പി.എസ്​.സി പരീക്ഷ ക്രമക്കേട്​: എന്ത്​ സൂത്രം കാട്ടിയാലും സത്യം പുറത്തുവരും -ഹൈകോടതി

പി.എസ്.സി പരീക്ഷ ക്രമക്കേട്: എന്ത് സൂത്രം കാട്ടിയാലും സത്യം പുറത്തുവരും -ഹൈകോടതിtext_fields
കൊച്ചി: സംസ്ഥാന ആസൂത്രണ ബോർഡ് ചീഫ് തസ്തികയിലെ നിയമനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പി. എസ്.സി പരീക്ഷ ക്രമക്കേട് കേസിൽ എന്തൊക്കെ സൂത്രം നടത്തിയാലും സത്യം തെളിയുമെന്ന് ഹൈകോടതി.
സത്യം മൂടിവെക്കാൻ ആർക്കുമാകില്ല. രണ്ട് കൂട്ടരും ചേർന്ന് കളിക്കുന്നതെന്തെല്ലാമാണെന്ന് കോടതിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടെന്നും ജസ്റ്റിസ് എ. ബദറുദ്ദീൻ പറഞ്ഞു. ക്രൈംബ്രാഞ്ച് അന്വേഷണം റദ്ദാക്കണമെന്ന പി.എസ്.സിയുടെ ഹരജിയാണ് കോടതിയുടെ പരിഗണനയിലുള്ളത്.
കുറ്റക്കാർക്കെതിരെ പി.എസ്.സി നടപടി തുടങ്ങിയെന്നും രണ്ടുപേരെ പുറത്താക്കിയെന്നും സർക്കാറിന് വേണ്ടി ഹാജരായ ഡയറക്ടർ ജനറൽ ഓഫ് പ്രോസിക്യൂഷൻ ടി. ആസഫലി കോടതിയെ അറിയിച്ചു. കുറ്റം ചെയ്തുവെന്ന് സമ്മതിക്കലാണ് ഇതെന്നും എഫ്.ഐ.ആർ റദ്ദാക്കണമെന്ന ആവശ്യം നിയമപരമായി നിലനിൽക്കില്ലെന്നും ഡി.ജി.പി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
മങ്ങാട്ടച്ചൻ -കുഞ്ഞായിൻ മുസ്ലിയാർ കഥ പരമ്പരയിലെ ഒരു ഭാഗം ഉദ്ധരിച്ച് പരിഹാസ രൂപേണയാണ് സൂത്രങ്ങളെല്ലാം എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാകുമെന്ന് കോടതി ഓർമപ്പെടുത്തിയത്. സർക്കാറും പി.എസ്.സിയും ഭായ് ഭായ് കളിക്കുന്നുവെന്ന് കഴിഞ്ഞ തവണ കേസ് പരിഗണിക്കവേ കോടതി വിമർശനമുന്നയിച്ചിരുന്നു.
ഇതിന്റെ തുടർച്ചയായിരുന്നു ചൊവ്വാഴ്ചയും കോടതിയിൽ നിന്നുണ്ടായത്. കേസിൽ കക്ഷി ചേർത്ത പരാതിക്കാരൻ വി.എസ്. ജയലാൽ വിശദീകരണത്തിന് സമയം തേടിയതിനെ തുടർന്ന് ഹരജി വീണ്ടും നവംബർ രണ്ടിന് പരിഗണിക്കാൻ മാറ്റി.