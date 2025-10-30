Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    30 Oct 2025 11:51 PM IST
    30 Oct 2025 11:51 PM IST

    2026ലെ ​പൊ​തു അ​വ​ധി​ക​ൾ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു

    2026ലെ ​പൊ​തു അ​വ​ധി​ക​ൾ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു
    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: 2026ലെ ​പൊ​തു​അ​വ​ധി​യും നെ​ഗോ​ഷ്യ​ബി​ൾ ഇ​ൻ​സ്ട്രു​മെ​ന്റ് ആ​ക്റ്റ് പ്ര​കാ​ര​മു​ള്ള അ​വ​ധി​ക​ളും മ​ന്ത്രി​സ​ഭാ യോ​ഗം അം​ഗീ​ക​രി​ച്ചു.

    നെ​ഗോ​ഷ്യ​ബി​ൾ ഇ​ൻ​സ്ട്രു​മെ​ന്റ്റ് ആ​ക്ട് അ​നു​സ​രി​ച്ചു​ള്ള പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ പെ​സ​ഹാ വ്യാ​ഴം കൂ​ടി ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തും.

    തൊ​ഴി​ൽ നി​യ​മം-​ഇ​ൻ​ഡ​സ്ട്രി​യ​ൽ ഡി​സ്പ്യൂ​ട്ട്സ് ആ​ക്ട്‌​സ്, കേ​ര​ള ഷോ​പ്പ്സ് ആ​ൻ​ഡ്​ കൊ​മേ​ഷ്യ​ൽ എ​സ്റ്റാ​ബ്ലി​ഷ്മെ​ന്റ്റ് ആ​ക്ട്, മി​നി​മം വേ​ജ​സ് ആ​ക്ട് മു​ത​ലാ​യ​വ​യു​ടെ പ​രി​ധി​യി​ൽ വ​രു​ന്ന സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് കേ​ര​ള ഇ​ൻ​ഡ​സ്ട്രി​യ​ൽ എ​സ്റ്റാ​ബ്ലി​ഷ്മെ​ന്റ്റ് (നാ​ഷ​ണ​ൽ ആ​ൻ​ഡ്​ ഫെ​സ്റ്റി​വ​ൽ ഹോ​ളി​ഡേ​യ്‌​സ്) നി​യ​മം 1958 ന്റെ ​കീ​ഴി​ൽ വ​രു​ന്ന അ​വ​ധി​ക​ൾ മാ​ത്ര​മേ ബാ​ധ​ക​മാ​യി​രി​ക്കു​ക​യു​ള്ളൂ. 2026 മാ​ർ​ച്ച്​ നാ​ലി​ന്​ (ബു​ധ​ൻ) ഹോ​ളി​ദി​ന​ത്തി​ൽ ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി​യി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന പൊ​തു​മേ​ഖ​ലാ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള സം​സ്ഥാ​ന​സ​ർ​ക്കാ​ർ ഓ​ഫീ​സു​ക​ൾ​ക്ക് പ്രാ​ദേ​ശി​കാ​വ​ധി അ​നു​വ​ദി​ക്കും.

    മ​ഹാ​ശി​വ​രാ​ത്രി, ഈ​സ്റ്റ​ർ, ദീ​പാ​വ​ലി എ​ന്നി​വ ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച​ക​ളി​ലാ​യ​തി​നാ​ൽ പൊ​തു​അ​വ​ധി​ക​ളു​ടെ പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടി​ല്ല.

    പൊ​തു​അ​വ​ധി​ക​ൾ

    ജ​നു​വ​രി 2: മ​ന്നം ജ​യ​ന്തി, ജ​നു​വ​രി 26: റി​പ്പ​ബ്ലി​ക്​ ദി​നം, മാ​ർ​ച്ച്​ 20: ഈ​ദു​ൽ ഫി​ത്വ​ർ, ഏ​പ്രി​ൽ 2: പെ​സ​ഹ വ്യാ​ഴം, ഏ​പ്രി​ൽ 3: ദുഃ​ഖ​വെ​ള്ളി, ഏ​പ്രി​ൽ 14: അം​ബേ​ദ്​​ക്ക​ർ ജ​യ​ന്തി, ഏ​പ്രി​ൽ 15: വി​ഷു, മെ​യ്​ 1: മെ​യ്​ ദി​നം, മെ​യ്​ 27: ഈ​ദു​ൽ അ​ദ്​​ഹ (ബ​ലി​പെ​രു​ന്നാ​ൾ), ജൂ​ൺ 25: മു​ഹ​റം, ആ​ഗ​സ്റ്റ്​ 12: ക​ർ​ക്കി​ട​ക വാ​വ്​, ആ​ഗ​സ്റ്റ്​ 15: സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ദി​നം, ആ​ഗ​സ്റ്റ്​ 25: ഒ​ന്നാം ഓ​ണം/ ന​ബി ദി​നം, ആ​ഗ​സ്റ്റ്​ 26: തി​രു​വോ​ണം, ആ​ഗ​സ്റ്റ്​ 27: മൂ​ന്നാം ഓ​ണം, ആ​ഗ​സ്റ്റ്​ 28: നാ​ലാം ഓ​ണം/ ശ്രീ​നാ​രാ​യ​ണ ഗു​രു ജ​യ​ന്തി/ അ​യ്യ​ൻ​കാ​ളി ജ​യ​ന്തി, സെ​പ്​​റ്റം​ബ​ർ 4: ശ്രീ​കൃ​ഷ്ണ ജ​യ​ന്തി, സെ​പ്​​റ്റം​ബ​ർ 21: ശ്രീ​നാ​രാ​യ​ണ ഗു​രു സ​മാ​ധി, ഒ​ക്​​ടോ​ബ​ർ 2: ഗാ​ന്ധി ജ​യ​ന്തി, ഒ​ക്​​ടോ​ബ​ർ 20: മ​ഹാ​ന​വ​മി, ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 21: വി​ജ​യ​ദ​ശ​മി, ഡി​സം​ബ​ർ 25: ക്രി​സ്മ​സ്.

    നെ​ഗോ​ഷ്യ​ബി​ൾ ഇ​ൻ​സ്​​ട്രു​മെ​ന്‍റ്​ ആ​ക്​​ട്​ പ്ര​കാ​ര​മു​ള്ള അ​വ​ധി​ക​ൾ

    ജ​നു​വ​രി 2: മ​ന്നം ജ​യ​ന്തി, ജ​നു​വ​രി 26: റി​പ്പ​ബ്ലി​ക്​ ദി​നം, മാ​ർ​ച്ച്​ 20: ഈ​ദു​ൽ ഫി​ത്വ​ർ, എ​പ്രി​ൽ1: വാ​ണി​ജ്യ, സ​ഹ​ക​ര​ണ ബാ​ങ്കു​ക​ളു​ടെ വാ​ർ​ഷി​ക അ​ക്കൗ​ണ്ട്​ ക്ലോ​സി​ങ്​, ഏ​പ്രി​ൽ 3: ദുഃ​ഖ​വെ​ള്ളി, ഏ​പ്രി​ൽ 14: അം​ബേ​ദ്​​ക്ക​ർ ജ​യ​ന്തി, ഏ​പ്രി​ൽ 15: വി​ഷു, മെ​യ്​ 1: മെ​യ്​ ദി​നം, മെ​യ്​ 27: ഈ​ദു​ൽ അ​ദ്​​ഹ (ബ​ലി​പെ​രു​ന്നാ​ൾ), ആ​ഗ​സ്റ്റ്​ 15: സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ദി​നം, ആ​ഗ​സ്റ്റ്​ 25: ഒ​ന്നാം ഓ​ണം/ ന​ബി ദി​നം, ആ​ഗ​സ്റ്റ്​ 26: തി​രു​വോ​ണം, ആ​ഗ​സ്റ്റ്​ 28: ശ്രീ​നാ​രാ​യ​ണ ഗു​രു ജ​യ​ന്തി/ അ​യ്യ​ൻ​കാ​ളി ജ​യ​ന്തി, സെ​പ്​​റ്റം​ബ​ർ 4: ശ്രീ​കൃ​ഷ്ണ ജ​യ​ന്തി, സെ​പ്​​റ്റം​ബ​ർ 21: ശ്രീ​നാ​രാ​യ​ണ ഗു​രു സ​മാ​ധി, ഒ​ക്​​ടോ​ബ​ർ 2: ഗാ​ന്ധി ജ​യ​ന്തി, ഒ​ക്​​ടോ​ബ​ർ 20: മ​ഹാ​ന​വ​മി, ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 21: വി​ജ​യ​ദ​ശ​മി,ഡി​സം​ബ​ർ 25: ക്രി​സ്മ​സ്.

    നി​യ​ന്ത്രി​ത അ​വ​ധി​ക​ൾ

    മാ​ർ​ച്ച്​ 4: അ​യ്യാ​വൈ​കു​ണ്ഡ സ്വാ​മി ജ​യ​ന്തി, ആ​ഗ​സ്റ്റ്​ 28: ആ​വ​ണി അ​വി​ട്ടം, ആ​ഗ​സ്റ്റ്​ 17: വി​ശ്വ​ക​ർ​മ​ദി​നം

