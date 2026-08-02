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    Kerala
    Posted On
    date_range 2 Aug 2026 7:00 AM IST
    Updated On
    date_range 2 Aug 2026 7:01 AM IST

    പി.എസ്.സി പരീക്ഷ ക്രമക്കേട്: ഒന്നാം റാങ്കുകാരനെ ചോദ്യം ചെയ്യും

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    ചെയർമാന്‍റെ മൊഴിയെടുക്കാനും നീക്കം
    https://www.madhyamam.com/tags/psc
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    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: പി.​എ​സ്‌.​സി പ​രീ​ക്ഷ ക്ര​മ​ക്കേ​ടി​ല്‍ ആ​സൂ​ത്ര​ണ ബോ​ർ​ഡ്​ പ​രീ​ക്ഷ​യി​ലെ ഒ​ന്നാം റാ​ങ്കു​കാ​ര​നെ ചോ​ദ്യം ചെ​യ്യാ​നും പി.​എ​സ്.​സി ചെ​യ​ർ​മാ​ന്‍റെ ​ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ മൊ​ഴി രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്താ​നും എ​സ്.​ഐ.​ടി നീ​ക്കം. പ​രീ​ക്ഷ​ക​ളി​ൽ പി.​എ​സ്.​സി​യി​ലെ ഉ​ന്ന​ത​ത​ല ഇ​ട​പെ​ട​ലു​ണ്ടാ​യെ​ന്നും രാ​ഷ്ട്രീ​യ​പ​ര​മാ​യ നി​യ​മ​ന​ങ്ങ​ളു​ണ്ടാ​യെ​ന്നു​മു​ള്ള വി​ല​യി​രു​ത്ത​ലി​ന്‍റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ലാ​ണ്​ അ​ന്വേ​ഷ​ണ സം​ഘ​ത്തി​ന്‍റെ നീ​ക്കം. പ​രീ​ക്ഷ ക്ര​മ​ക്കേ​ടി​ൽ പ​ങ്കു​ണ്ടെ​ന്ന്​ സം​ശ​യി​ക്കു​ന്ന പി.​എ​സ്.​സി​യി​ലെ മ​റ്റ്​ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രെ നോ​ട്ടീ​സ്​ ന​ൽ​കി വി​ളി​ച്ചു​വ​രു​ത്തി​യാ​കും മൊ​ഴി രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക. ആ​സൂ​ത്ര​ണ ബോ​ർ​ഡ്​ പ​രീ​ക്ഷ​യി​ൽ മാ​ത്ര​മ​ല്ല മ​റ്റ്​ പ​ല പ​രീ​ക്ഷ​ക​ളി​ലും ഇ​ട​ത് സം​ഘ​ട​ന നേ​താ​ക്ക​ൾ​ക്കും അ​നു​കൂ​ലി​ക​ൾ​ക്കും നി​യ​മ​നം ല​ഭി​ച്ച​താ​യു​ള്ള വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ കേ​സ​ന്വേ​ഷി​ക്കു​ന്ന ക്രൈം​ബ്രാ​ഞ്ച്​ സം​ഘ​ത്തി​ന്​ ല​ഭി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ആ​സൂ​ത്ര​ണ ബോ​ർ​ഡ്​ പ​രീ​ക്ഷ​യി​ൽ ക്ര​മ​ക്കേ​ടും രാ​ഷ്ട്രീ​യ ഇ​ട​പെ​ട​ലും ഉ​റ​പ്പി​ക്കു​ക​യാ​ണ്​ എ​സ്.​ഐ.​ടി. ഇ​ട​ത്​ അ​നു​ഭാ​വി​യാ​യ അ​രു​ണ്‍ ജെ. ​പ്ര​താ​പി​ന്​ നി​യ​മ​നം ല​ഭി​ക്കാ​നാ​യി ക്ര​മ​ക്കേ​ട്​ ന​ട​ത്തി​യെ​ന്ന വി​ല​യി​രു​ത്ത​ലി​ലാ​ണ്​ എ​സ്.​ഐ.​ടി. നേ​ര​ത്തെ പി.​എ​സ്.​സി ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര വി​ജി​ല​ൻ​സും ക്രൈം​ബ്രാ​ഞ്ചും അ​രു​ണി​ന്‍റെ മൊ​ഴി രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​രു​ന്നു. പ​ക്ഷെ ത​നി​ക്ക്​ ഒ​രു രാ​ഷ്ട്രീ​യ ബ​ന്ധ​വു​മി​ല്ലെ​ന്ന നി​ല​യി​ലു​ള്ള മൊ​ഴി​യാ​ണ്​ ഇ​യാ​ൾ ന​ൽ​കി​യ​തെ​ന്നാ​ണ്​ വി​വ​രം. എ​ന്നാ​ൽ, പ​രീ​ക്ഷ​യി​ലെ ഒ​മ്പ​ത്​ മു​ത​ൽ 18 വ​രെ​യു​ള്ള 58 മാ​ർ​ക്കി​ന്‍റെ പ​ത്ത്​ ചോ​ദ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ മൂ​ല്യ​നി​ർ​ണ​യം ന​ട​ത്താ​ത്ത​താ​ണ്​ ഇ​യാ​ളു​ടെ നി​യ​മ​ന​ത്തി​നാ​യി​രു​ന്നെ​ന്ന സം​ശ​യം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    അ​രു​ണ്‍ ജെ. ​പ്ര​താ​പ്​ ഒ​മ്പ​ത്​ മു​ത​ൽ ആ​റ്​ ചോ​ദ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ ഉ​ത്ത​രം എ​ഴു​തി​യി​രു​ന്നി​ല്ല. തു​ട​ർ​ന്നു​ള്ള മൂ​ന്ന്​ ചോ​ദ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ ഉ​ത്ത​ര​മെ​ഴു​തി. ഒ​രു ചോ​ദ്യ​ത്തി​ന് ര​ണ്ടു വ​രി മാ​ത്ര​മാ​ണ് ഉ​ത്ത​രം എ​ഴു​തി​യ​ത്. എ​ഴു​തി​യ ഉ​ത്ത​ര​ങ്ങ​ൾ തെ​റ്റാ​ണെ​ന്ന സം​ശ​യം ഉ​ണ്ടാ​യെ​ന്നാ​ണ്​ എ​സ്.​ഐ.​ടി വി​ല​യി​രു​ത്ത​ൽ. അ​ക്കാ​ര്യം പി.​എ​സ്.​സി​യി​ലെ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രെ അ​റി​യി​ക്കു​ക​യും അ​തി​ന്‍റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ പ​രീ​ക്ഷ എ​ഴു​തി​യ മു​ഴു​വ​ൻ ഉ​ദ്യോ​ഗാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ​യും പ​ത്ത്​ ചോ​ദ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ മൂ​ല്യ​നി​ർ​ണ​യം ന​ട​ത്താ​തെ റാ​ങ്ക്​ പ​ട്ടി​ക പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ക്കു​ക​യു​മാ​യി​രു​ന്നെ​ന്നാ​ണ്​ ക​രു​തു​ന്ന​ത്.

    ആ ​സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ലാ​ണ്​ ഇ​ന്‍ഡ​സ്ട്രി ആ​ന്‍ഡ് ഇ​ന്‍ഫ്രാ​സ്ട്ര​ക്ച​ര്‍ വി​ഭാ​ഗം ചീ​ഫാ​യി നി​യ​മ​നം ല​ഭി​ച്ച അ​രു​ണി​നെ വി​ശ​ദ​മാ​യി ചോ​ദ്യം ചെ​യ്യാ​ൻ എ​സ്.​ഐ.​ടി ഉ​ദ്ദേ​ശി​ക്കു​ന്ന​ത്. നി​യ​മ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ പി.​എ​സ്.​സി ചെ​യ​ര്‍മാ​ന്‍ എം.​ആ​ര്‍. ബൈ​ജു​വി​ന്‍റെ പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ പ​രാ​തി​ക​ൾ എ​സ്‌.​ഐ.​ടി​ക്ക്​ ല​ഭി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ആ ​സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ലാ​ണ്​ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള​വ​രു​ടെ മൊ​ഴി​യെ​ടു​ക്കാ​ൻ ഉ​ദ്ദേ​ശി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്നാ​ണ്​ വി​വ​രം. അ​ന്വേ​ഷ​ണ സം​ഘം വി​പു​ലീ​ക​രി​ച്ച്​ വി​ശ​ദ അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ലേ​ക്ക്​ എ​സ്.​ഐ.​ടി ഉ​ട​ൻ ക​ട​ക്കു​മെ​ന്നാ​ണ്​ വി​വ​രം.

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    TAGS:psc chairmankerala pscSIT investigationExam Irregularity
    News Summary - പരീക്ഷ ക്രമക്കേട്: ഒന്നാം റാങ്കുകാരനെ ചോദ്യം ചെയ്യും
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