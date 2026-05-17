Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightപൊതുവിദ്യാഭ്യാസ തകർച്ച...
    Kerala
    Posted On
    date_range 17 May 2026 10:05 PM IST
    Updated On
    date_range 17 May 2026 10:05 PM IST

    പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ തകർച്ച രാജ്യത്തിന്റെ ഭാവി അപകടത്തിലാക്കുന്നു -കെ.എസ്.ടി.എം

    text_fields
    bookmark_border
    10 വ​ർ​ഷ​ത്തി​നി​ടെ രാ​ജ്യ​ത്ത് 94,000 സ്‌​കൂ​ളു​ക​ൾ പൂ​ട്ടി​
    പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ തകർച്ച രാജ്യത്തിന്റെ ഭാവി അപകടത്തിലാക്കുന്നു -കെ.എസ്.ടി.എം
    cancel

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: സ്കൂ​ൾ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ സം​വി​ധാ​നം സം​ബ​ന്ധി​ച്ച നി​തി ആ​യോ​ഗി​ന്റെ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് രാ​ജ്യ​ത്തെ പൊ​തു​വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മേ​ഖ​ല​യി​ലെ ഗു​രു​ത​ര പ്ര​തി​സ​ന്ധി​ക​ളെ​യാ​ണ് തു​റ​ന്നു​കാ​ട്ടു​ന്ന​തെ​ന്ന് കെ.​എ​സ്.​ടി.​എം സം​സ്ഥാ​ന ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി പി.​എ. സ​ലാ​ഹു​ദ്ദീ​ൻ.

    10 വ​ർ​ഷ​ത്തി​നി​ടെ രാ​ജ്യ​ത്ത് 94,000 സ്‌​കൂ​ളു​ക​ൾ പൂ​ട്ടി​യ​തും ല​ക്ഷ​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ല്ലാ​ത്ത സ​ർ​ക്കാ​ർ സ്‌​കൂ​ളു​ക​ളി​ൽ പ​ഠി​ക്കേ​ണ്ട സാ​ഹ​ച​ര്യം തു​ട​രു​ന്ന​തും ആ​ശ​ങ്കാ​ജ​ന​ക​മാ​ണ്. 1.19 ല​ക്ഷം സ​ർ​ക്കാ​ർ സ്‌​കൂ​ളു​ക​ളി​ൽ വൈ​ദ്യു​തി​യി​ല്ലെ​ന്നും 98,592 സ്‌​കൂ​ളു​ക​ളി​ൽ പെ​ൺ​കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കാ​യി സു​ര​ക്ഷി​ത ശു​ചി​മു​റി​ക​ളി​ല്ലെ​ന്നും 61,540 സ്‌​കൂ​ളു​ക​ളി​ൽ ഒ​രു ശു​ചി​മു​റി​യു​മി​ല്ലെ​ന്നും റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്നു. 1,04,125 സ്‌​കൂ​ളു​ക​ൾ ഒ​റ്റ അ​ധ്യാ​പ​ക​നെ മാ​ത്രം ആ​ശ്ര​യി​ച്ചാ​ണ് പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    പൊ​തു​വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മേ​ഖ​ല​യെ അ​വ​ഗ​ണി​ക്കു​ന്ന കേ​ന്ദ്ര​സ​ർ​ക്കാ​ർ ന​യ​ങ്ങ​ൾ തി​രു​ത്തു​ക​യും സ​ർ​ക്കാ​ർ സ്‌​കൂ​ളു​ക​ൾ​ക്ക് ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളും മ​തി​യാ​യ അ​ധ്യാ​പ​ക​രെ​യും ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ക​യും വേ​ണ​മെ​ന്ന് കേ​ര​ള സ്കൂ​ൾ ടീ​ച്ചേ​ഴ്സ് മൂ​വ്മെൻറ് സം​സ്ഥാ​ന ക​മ്മി​റ്റി ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. സം​സ്ഥാ​ന പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് എ.​എ. ക​ബീ​ർ, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി പി.​എ. സ​ലാ​ഹു​ദ്ദീ​ൻ, വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റു​മാ​രാ​യ സി.​പി. റ​ഹ്ന, കെ. ​നൂ​ഹ്, ട്ര​ഷ​റ​ർ ഹ​ബീ​ബ് മാ​ലി​ക്, സെ​ക്ര​ട്ട​റി​മാ​രാ​യ ഇ.​എ​ച്ച്. നാ​സ​ർ, എ​ൻ.​പി.​എ. ക​ബീ​ർ, ടി.​കെ. ജു​മാ​ൻ, വ​ഹീ​ദ ജാ​സ്മി​ൻ, ടി. ​ജാ​ഫ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:educationCollapseFutureKSTM
    News Summary - The collapse of public education is endangering the country's future - KSTM
    Similar News
    Next Story
    X