ല​ഭി​ച്ചു. ‘ഇ​ന്ത്യ​ൻ നോ​ള​ജ് സി​സ്റ്റ’​ത്തി​ന് പ്രാ​ധാ​ന്യം ന​ൽ​കി​യു​ള്ള എ​ൻ.​ഇ.​പി​യെ രാ​ജ്യ​ത്തെ പ്ര​തി​പ​ക്ഷ സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ൾ പൊ​തു​വി​ലും ഇ​ട​തു​പ​ക്ഷം സ​വി​ശേ​ഷ​മാ​യും ഒ​രു ആ​ർ.​എ​സ്.​എ​സ് പ​ദ്ധ​തി​യാ​യി​ട്ടാ​ണ് വി​ല​യി​രു​ത്തു​ന്ന​ത്. അ​തു​കൊ​ണ്ടു​ത​ന്നെ. തു​ട​ക്കം മു​ത​ലേ അ​തി​നെ​തി​രെ വി​മ​ർ​ശ​നം ഉ​യ​ർ​ന്നി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​താ​ക​ട്ടെ, രാ​ജ്യ​ത്തെ ഫെ​ഡ​റ​ൽ വ്യ​വ​സ്ഥ​​യെ ലം​ഘി​ച്ചും. എ​ൻ.​ഇ.​പി അം​ഗീ​ക​രി​ക്കാ​ത്ത സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പ​ല​വി​ധ കേ​ന്ദ്ര​ഫ​ണ്ടു​ക​ൾ ത​ട​ഞ്ഞു​വെ​ച്ച​തോ​ടെ കേ​ര​ളം, പ​ശ്ചി​മ ബം​ഗാ​ൾ, ത​മി​ഴ്നാ​ട് ഒ​ഴി​കെ​യു​ള്ള സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കെ​ല്ലാം മോ​ദി​ക്കു മു​ന്നി​ൽ​വ​ഴ​ങ്ങേ​ണ്ടി​വ​ന്നു. അ​പ്പോ​ഴും ഈ ​മൂ​ന്നു സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ൾ പ്ര​തി​രോ​ധി​ച്ചു. ത​മി​ഴ്നാ​ടും പ​ശ്ചി​മ​ബം​ഗാ​ളും അ​വി​ടെ സം​സ്ഥാ​ന വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ ന​യം ആ​വി​ഷ്ക​രി​ച്ചു. കേ​ര​ളം അ​ത്ത​ര​മൊ​രു നീ​ക്കം ന​ട​ത്തി​യി​ല്ലെ​ങ്കി​ലും ബ​ദ​ൽ സി​ല​ബ​സ് എ​ന്ന​നി​ല​യി​ൽ ക​രി​ക്കു​ലം സ​മൂ​ല​മാ​യി പ​രി​ഷ്ക​രി​ച്ചു.

    ഇ​താ​ണാ മാ​തൃ​ക

    എ​ൻ.​ഇ.​പി​യു​ടെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ലു​ള്ള മാ​തൃ​ക വി​ദ്യാ​ല​യ​ങ്ങ​ളാ​ണ് പി.​എം ശ്രീ ​പ​ദ്ധ​തി​യി​ലൂ​ടെ സ്ഥാ​പി​ക്കാ​ൻ ഒ​രു​ങ്ങു​ന്ന​ത്. അ​ഞ്ചു വ​ർ​ഷ​ത്തേ​ക്കു​ള്ള പ​ദ്ധ​തി​യാ​ണി​ത് -2022 മു​ത​ൽ 2027 വ​രെ. 27,360 കോ​ടി രൂ​പ​യാ​ണ് ഇ​തി​നാ​യി വ​ക​യി​രു​ത്തി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. പി.​എം ​ശ്രീ​യു​ടെ ല​ക്ഷ്യ​മാ​യി വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മ​ന്ത്രി നി​യ​മ​സ​ഭ​യി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞ​ത് (2025 മാ​ർ​ച്ച് 20) NEP 2020 വി​​ഭാ​​വ​​നം​​ചെ​​യ്തി​​രി​​ക്കു​​ന്ന​​തു​​പോ​​ലെ​ നി​​ല​​വി​​ലു​​ള്ള​ സ്കൂ​​ളു​​ക​​ളെ ​പ​​ദ്ധ​​തി​​കാ​​ലം​​കൊ​​ണ്ട് മി​​ക​​വി​​ന്റെ​ കേ​​ന്ദ്ര​​ങ്ങ​​ളാ​​യി വ​ള​ർ​ത്തു​ക എ​ന്ന​താ​ണ്. അ​ഥ​വാ ഇ​ട​തു​പ​ക്ഷം എ​തി​ർ​ക്കു​ന്ന എ​ൻ.​ഇ.​പി​ക്ക് വ​ഴ​ങ്ങു​ക എ​ന്ന​ർ​ഥം. ഒ​രു ​ബ്ലോ​ക്കി​ൽ ര​ണ്ട് വി​ദ്യാ​ല​യ​ങ്ങ​ളെ​യാ​ണ് ഇ​തി​നാ​യി തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്കു​ക.

    നി​ല​വി​ൽ സം​സ്ഥാ​ന​ത്തെ കേ​ന്ദ്രീ​യ വി​ദ്യാ​ല​യ​ങ്ങ​ളും ന​വോ​ദ​യ വി​ദ്യാ​ല​യ​ങ്ങ​ളു​മൊ​ക്കെ പി.​എം ശ്രീ​യി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്നു​ണ്ട്. ആ ​ഗ​ണ​ത്തി​ലേ​ക്ക് എ​ൻ.​ഇ.​പി സി​ല​ബ​സി​ൽ സം​സ്ഥാ​ന​ത്തെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ട സ്കൂ​ളു​ക​ളെ കൊ​ണ്ടു​വ​രു​ക എ​ന്ന​താ​ണ് പി.​എം ശ്രീ​യു​ടെ ല​ക്ഷ്യ​മെ​ന്ന് വ്യ​ക്തം. ഇ​ങ്ങ​നെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന സ്കൂ​ളു​ക​ൾ​ക്ക് പ്ര​തി​വ​ർ​ഷം ഒ​രു കോ​ടി രൂ​പ​വ​രെ ല​ഭി​ച്ചേ​ക്കാം. കേ​ന്ദ്ര​വു​മാ​യി ധാ​ര​ണ​പ​ത്ര​ത്തി​ലൊ​പ്പി​ട്ട​ശേ​ഷ​മേ പി.​എം ശ്രീ​യി​ൽ ചേ​രാ​നാ​കൂ. പ്ര​സ്തു​ത ധാ​ര​ണ​പ​ത്രം എ​ൻ.​ഇ.​പി​യി​ലേ​ക്കു​ള്ള കു​രു​ക്കാ​ണെ​ന്ന് ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി കേ​ര​ള​വും ത​മി​ഴ്നാ​ടും പ​ശ്ചി​മ​ബം​ഗാ​ളും ഇ​തു​വ​രെ​യും ഒ​പ്പി​ട്ടി​ട്ടി​ല്ലാ​യി​രു​ന്നു. ആ ​പ്ര​തി​പ​ക്ഷ നി​ര​യി​ൽ​നി​ന്നാ​ണി​പ്പോ​ൾ കേ​ര​ളം പി​ൻ​വാ​ങ്ങി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ബ​ദ​ലു​ണ്ട് ഇ​ച്ഛാ​ശ​ക്തി​യു​ണ്ടെ​ങ്കി​ൽ മാ​ത്രം

    പി.​​​എം ശ്രീ​യി​ലും എ​ൻ.​ഇ.​പി​യി​ലു​മെ​ല്ലാം ശ​ക്ത​മാ​യ ബ​ദ​ലാ​ണ് ത​മി​ഴ്നാ​ട് ഒ​രു​ക്കി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. എ​ൻ.​ഇ.​പി​യി​ലെ ത്രി​ഭാ​ഷ ന​യം പി​ൻ​വ​ലി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന ത​മി​ഴ്നാ​ടി​ന്റെ ആ​വ​ശ്യം കേ​ന്ദ്രം ത​ള്ളി​യ​തോ​ടെ​യാ​ണ് സ്റ്റാ​ലി​ൻ സ​ർ​ക്കാ​ർ ബ​ദ​ൽ വ​ഴി​ക​ൾ തേ​ടി​യ​ത്. കേ​ര​ള​ത്തി​ലേ​തു​പോ​ലെ, ത​മി​ഴ്നാ​ടി​ന്റെ​യും എ​സ്.​എ​സ്.​എ ഫ​ണ്ട് കേ​ന്ദ്രം ത​ട​ഞ്ഞു​നോ​ക്കി​യെ​ങ്കി​ലും സ്റ്റാ​ലി​ൻ വ​ഴ​ങ്ങി​യി​ല്ല. കേ​​​ന്ദ്ര ധ​​​ന​​​സ​​​ഹാ​​​യം നി​​​ർ​​​ത്തി​​​വെ​​​ച്ച​​​തി​​​നെ​​​തി​​​രെ ത​​​മി​​​ഴ്നാ​​​ട് സ​​​ർ​​​ക്കാ​​​ർ സു​​​പ്രീം​​​കോ​​​ട​​​തി​​​യെ സ​​​മീ​​​പി​​​ച്ചു.

    കോ​ട​തി​വി​ധി വ​രും​മു​മ്പേ, കേ​ന്ദ്രം സാ​​​മ്പ​​​ത്തി​​​ക​​​മാ​​​യി പി​​​ന്നാ​​​ക്കം​നി​​​ൽ​​​ക്കു​​​ന്ന വി​​​ദ്യാ​​​ർ​​​ഥി​​​ക​​​ൾ​​​ക്ക് ല​​​ഭി​​​ക്കേ​​​ണ്ട 538 കോ​​​ടി രൂ​​​പ അ​നു​വ​ദി​ച്ച് ത​ടി​ത​പ്പി. നി​യ​മ​വ​ഴി​യി​ൽ എ​ൻ.​ഇ.​പി​യെ​യും പി.​എം ശ്രീ​യെ​യു​മെ​ല്ലാം പ്ര​തി​രോ​ധി​ക്കാ​നാ​കു​മെ​ന്ന് ഇ​ത് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്നു. ഇ​പ്പോ​ൾ അ​വ​ർ പു​തി​യ വി​​​ദ്യാ​​​ഭ്യാ​​​സ ന​​​യ​​​വും പു​​​റ​​​ത്തി​​​റ​​​ക്കി​. 2022 ഏ​​​പ്രി​​​ലി​ൽ പു​​​തി​​​യ സം​​​സ്ഥാ​​​ന വി​​​ദ്യാ​​​ഭ്യാ​​​സ ന​​​യം രൂ​​​പ​​​വ​​​ത്ക​​​രി​​​ക്കാ​​​ൻ സം​​​സ്ഥാ​​​ന സ​​​ർ​​​ക്കാ​​​ർ ചു​​​മ​​​ത​​​ല​​​പ്പെ​​​ടു​​​ത്തി​​​യ ജ​​​സ്റ്റി​​​സ് ഡി. ​​​മു​​​രു​​​കേ​​​ശ​​​ൻ ക​​​മ്മി​​​റ്റി ന​​​ൽ​​​കി​​​യ ശി​​​പാ​​​ർ​​​ശ​​​ക​​​ളു​​​ടെ അ​​​ടി​​​സ്ഥാ​​​ന​​​ത്തി​​​ലാ​​​ണി​​​ത്. ഇ​​​ത​​​നു​​​സ​​​രി​​​ച്ച് ഇം​​​ഗ്ലീ​​​ഷ്, ത​​​മി​​​ഴ് എ​​​ന്ന ദ്വി​​​ഭാ​​​ഷാ​​​ന​​​യ​മാ​ണ് പി​​​ന്തു​​​ട​​​രു​ക. പ​ല കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളും അ​വ​ർ ന​യ​ത്തി​ൽ വ്യ​ത്യാ​സ​പ്പെ​ടു​ത്തി. ദേ​​​ശീ​​​യ വി​​​ദ്യാ​​​ഭ്യാ​​​സ ന​​​യ​​​മ​​​നു​​​സ​​​രി​​​ച്ച് ആ​​​റ് വ​​​യ​​​സ്സ് പൂ​​​ർ​​​ത്തി​​​യാ​​​ക്കു​​​ന്ന കു​​​ട്ടി​​​ക​​​ൾ​​​ക്ക് സ്കൂ​​​ൾ വി​​​ദ്യാ​​​ഭ്യാ​​​സ​​​ത്തി​​​ൽ പ്ര​​​വേ​​​ശ​​​നം ന​​​ൽ​​​ക​​​ണ​​​മെ​​​ന്ന് നി​​​ഷ്ക​​​ർ​​​ഷി​​​ക്കു​​​മ്പോ​​​ൾ ത​​​മി​​​ഴ്നാ​​​ട് സ​​​ർ​​​ക്കാ​​​റി​​​ന്റെ ന​​​യ​​​ത്തി​​​ലി​​​ത് അ​​​ഞ്ച് വ​​​യ​​​സ്സാ​​​ണ്.

    ഈ ​ര​ണ്ട് വ​ഴി​ക​ളും കേ​ര​ള​ത്തി​നും പി​ന്തു​ട​രാ​വു​ന്ന​താ​ണ്. വി​വി​ധ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ കേ​ന്ദ്രം ഫ​ണ്ട് ത​ട​ഞ്ഞു​വെ​ക്കു​മ്പോ​ൾ അ​ത് നി​യ​മ​പ​ര​മാ​യി നേ​രി​ടാം. ഗ​വ​ർ​ണ​ർ രാ​ജി​നെ​തി​രെ ത​മി​ഴ്നാ​ട് ന​ൽ​കി​യ ഹ​ര​ജി​യും തു​ട​ർ​ന്ന് രാ​ഷ്ട്ര​പ​തി​യു​ടെ റ​ഫ​റ​ൻ​സു​മെ​ല്ലാം ഓ​ർ​ക്കാ​വു​ന്ന​താ​ണ്. ബ​ദ​ൽ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ ന​യ​ത്തി​ന് രൂ​പം​ന​ൽ​കി​യും എ​ൻ.​ഇ.​പി​യെ പ്ര​തി​രോ​ധി​ക്കാം.

    വാ​ദ​വും വ​സ്തു​ത​യും

    സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​റും വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മ​ന്ത്രി​യും പ്ര​ധാ​ന​മാ​യും ര​ണ്ടു കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളാ​ണ് പി.​എം ശ്രീ​യി​ൽ ഒ​പ്പു​വെ​ക്കു​ന്ന​തി​ന് മു​ന്നോ​ട്ടു​വെ​ച്ച ന്യാ​യ​ങ്ങ​ൾ.

    1- ഫെ​ഡ​റ​ൽ നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ ലം​ഘി​ച്ചു​കൊ​ണ്ട് കേ​ന്ദ്ര​സ​ർ​ക്കാ​ർ കേ​ര​ള​ത്തി​നു​ള്ള ഫ​ണ്ടു​ക​ൾ ത​ട​ഞ്ഞു​വെ​ക്കു​ന്ന​തി​നെ ത​ന്ത്ര​പ​ര​മാ​യി അ​തി​ജീ​വി​ക്കു​ക.

    2-പി.​എം ശ്രീ​യി​ൽ ഒ​പ്പു​വെ​ച്ചാ​ലും എ​ൻ.​ഇ.​പി​യെ അം​ഗീ​ക​രി​ക്കി​ല്ല. അ​തു​കൊ​ണ്ടു​ത​ന്നെ പാ​ഠ്യ​പ​ദ്ധ​തി​യി​ല​ട​ക്കം ഒ​രു മാ​റ്റ​വും വ​രാ​ൻ പോ​കു​ന്നി​ല്ല.

    ഈ ​ന്യാ​യ​വും ചേ​ർ​ത്തു​വെ​ച്ചാ​ൽ മ​ന​സ്സി​ലാ​വു​ക ഇ​താ​ണ്:

    ‘‘കേ​ന്ദ്ര​വു​മാ​യി ധാ​ര​ണ​യി​ലെ​ത്തി​യ​തോ​ടെ പി.​എം ശ്രീ ​വ​ഴി ല​ഭി​ക്കാ​നു​ള്ള പ​ണ​വും എ​സ്.​എ​സ്.​കെ പോ​ലു​ള്ള പ​ദ്ധ​തി​ക​ളി​ൽ ത​ട​ഞ്ഞു​വെ​ച്ച ഫ​ണ്ടും കേ​ര​ള​ത്തി​ലേ​ക്ക് ഒ​ഴു​കും. മ​റു​വ​ശ​ത്ത്, എ​ൻ.​ഇ.​പി​യെ എ​തി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​ൽ അ​വ നി​ഷ്ക​ർ​ഷി​ക്കും വി​ധ​മു​ള്ള ക​രി​ക്കു​ല​വും ബോ​ധ​ന​രീ​തി​ക​ളും ആ​വ​ശ്യ​വു​മി​ല്ല.’’

    ഇ​തി​ന്റെ യാ​ഥാ​ർ​ഥ്യം എ​ത്ര​​മാ​ത്ര​മെ​ന്ന് പ​രി​ശോ​ധി​ക്കാം: നി​യ​മ​സ​ഭ​യി​ലും വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ലും വി​രു​ദ്ധ​വാ​ദ​ങ്ങ​ൾ

    ‘പി.​എം ശ്രീ​യി​ൽ ഒ​പ്പി​ട്ട​തോ​ടെ എ​ൻ.​ഇ.​പി​യെ അ​പ്പാ​ടെ അം​ഗീ​ക​രി​ച്ചു​വെ​ന്ന വാ​ദം അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ര​ഹി​ത​മാ​ണ്’ -ക​ഴി​ഞ്ഞ​ദി​വ​സം ന​ട​ത്തി​യ വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മ​ന്ത്രി​യു​ടെ വാ​ക്കു​ക​ളാ​ണി​ത്. സം​സ്ഥാ​നം തീ​രു​മാ​നി​ക്കു​ന്ന പാ​ഠ്യ​പ​ദ്ധ​തി​യ​നു​സ​രി​ച്ചു​ത​ന്നെ പ​ഠി​പ്പി​ക്കു​മെ​ന്നും പ്ര​ധാ​ന​മ​​ന്ത്രി​യു​ടെ പേ​രോ ചി​ത്ര​മോ സ്കൂ​ളു​ക​ളി​ൽ വേ​ണ്ടെ​ന്നും തു​ട​ർ​ന്ന് മ​ന്ത്രി അ​വ​കാ​ശ​പ്പെ​ടു​ന്നു. പാ​ഠ്യ​പ​ദ്ധ​തി സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് അ​ന്തി​മ തീ​രു​മാ​നം അ​ത​ത് സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​റു​ക​ൾ​ക്കാ​ണെ​ന്ന് എ​ൻ.​ഇ.​പി​യി​ൽ വ്യ​വ​സ്ഥ​യു​ണ്ടെ​ന്നും മ​ന്ത്രി പ​റ​യു​ന്നു. ഈ ​പ്ര​സ്താ​വ​ന​യെ സാ​ധൂ​ക​രി​ച്ചു​കൊ​ണ്ട് സി.​പി.​എ​മ്മും രം​ഗ​ത്തെ​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. എ​ൻ.​ഇ.​പി ന​ട​പ്പി​ലാ​ക്കാ​ൻ സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ബാ​ധ്യ​ത​യി​ല്ലെ​ന്ന് സു​പ്രീം​കോ​ട​തി പ​റ​ഞ്ഞി​ട്ടു​ണ്ട​ത്രെ. സു​പ്രീം​കോ​ട​തി​യു​ടെ ഒ​രു നി​രീ​ക്ഷ​ണ​ത്തെ തെ​റ്റാ​യി വ്യാ​ഖ്യാ​നി​ക്കു​ക​യാ​ണി​വി​ടെ.

    കേ​ര​ള​വും പ​ശ്ചി​മ ബം​ഗാ​ളും ത​മി​ഴ്നാ​ടും എ​ൻ.​ഇ.​പി ന​ട​പ്പാ​ക്കാ​ൻ​ക​ഴി​യി​ല്ലെ​ന്ന നി​ല​പാ​ട് സ്വീ​ക​രി​ച്ച​പ്പോ​ൾ അ​തി​നെ​തി​രെ ഒ​രാ​ൾ സു​പ്രീം​കോ​ട​തി​യി​ൽ പോ​യി. പ്ര​സ്തു​ത ഹ​ര​ജി​യി​ലാ​ണ് സു​പ്രീം​കോ​ട​തി ഇ​വ്വി​ധം നി​രീ​ക്ഷി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. എ​ൻ.​ഇ.​പി ന​ട​പ്പാ​ക്ക​ണ​മോ വേ​ണ്ട​യോ എ​ന്ന് സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് തീ​രു​മാ​നി​ക്കാ​നു​ള്ള അ​വ​കാ​ശ​മു​ണ്ടെ​ന്ന്. അ​തേ​സ​മ​യം, എ​ൻ.​ഇ.​പി​യു​​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ടൊ​രു പ​ദ്ധ​തി ന​ട​പ്പാ​ക്കു​മ്പോ​ൾ സ്വാ​ഭാ​വി​ക​മാ​യും ദേ​ശീ​യ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ ന​യ​ത്തി​ന് അ​നു​സൃ​ത​മാ​യി ആ ​സം​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ന് പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കേ​ണ്ടി​വ​രും. ഇ​ക്കാ​ര്യം മ​ന്ത്രി​ത​ന്നെ നി​യ​മ​സ​ഭ​യി​ൽ അം​ഗീ​ക​രി​ച്ചി​ട്ടു​ള്ള​താ​ണ്. 2025 മാ​ർ​ച്ച് 20ന് ​സ​ഭ​യി​ൽ മ​ന്ത്രി ന​ൽ​കി​യ മ​റു​പ​ടി​യി​ൽ (ന​ക്ഷ​ത്ര ചി​ഹ്ന​മി​ടാ​ത്ത ചോ​ദ്യം 4951) പി.​എം ശ്രീ​യു​ടെ മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ൾ വി​വ​രി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. 40 വ്യ​വ​സ്ഥ​ക​ളാ​ണ് അ​തി​ലു​ള്ള​ത്. അ​വ​യി​ൽ ചി​ല​ത് താ​ഴെ ചേ​ർ​ക്കാം:

    ● കേ​​ന്ദ്രം ന​ൽ​കു​​ന്ന ധാ​​ര​​ണ​പ​​ത്രം ​ഒ​​പ്പു​വെ​ക്ക​ൽ.

    ● സാ​​മ്പ​​ത്തി​​കം​ കൈ​​മാ​​റു​​ന്ന​​തി​​നാ​​യി എ​സ്.​എ​ൻ.​എ (Single Nodal Agency) സ​​ജ്ജ​​മാ​​ക്ക​​ൽ.

    ● പ​​ദ്ധ​​തി​ ന​​ട​​പ്പാ​ക്കു​​ന്ന​​തി​​നാ​​യി​ സം​​സ്ഥാ​​ന​​ത​​ല​​ത്തി​​ൽ ​നോ​​ഡ​​ൽ ഓ​​ഫി​സ​​റെ ​ചു​​മ​​ത​​ല​​പ്പെ​​ടു​​ത്ത​​ൽ.

    ● എ​ൻ.​ഇ.​പി 2020 എ​​ല്ലാ​ ഘ​​ട​​ക​​ങ്ങ​​ളും​ സം​​സ്ഥാ​​ന​​ത്ത് മു​​ഴു​​വ​​ൻ ന​​ട​​പ്പാ​​ക്കു​​ക.

    ● തെ​​ര​​ഞ്ഞെ​​ടു​​ക്ക​​പ്പെ​​ട്ട ​സ്കൂ​​ളി​​ന്റെ​ പേ​​രി​​നു​ മു​​ന്നി​ൽ ‘PM SHRI’ എ​​ന്നു​​ചേ​ർ​ക്ക​​ണം.

    ● സ്കൂ​​ൾ പ​​ദ്ധ​​തി​ ന​​ട​​പ്പാ​​ക്കു​​ന്ന​​ത് കേ​​ര​​ള സ​​ർ​ക്കാ​​റി​​ന്റെ ​സ്കൂ​​ൾ വി​​ദ്യാ​​ഭ്യാ​​സ​​വ​​കു​​പ്പി​​ന്റെ​ ചു​​മ​​ത​​ല​​യാ​​യി​​രി​​ക്കും.

    ● പ​​ദ്ധ​​തി​​കാ​​ല​​യ​​ള​​വി​​നു​​ശേ​​ഷം (​അ​​ഞ്ചു​​വ​​ർ​ഷ​​ത്തി​​നു​​ശേ​​ഷം) പി.​എം ശ്രീ ​സ്കൂ​​ളു​​ക​​ളു​​ടെ ​എ​​ല്ലാ ​വ്യ​​വ​​സ്ഥ​​ക​​ളും​ പാ​​ലി​​ച്ചു​​കൊ​ണ്ട് സം​​സ്ഥാ​​നം ​ഇ​​വ ​ഏ​​റ്റെ​​ടു​​ക്കേ​​ണ്ട​​തു​​ണ്ട്.

    ● പി.​എം ശ്രീ ​പ​​ദ്ധ​​തി​​യു​​മാ​​യി ​ബ​​ന്ധ​​പ്പെ​​ട്ട് കേ​​ന്ദ്ര​​വി​​ദ്യാ​​ഭ്യാ​​സ മ​​ന്ത്രാ​​ല​​യം ​കാ​​ലാ​​കാ​​ലം ​പു​​റ​​പ്പെ​​ടു​​വി​​ക്കു​​ന്ന​ നി​​ർ​​ദേ​​ശ​​ങ്ങ​​ൾ പാ​​ലി​​ക്കാ​​ൻ സം​​സ്ഥാ​​നം ​ബാ​​ധ്യ​​സ്ഥ​​മാ​​ണ്.

    ചു​രു​ക്ക​ത്തി​ൽ, പി.​എം ശ്രീ​യി​ലൂ​ടെ സം​സ്ഥാ​നം എ​ൻ.​ഇ.​പി ന​ട​പ്പാ​ക്കാ​ൻ ബാ​ധ്യ​സ്ഥ​രാ​കു​മെ​ന്ന് ഇ​തി​ൽ​നി​ന്ന് വ്യ​ക്തം. പ​ദ്ധ​തി കാ​ല​യ​ള​വി​ൽ മാ​ത്ര​മ​ല്ല, അ​തി​നു​ശേ​ഷ​വും പി.​എം ശ്രീ ​വ്യ​വ​സ്ഥ​യി​ൽ മു​ന്നോ​ട്ടു​പോ​ക​ണം. എ​ന്ന​ല്ല, അ​ഞ്ചു വ​ർ​ഷ​ത്തി​നി​ടെ കേ​ന്ദ്ര​സ​ർ​ക്കാ​റി​ന് വ്യ​വ​സ്ഥ​ക​ളി​ൽ എ​ന്തു​മാ​റ്റ​വും നി​ർ​ദേ​ശി​ക്കാം. അ​തു സം​സ്ഥാ​നം അ​നു​സ​രി​ക്ക​ണം. അ​താ​യ​ത്, കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ ഒ​രു സീ​റ്റ് പോ​ലു​മി​ല്ലാ​ത്ത സം​ഘ്പ​രി​വാ​ർ, ത​ങ്ങ​​ളു​ടെ ആ​ശ​യ എ​തി​രാ​ളി​ക​ളു​ടെ ഭ​ര​ണ​കൂ​ട​ത്തെ ​കൊ​ണ്ടു​ത​ന്നെ ത​ങ്ങ​ളു​ടെ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ അ​ജ​ണ്ട പ്ര​ത്യ​ക്ഷ​ത്തി​ൽ ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ക​യാ​ണി​വി​ടെ. അ​തി​നു വ​ഴി​യൊ​രു​ക്കി​യ​തു​വ​ഴി ഇ​ട​തു​സ​ർ​ക്കാ​ർ ജ​ന​ങ്ങ​ളെ വ​ഞ്ചി​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്ന ഘ​ട​ക​ക​ക്ഷി​യാ​യ സി.​പി.​ഐ​യു​ടെ അ​ട​ക്കം വി​മ​ർ​ശ​ന​ങ്ങ​ൾ ​പ്ര​സ​ക്ത​മാ​വു​ക​യാ​ണി​വി​ടെ.

    കി​ട്ടാ​ൻ വ​ഴി​യു​ള്ള ഫ​ണ്ട് എ​ത്ര ?

    പി.​എം ശ്രീ ​വ​ഴി കേ​ര​ള​ത്തി​ന് എ​ത്ര ഫ​ണ്ട് കി​ട്ടും? ഉ​ത്ത​രം മ​ന്ത്രി​ത​ന്നെ പ​റ​ഞ്ഞു. എ​സ്.​എ​സ്.​കെ ഫ​ണ്ട് കി​ട്ടാ​നാ​ണ​ല്ലൊ ഈ ​ഒ​പ്പു​വെ​ക്ക​ൽ. ആ ​വ​ക​യി​ൽ കി​ട്ടാ​നു​ള്ള​ത് 1158 കോ​ടി രൂ​പ​യാ​ണ്. പി.​എം ശ്രീ​യി​ലൂ​ടെ കേ​ര​ള​ത്തി​ന് പ​ര​മാ​വ​ധി കി​ട്ടു​ക 400 കോ​ടി​യി​ൽ താ​ഴെ​യാ​ണ്. സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​ർ പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന ആ​കെ തു​ക 1476 കോ​ടി രൂ​പ​യാ​ണ്. ഇ​തി​ൽ 971 കോ​ടി ഉ​ട​ൻ ല​ഭി​ക്കും. ഒ​രു വ​ർ​ഷ​ത്തെ സം​സ്ഥാ​ന ബ​ജ​റ്റി​ന്റെ 1.4 ശ​ത​മാ​ന​മാ​ണ് ഈ ​ഡീ​ലി​ലൂ​ടെ ആ​കെ ല​ഭി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    സം​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ന് അ​ർ​ഹ​മാ​യ ഫ​ണ്ട് പ​ല​കു​റി ത​ട​ഞ്ഞു​വെ​ച്ച ച​രി​ത്ര​മു​ള്ള​തി​നാ​ൽ അ​തു​ത​ന്നെ എ​ങ്ങ​നെ കി​ട്ടു​മെ​ന്ന​തി​ലും സം​ശ​യ​മു​ണ്ട്. മാ​ത്ര​വു​മ​ല്ല, നി​യ​മ​സ​ഭ​യി​ൽ മ​ന്ത്രി​യു​ടെ മ​റു​പ​ടി അ​നു​സ​രി​ച്ച്, വേ​റെ​യും ഫ​ണ്ടി​ങ് പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ളു​ണ്ട്. ഒ​രു വ്യ​വ​സ്ഥ ഇ​ങ്ങ​നെ​യാ​ണ്: ‘‘ പി.​എം ശ്രീ ​സ്കൂ​​ളി​​ന്റെ ​വി​​ക​​സ​​ന​​ത്തി​​ന് ആ​​വ​​ശ്യ​​മാ​​യ ഫ​​ണ്ട് 15ാം​ ധ​ന​കാ​ര്യ ക​മീ​ഷ​ൻ തൊ​ഴി​ലു​റ​പ്പ് പ​ദ്ധ​തി, ജി​ല്ല ഖ​ന​ന ഫ​ണ്ട് തു​​ട​​ങ്ങി​​യ​​വ​ക്ക് അ​നു​​വ​​ദി​​ച്ച​ ഫ​​ണ്ടി​ൽ​നി​​ന്നും​ ല​​ഭ്യ​​മാ​​ക്കേ​​ണ്ട​​താ​​ണ്’’. മ​റ്റു വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കു​ള്ള നീ​ക്കി​യി​രി​പ്പ് ​തു​ക വ​ക​മാ​റ്റി​യു​ള്ള പ​ദ്ധ​തി​യാ​ണി​തെ​ന്ന​ർ​ഥം.

    എ​സ്.​​എ​സ്.​കെ ഫ​ണ്ട് ത​ട​ഞ്ഞു​വെ​ന്ന ന്യാ​യ​വാ​ദ​ത്തി​ലും പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ളു​ണ്ട്. 2018 മു​ത​ലു​ള്ള ക​ണ​ക്കെ​ടു​ത്തു​നോ​ക്കി​യാ​ൽ ഓ​രോ വ​ർ​ഷ​വും കേ​ന്ദ്ര വി​ഹി​തം കു​റ​യു​ക​യാ​ണ്. അ​തി​ന്റെ പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ളു​ണ്ട്. എ​ന്നാ​ൽ, ഫ​ണ്ട് ത​ട​ഞ്ഞു​വെ​ക്കു​ന്ന​തോ​ടെ ഈ ​പ​ദ്ധ​തി ആ​കെ അ​വ​താ​ള​ത്തി​ലാ​കു​മെ​ന്ന് ക​രു​താ​നാ​കി​ല്ല. ഫ​ണ്ട് ത​ട​ഞ്ഞു​വെ​ക്കു​ന്ന​തി​ന് മു​മ്പ് 2020ൽ ​എ​സ്.​എ​സ്.​കെ​ക്ക് കേ​ന്ദ്രം ന​ൽ​കി​യ​ത് 225 കോ​ടി​യാ​ണ്; സം​സ്ഥാ​ന വി​ഹി​തം 151കോ​ടി​യും. തൊ​ട്ടു​മു​ൻ​വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളി​ലും ഈ​യി​ന​ത്തി​ൽ ​ആ​കെ നീ​ക്കി​യി​രി​പ്പ് 400 കോ​ടി​യി​ൽ താ​ഴെ​യാ​ണ്. കേ​ന്ദ്ര​സ​ഹാ​യ​മി​ല്ലെ​ങ്കി​ലും പ​ദ്ധ​തി തു​ട​രാ​ൻ സം​സ്ഥാ​നം അ​ധി​ക​മാ​യി പ്ര​തി​വ​ർ​ഷം ക​ണ്ടെ​ത്തേ​ണ്ട​ത് പ​ര​മാ​വ​ധി 300-350 കോ​ടി രൂ​പ​യാ​ണ്.

    എ​സ്.​​എ​സ്.​കെ​യി​ലെ ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ എ​ന്തു​ചെ​യ്യു​മെ​ന്ന ചോ​ദ്യ​വും പ്ര​സ​ക്ത​മ​ല്ല. 2025 ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ എ​ട്ടി​ന് ഡോ.​എം.​കെ. മു​നീ​റി​ന്റെ ചോ​ദ്യ​ത്തി​ന് (ന​ക്ഷ​ത്ര​ചി​ഹ്ന​മി​ടാ​ത്ത ചോ​ദ്യം 3412) മ​ന്ത്രി ശി​വ​ൻ​കു​ട്ടി ന​ൽ​കി​യ മ​റു​പ​ടി കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ എ​സ്.​എ​സ്.​കെ ഫ​ണ്ടി​ൽ​നി​ന്ന് ശ​മ്പ​ളം പ​റ്റു​ന്ന 56 ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ മാ​ത്ര​മാ​ണ് കേ​ര​ള​ത്തി​ലു​ള്ള​തെ​ന്നാ​ണ്. അ​തി​ൽ​ത​ന്നെ 18 പേ​ർ ഡെ​പ്യൂ​ട്ടേ​ഷ​നി​ലാ​ണ് പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​ത്. 31 പേ​ർ ക​രാ​ർ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ലും ശേ​ഷി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ ദി​വ​സ വേ​ത​ന​ത്തി​നും ജോ​ലി ചെ​യ്യു​ന്നു. ഒ​രു ജീ​വ​ന​ക്കാ​ര​ന് പ്ര​തി​വ​ർ​ഷം എ​ട്ടു ല​ക്ഷം ശ​മ്പ​ളം ക​ണ​ക്കാ​ക്കി​യാ​ൽ​പോ​ലും ഈ​യി​ന​ത്തി​ൽ ചെ​ല​വ് ആ​റു കോ​ടി​യി​ൽ താ​ഴെ​യാ​ണ്. അ​പ്പോ​ൾ ജീ​വ​ന​ക്കാ​രു​ടെ ശ​മ്പ​ള​മെ​ന്ന​ത് ന​ന്നേ ചെ​റി​യ തു​ക​യാ​ണ്. റെ​സി​ഡ​ൻ​ഷ്യ​ൽ ഹോ​സ്റ്റ​ൽ, സൗ​ജ​ന്യ പാ​ഠ​പു​സ്ത​കം തു​ട​ങ്ങി​യ പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ​ക്കാ​ണ് കൂ​ടു​ത​ൽ തു​ക നീ​ക്കി​​വെ​ക്കേ​ണ്ടി​വ​രു​ക.

