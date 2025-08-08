Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    date_range 8 Aug 2025 11:00 PM IST
    Updated On
    date_range 8 Aug 2025 11:02 PM IST

    പി.ടി-5 ദൗത്യം പൂർണം; കണ്ണിന് ചികിത്സ നൽകി; റേ​ഡി​യോ കോ​ള​ർ ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച് ഉ​ൾ​ക്കാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് തു​ര​ത്തി

    PT 5 Mission wild elephant
    പി.​ടി-5​ന്റെ കാ​ഴ്ച ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ട വ​ല​തു​ക​ണ്ണി​ന് ചി​കി​ത്സ ന​ൽ​കു​ന്നു

    പാ​ല​ക്കാ​ട്: ക​ണ്ണി​ന് പ​രി​ക്കേ​റ്റ കൊ​മ്പ​ൻ പി.​ടി -5ന്റെ ​ചി​കി​ത്സ ന​ൽ​കു​ന്ന ദൗ​ത്യം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യി. ആ​ന​ക്ക് കാ​ഴ്ച​പ​രി​മി​തി​ക്കു​ള്ള മ​രു​ന്ന് ന​ൽ​കി​യാ​ണ് കാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് അ​യ​ച്ച​ത്. ശ​രീ​ര​ത്തി​ൽ ആ​ഴ​ത്തി​ലു​ള്ള മു​റി​വു​ക​ളി​ല്ലെ​ന്ന് ദൗ​ത്യ​സം​ഘം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. മ​യ​ക്കം​വി​ടാ​നു​ള്ള മ​രു​ന്നും ന​ൽ​കി.

    മ​യ​ക്കു​വെ​ടി വെ​ച്ച​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന് ര​ണ്ടു മ​ണി​ക്കൂ​ർ‌ നേ​ര​മാ​ണ് പി.​ടി-5 ഉ​റ​ങ്ങി​യ​ത്. ആ​ന​യെ ചി​കി​ത്സി​ക്കു​ന്ന​തി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി​ട്ടാ​ണ് മ​യ​ക്കു​വെ​ടി​വെ​ച്ച് പി​ടി​കൂ​ടി​യ​ത്. മൂ​ന്നു മ​ണി​ക്കൂ​ർ നീ​ണ്ട ദൗ​ത്യ​ത്തി​നൊ​ടു​വി​ലാ​ണ് റേ​ഡി​യോ കോ​ള​ർ ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച് ആ​ന​യെ ഉ​ൾ​ക്കാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് തു​ര​ത്തി​യ​ത്. ഡോ. ​അ​രു​ൺ സ​ക്ക​റി​യ​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ രാ​വി​ലെ എ​ട്ടു മ​ണി​യോ​ടെ​യാ​ണ് ദൗ​ത്യ​ത്തി​ന് തു​ട​ക്ക​മി​ട്ട​ത്.

    ദൗ​ത്യ​സം​ഘാം​ഗ​ങ്ങ​ള്‍ ആ​റു ഗ്രൂ​പ്പു​ക​ളാ​യി തി​രി​ഞ്ഞാ​ണ് കാ​ട്ടി​ലേ​ക്കു നീ​ങ്ങി​യ​ത്. മ​ല​മ്പു​ഴ​ക്കു സ​മീ​പം മാ​ന്തു​രു​ത്തി​ൽ ആ​ന​യെ സം​ഘം വ​ള​ഞ്ഞു. ര​ണ്ടു ഡോ​സ് മ​യ​ക്കു​വെ​ടി വെ​ച്ച​തോ​ടെ ഓ​ടാ​നാ​കാ​തെ ആ​ന അ​വി​ടെ​ത​ന്നെ നി​ല​യു​റ​പ്പി​ച്ചു. പൂ​ർ​ണ മ​യ​ക്ക​മാ​യ​തോ​ടെ പ​രി​ശോ​ധ​ന​യും ചി​കി​ത്സ​യും തു​ട​ങ്ങി. ആ​ന​യു​ടെ ക​ണ്ണി​നേ​റ്റ​ത് ഗു​രു​ത​ര പ​രി​ക്കെ​ന്ന് സം​ഘം വി​ല​യി​രു​ത്തി. കാ​ഴ്ച വീ​ണ്ടെ​ടു​ക്കാ​നു​ള്ള മ​രു​ന്നും ന​ൽ​കി.

    പി​ന്നീ​ടാ​ണ് റേ​ഡി​യോ കോ​ള​ർ ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച് ഉ​ൾ​ക്കാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് വി​ട്ട​ത്. മു​ത്ത​ങ്ങ​യി​ൽ നി​ന്നെ​ത്തി​ച്ച ഭ​ര​ത്, വി​ക്രം എ​ന്നീ കു​ങ്കി​ക​ളെ വെ​ച്ചാ​യി​രു​ന്നു ആ​ന​യെ ഉ​ള്‍ക്കാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് അ​യ​ച്ച​ത്. നി​ല​വി​ലെ ചി​കി​ത്സ​യി​ൽ ഫ​ല​മു​ണ്ടോ എ​ന്ന് ര​ണ്ടാ​ഴ്ച പ​രി​ശോ​ധി​ക്കും. ആ​വ​ശ്യ​മെ​ങ്കി​ൽ തു​ട​ർ​ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ സ്വീ​ക​രി​ക്കും. ആ​ന​ക്ക് എ​ങ്ങ​നെ പ​രി​ക്കേ​റ്റു എ​ന്ന കാ​ര്യ​വും പ​രി​ശോ​ധി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. മ​ല​മ്പു​ഴ, ക​ഞ്ചി​ക്കോ​ട്, വാ​ള​യാ​ർ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ സ്ഥി​രം സാ​ന്നി​ധ്യ​മാ​യ ആ​ന​യെ ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സ​മാ​ണ് അ​വ​ശ​നി​ല​യി​ല്‍ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​ത്.

    TAGS:forest department keralaEye TreatmentWild Elephant
    News Summary - PT-5 mission complete; eye treatment and sent back to the forest
