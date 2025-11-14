Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightലീഗിൽ പരസ്യ...
    Kerala
    Posted On
    date_range 14 Nov 2025 10:04 PM IST
    Updated On
    date_range 14 Nov 2025 10:04 PM IST

    ലീഗിൽ പരസ്യ പ്രതി​ഷേധം: വേ​ങ്ങ​ര​യി​ൽ കൈ​യാ​ങ്ക​ളി; വ​ണ്ടൂ​രി​ൽ നേ​താ​ക്ക​ളെ പൂ​ട്ടി​യി​ട്ടു

    text_fields
    bookmark_border
    ലീഗിൽ പരസ്യ പ്രതി​ഷേധം: വേ​ങ്ങ​ര​യി​ൽ കൈ​യാ​ങ്ക​ളി; വ​ണ്ടൂ​രി​ൽ നേ​താ​ക്ക​ളെ പൂ​ട്ടി​യി​ട്ടു
    cancel

    വേ​ങ്ങ​ര/​വ​ണ്ടൂ​ർ: സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി പ്ര​ഖ്യാ​പ​ന​ത്തി​ലെ ത​ർ​ക്ക​ത്തെ​ത്തു​ട​ർ​ന്ന് വേ​ങ്ങ​ര​യി​ലും വ​ണ്ടൂ​രി​ലും മു​സ്‍ലിം​ലീ​ഗി​ൽ പ​ര​സ്യ പ്ര​തി​​ഷേ​ധം. വേ​ങ്ങ​ര​യി​ൽ മു​സ്‍ലിം​ലീ​ഗ് വാ​ർ​ഡ്‌ ക​മ്മി​റ്റി യോ​ഗ​ത്തി​ൽ കൈ​യാ​ങ്ക​ളി​യും ഉ​ന്തും ത​ള്ളും ന​ട​ന്നു. ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് ഇ​രു​പ​താം വാ​ർ​ഡ്‌ ക​ച്ചേ​രി​പ്പ​ടി​യി​ലാ​ണ് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ ത​മ്മി​ൽ വാ​ക്കേ​റ്റ​വും ഉ​ന്തും​ത​ള്ളും ന​ട​ന്ന​ത്. ഇ​തോ​ടെ സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​യെ തീ​രു​മാ​നി​ക്കാ​നാ​കാ​തെ യോ​ഗം പി​രി​ഞ്ഞു. ലീ​ഗ് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് ക​മ്മി​റ്റി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​ബ്ദു​ൽ ഖാ​ദ​റി​നെ സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​യാ​ക്കി പ്ര​ഖ്യാ​പി​ക്കാ​നാ​ണ് ക​ൺ​വെ​ൻ​ഷ​ൻ വി​ളി​ച്ച​ത്. എ​ന്നാ​ൽ, മ​റ്റൊ​രാ​ളെ സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​യാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും വേ​ണ​മെ​ങ്കി​ൽ വോ​ട്ടെ​ടു​പ്പി​ലൂ​ടെ സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി നി​ർ​ണ​യം ന​ട​ത്ത​ണ​മെ​ന്നും ഒ​രു വി​ഭാ​ഗം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. ബാ​ല​റ്റു​മാ​യി ഇ​വ​ർ ത​യാ​റാ​യി വ​ന്നെ​ങ്കി​ലും യോ​ഗം നി​യ​ന്ത്രി​ച്ച ലീ​ഗ് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് ക​മ്മി​റ്റി വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ത​ർ​ക്ക​ത്തി​നി​ടെ യോ​ഗം പി​രി​ച്ചു​വി​ടു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. അ​ഭി​പ്രാ​യ വ്യ​ത്യാ​സ​മു​ണ്ടെ​ങ്കി​ൽ അ​ത് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് ക​മ്മി​റ്റി​യാ​ണ് പ​രി​ഹ​രി​ക്കേ​ണ്ട​തെ​ന്നും ഇ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. യോ​ഗം പി​രി​ച്ചു​വി​ട്ടെ​ങ്കി​ലും ത​ർ​ക്കം കൈ​യാ​ങ്ക​ളി​യി​ലെ​ത്തു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    വ​ണ്ടൂ​രി​ൽ സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​നി​ർ​ണ​യ​ത്തെ​ച്ചൊ​ല്ലി​യു​ള്ള ത​ർ​ക്കം മു​സ്‍ലിം ലീ​ഗ് ജി​ല്ല, മ​ണ്ഡ​ലം ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ ഉ​ൾ​പ്പ​ടെ​യു​ള്ള​വ​രെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ ഓ​ഫി​സി​ൽ പൂ​ട്ടി​യി​ട്ടു. വ​ണ്ടൂ​ർ ഖാ​ഇ​ദേ മി​ല്ല​ത്ത് ഓ​ഫി​സി​ൽ വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച രാ​ത്രി രാ​ത്രി 10.30 ഓ​ടെ​യാ​ണ് സം​ഭ​വം. ക​രു​വാ​ര​ക്കു​ണ്ട്, വ​ണ്ടൂ​ർ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ളി​ലെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രാ​ണ് പ്ര​തി​ഷേ​ധ​വു​മാ​യി എ​ത്തി​യ​ത്. ക​രു​വാ​ര​കു​ണ്ട് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലെ പു​ന്ന​ക്കാ​ട് ബ്ലോ​ക്ക് ഡി​വി​ഷ​നി​ലേ​ക്ക് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് ക​മ്മി​റ്റി നി​ർ​ദ്ദേ​ശി​ച്ച പേ​ര് നി​യോ​ജ​ക​മ​ണ്ഡ​ലം ക​മ്മി​റ്റി ഒ​ഴി​വാ​ക്കി മ​റ്റൊ​രു പേ​ര് നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ച​തി​ൽ ക​ടു​ത്ത പ്ര​തി​ഷേ​ധം ഉ​യ​ർ​ന്നി​രു​ന്നു. പ്ര​തി​ഷേ​ധം ശ​ക്ത​മാ​യ​തോ​ടെ ക​രു​വാ​ര​കു​ണ്ടി​ലെ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളെ മ​ണ്ഡ​ലം ക​മ്മ​റ്റി ഓ​ഫി​സി​ലേ​ക്ക് വി​ളി​പ്പി​ച്ചു. എ​ന്നാ​ൽ, ച​ർ​ച്ച​യി​ൽ വ്യ​ക്ത​മാ​യ നി​ല​പാ​ട് പ​റ​യാ​ൻ നേ​തൃ​ത്വം ത​യാ​റാ​യി​ല്ലെ​ന്നാ​രോ​പി​ച്ച് 50 ഓ​ളം പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ നേ​താ​ക്ക​ളെ പൂ​ട്ടി​യി​ടു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Muslim LeaguevengaravandoorKerala Local Body Election
    News Summary - Public protest in the league: Handcuffs in Vengar; Leaders locked up in Vandoora
    Similar News
    Next Story
    X