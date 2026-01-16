Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightഫ്രാങ്കോ മുളയ്ക്കൽ...
    Kerala
    Posted On
    date_range 16 Jan 2026 9:49 PM IST
    Updated On
    date_range 16 Jan 2026 9:49 PM IST

    ഫ്രാങ്കോ മുളയ്ക്കൽ പ്രതിയായ കേസിൽ പബ്ലിക്​ പ്രോസിക്യൂട്ടറെ നിയമിച്ചു

    text_fields
    bookmark_border
    ഫ്രാങ്കോ മുളയ്ക്കൽ പ്രതിയായ കേസിൽ പബ്ലിക്​ പ്രോസിക്യൂട്ടറെ നിയമിച്ചു
    cancel
    Listen to this Article

    തിരുവനന്തപുരം: ബിഷപ്​ ഫ്രാങ്കോ മുളയ്ക്കൽ പ്രതിയായ പീഢന കേസിൽ സ്​പെഷ്യൽ പബ്ലിക്​ പ്രോസിക്യൂട്ടറെ നിയമിക്കാൻ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ഉത്തരവിട്ടു. അഡ്വ.ബി.ജി ഹരീന്ദ്രനാഥിനെയാണ് സ്​പെഷ്യൽ പബ്ലിക്​ പ്രോസിക്യൂട്ടറായി നിയമിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത്​. ഇതുസംബന്ധിച്ച വിജ്ഞാപനം ഉടൻ പുറത്തിറങ്ങുമെന്ന്​ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫിസ്​ അറിയിച്ചു.

    സ്​പെഷ്യൽ പബ്ലിക്​ പ്രോസിക്യൂട്ടറെ നിയമിക്കണമെന്ന്​ കേസിലെ അതിജീവിതയായ കന്യാസ്ത്രീ ഏറെക്കാലമായി ആവശ്യപ്പെട്ടുവരികയായിരുന്നെങ്കിലും സർക്കാർ അംഗീകരിച്ചില്ല. ഹൈകോടതിയിൽ സ്​പെഷ്യൽ പബ്ലിക്​ പ്രോസിക്യൂട്ടറെ നിയമിക്കുന്ന രീതിയില്ലെന്നായിരുന്നു മന്ത്രി പി. രാജീവിന്‍റെ പ്രതികരണം​.

    സ്​പെഷ്യൽ പബ്ലിക്​ പ്രോസിക്യൂട്ടർ ആവശ്യം അംഗീകരിക്കാത്തത്​ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചാനൽ അഭിമുഖത്തിൽ അതിജീവിത തുറന്നുപറഞ്ഞിരുന്നു. പിന്നാലെയാണ്​ മുഖ്യമന്ത്രി ഇതുസംബന്ധിച്ച്​ ഉത്തരവിട്ടത്​. മുൻ നിയമ സെക്രട്ടറി കൂടിയാണ് അഡ്വ.​ ഹരീന്ദ്രനാഥ്​. ​

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Public ProsecutorFranco MulakkalKerala News
    News Summary - Public prosecutor appointed in Franco Mulakkal case
    Similar News
    Next Story
    X