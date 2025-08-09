Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    date_range 9 Aug 2025 10:35 PM IST
    Updated On
    date_range 9 Aug 2025 10:35 PM IST

    പരസ്യമദ്യപാനം: ടി.പി കേസ് പ്രതികൾക്കെതിരെ ഒടുവിൽ കേസ്

    പരസ്യമദ്യപാനം: ടി.പി കേസ് പ്രതികൾക്കെതിരെ ഒടുവിൽ കേസ്
    ക​ണ്ണൂ​ർ: പൊ​ലീ​സ് ഒ​ത്താ​ശ​യോ​ടെ പ​ര​സ്യ​മാ​യി മ​ദ്യ​പി​ച്ച സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ ടി.​പി. ച​ന്ദ്ര​ശേ​ഖ​ര​ൻ വ​ധ​ക്കേ​സ് പ്ര​തി​ക​ൾ​ക്കെ​തി​രെ ഒ​ടു​വി​ൽ സ്വ​മേ​ധ​യാ കേ​സെ​ടു​ത്ത് പൊ​ലീ​സ്. ടി.​പി കേ​സ് പ്ര​തി​ക​ളാ​യ കൊ​ടി സു​നി, മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഷാ​ഫി, ഷി​നോ​ജ് എ​ന്നി​വ​ർ​ക്കെ​തി​രെ ത​ല​ശ്ശേ​രി സ​ബ് ഇ​ൻ​സ്​​പെ​ക്ട​ർ പി.​പി. ഷ​മീ​ൽ ആ​ണ് കേ​സ് ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്ത​ത്.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ ജൂ​ൺ 17ന് ​വൈ​കീ​ട്ട് നാ​ലി​ന് ത​ല​ശ്ശേ​രി വി​ക്ടോ​റി​യ ഹോ​ട്ട​ലി​ന്റെ പാ​ർ​ക്കി​ങ് ഏ​രി​യ​യി​ൽ പ്ര​തി​ക​ളും ക​ണ്ടാ​ല​റി​യാ​വു​ന്ന ഏ​താ​നും​പേ​രും മ​ദ്യ​പി​ക്കു​ന്ന സി.​സി ടി.​വി ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ പ​ര​സ്യ​മ​ദ്യ​പാ​നം ന​ട​ത്തി​യ​താ​യു​ള്ള ഉ​ത്ത​മ​വി​ശ്വാ​സ​ത്തി​ലാ​ണ് കേ​സെ​ന്നാ​ണ് എ​ഫ്.​ഐ.​ആ​ർ.

    മാ​ഹി ഇ​ര​ട്ട​ക്കൊ​ല കേ​സി​ലെ വി​ചാ​ര​ണ​ക്കാ​യി ത​ല​ശ്ശേ​രി സെ​ഷ​ൻ​സ് കോ​ട​തി​യി​ൽ ഹാ​ജ​രാ​ക്കി ക​ണ്ണൂ​ർ സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ജ​യി​ലി​ലേ​ക്ക് മ​ട​ങ്ങു​ന്ന വേ​ള​യി​ലാ​ണ് പ്ര​തി​ക​ൾ മ​ദ്യ​പി​ച്ച​ത്. ജീ​വ​പ​ര്യ​ന്തം ത​ട​വി​ന് ശി​ക്ഷി​ച്ച കു​റ്റ​വാ​ളി​ക​ൾ പൊ​ലീ​സ് ഒ​ത്താ​ശ​യി​ൽ മ​ദ്യ​പി​ച്ച​ത് സേ​ന​ക്ക​ക​ത്ത് വി​വാ​ദ​മാ​യി.

    ര​ഹ​സ്യാ​ന്വേ​ഷ​ണ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ന്റെ റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ൽ ക​ണ്ണൂ​ർ സി​റ്റി പൊ​ലീ​സ് ആ​സ്ഥാ​ന​ത്തെ മൂ​ന്ന് സി​വി​ൽ പൊ​ലീ​സ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രെ സ​സ്പെ​ൻ​ഡ് ചെ​യ്തി​രു​ന്നു. വ്യ​വ​സ്ഥ ലം​ഘി​ച്ച​തി​ന് കൊ​ടി സു​നി​യു​ടെ പ​​രോ​ളും റ​ദ്ദാ​ക്കി. അ​തി​നി​ടെ, മ​ദ്യ​പി​ക്കു​ന്ന സി.​സി ടി.​വി ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ളും പു​റ​ത്തു​വ​ന്നു.

    ആ​ദ്യം കേ​സെ​ടു​ക്കാ​ൻ മ​ടി​ച്ച പൊ​ലീ​സ്, മ​ദ്യ​മാ​ണെ​ന്ന​തി​ന് തെ​ളി​വി​ല്ലെ​ന്നും പ​രാ​തി​യി​ല്ലെ​ന്നു​മാ​ണ് പ​റ​ഞ്ഞി​രു​ന്ന​ത്. പി​ന്നാ​ലെ കെ.​എ​സ്.​യു സം​സ്ഥാ​ന ജ​ന. സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഫ​ർ​ഹാ​ൻ മു​ണ്ടേ​രി സി​റ്റി പൊ​ലീ​സ് ക​മീ​ഷ​ണ​ർ​ക്ക് പ​രാ​തി ന​ൽ​കി. ക​ണ്ണൂ​രി​ലെ​ത്തി​യ ഡി.​ജി.​പി റ​വ​ഡ ച​ന്ദ്ര​ശേ​ഖ​ർ പ്ര​തി​ക​ൾ​ക്കെ​തി​രെ കേ​സെ​ടു​ക്കു​മെ​ന്ന് പ​റ​ഞ്ഞി​രു​ന്നു.

    TAGS:TP Chandrasekharan Murder Case
    News Summary - Public drinking: Case finally filed against TP case accused
