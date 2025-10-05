Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    Kerala
    Posted On
    date_range 5 Oct 2025 6:45 AM IST
    Updated On
    date_range 5 Oct 2025 6:45 AM IST

    പ​ക​ർ​ച്ച​വ്യാ​ധി പി​ടി​മു​റു​ക്കു​മ്പോ​ഴും പൊ​തു​ജ​നാ​രോ​ഗ്യ നി​യ​മം നോ​ക്കു​കു​ത്തി

    • ര​ണ്ടു​വ​ർ​ഷം ക​ഴി​ഞ്ഞി​ട്ടും ച​ട്ട​ങ്ങ​ളാ​യി​ല്ല
    • പൊ​തു​ജ​നാ​രോ​ഗ്യ സ​മി​തി​ക​ൾ രൂ​പ​വ​ത്​​ക​രി​ക്കാ​ത്ത​തും തി​രി​ച്ച​ടി
    
    cancel

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: അ​മീ​ബി​ക്​ മ​സ്തി​ഷ്ക​ജ്വ​രം അ​ട​ക്കം വി​വി​ധ​ത​രം പ​ക​ർ​ച്ച​വ്യാ​ധി​ക​ൾ കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ ഭീ​ഷ​ണി ഉ​യ​ർ​ത്തു​മ്പോ​ഴും പൊ​തു​ജ​നാ​രോ​ഗ്യ നി​യ​മം നോ​ക്കു​കു​ത്തി. നി​യ​മ​സ​ഭ പാ​സാ​ക്കി ര​ണ്ടു​വ​ർ​ഷം ക​ഴി​ഞ്ഞി​ട്ടും നി​യ​മം പ്രാ​ബ​ല്യ​ത്തി​ലാ​യി​ട്ടി​ല്ല. ഇ​നി​യും ച​ട്ട​ങ്ങ​ൾ ഉ​ണ്ടാ​ക്കാ​ത്ത​താ​ണ്​ പ്ര​ധാ​ന ത​ട​സ്സം. നി​യ​മം പാ​സാ​ക്കി ര​ണ്ടാ​​ഴ്ച​ക്ക​കം ച​ട്ടം വ​രു​​മെ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു പ്ര​ഖ്യാ​പ​നം. എ​ന്നാ​ൽ, ഒ​രു നീ​ക്ക​വും ന​ട​ന്നി​ല്ല. എ​ല്ലാ വി​ഭാ​ഗം ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും ആ​രോ​ഗ്യം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന സ​മ​ഗ്ര നി​യ​മ​മാ​ണി​ത്. വി​വി​ധ കാ​ല​ഘ​ട്ട​ങ്ങ​ളി​ൽ ഉ​ണ്ടാ​വു​ന്ന വെ​ല്ലു​വി​ളി​ക​ൾ നേ​രി​ടാ​നും അ​തി​നെ കൈ​കാ​ര്യം ചെ​യ്യാ​നു​മു​ള്ള വി​ശ​ദ മാ​ർ​ഗ​രേ​ഖ​യാ​യാ​ണ്​ നി​യ​മം കൊ​ണ്ടു​വ​ന്ന​ത്.

    എ​ന്നാ​ൽ, ഉ​ദ്ദേ​ശ​ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ൾ ഇ​പ്പോ​ഴും കോ​ൾ​ഡ്​ സ്​​റ്റോ​റേ​ജി​ലാ​ണ്. രോ​ഗ​നി​ർ​ണ​യം, ചി​കി​ത്സ, ആ​രോ​ഗ്യം പ്ര​ദാ​നം ചെ​യ്യു​ന്ന സാ​മൂ​ഹി​ക സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളെ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്ത​ൽ, രോ​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് കാ​ര​ണ​മാ​വു​ന്ന അ​വ​സ്ഥ​ക​ളെ ത​ട​യു​ക തു​ട​ങ്ങി​യ ആ​രോ​ഗ്യ​സം​ര​ക്ഷ​ണ മാ​ർ​ഗ​ങ്ങ​ൾ നി​യ​മം വ്യ​ക്​​ത​മാ​യി പ്ര​തി​പാ​ദി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. ജീ​വി​ത​ശൈ​ലി രോ​ഗ​ങ്ങ​ൾ ത​ട​യാ​നു​ള്ള ശ​ക്ത​മാ​യ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ൾ നി​യ​മം വി​ഭാ​വ​നം ചെ​യ്യു​ന്നു.

    പൊ​തു​ജ​നാ​രോ​ഗ്യ നി​യ​മ​പ്ര​കാ​രം ത​ദ്ദേ​ശ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ ത​ങ്ങ​ളു​ടെ പ​രി​ധി​യി​ൽ ആ​രോ​ഗ്യ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളെ കൂ​ടി പ​ങ്കാ​ളി​യാ​ക്കി പൊ​തു​ജ​നാ​രോ​ഗ്യ സ​മി​തി രൂ​പ​വ​ത്​​ക​രി​ക്ക​ണം. എ​ന്നാ​ൽ, തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​നി​ല​ട​ക്കം സ​മി​തി രൂ​പ​വ​ത്​​ക​രി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ല. ഇ​ത്​ ഗു​രു​ത​ര വീ​ഴ്ച​യാ​ണ്. കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​ൻ പ​രി​ധി​യി​ലാ​ണ്​ ഇ​പ്പോ​ൾ അ​മീ​ബി​ക്​ മ​സ്തി​ഷ്ക ജ്വ​രം റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്​ ചെ​യ്ത​ത്. സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത്​ ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ എ​ലി​പ്പ​നി റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്​ ചെ​യ്യു​ന്ന​തും തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം ജി​ല്ല​യി​ലാ​ണ്.

    ജി​ല്ല​യി​ലെ വി​വി​ധ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ളി​ൽ സ​മി​തി​ക​ൾ രൂ​പ​വ​ത്​​ക​രി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​നി​ൽ മാ​ത്രം 16 പൊ​തു​ജ​നാ​രോ​ഗ്യ സ​മി​തി​ക​ൾ രൂ​പ​വ​ത്​​ക​രി​ക്ക​ണം. കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​ൻ വ​രു​ത്തു​ന്ന വീ​ഴ്ച​​ക്കെ​തി​രെ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​ക്ക്​ വ​രെ പ​രാ​തി ന​ൽ​കി​യി​ട്ടും പ​രി​ഹാ​രം ഉ​ണ്ടാ​യി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്നും ആ​ക്ഷേ​പ​മു​ണ്ട്.

    TAGS:Health NewsPublic Health ActKerala
    News Summary - Public Health Act not in effect even as pandemic worsens
