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    Kerala
    Posted On
    date_range 18 July 2026 10:56 PM IST
    Updated On
    date_range 18 July 2026 10:56 PM IST

    പി.എസ്.സി പരീക്ഷ പിഴവിൽ ആശങ്കയേറെ; ഉദ്യോഗാർഥികൾ ഇനിയും പരീ​ക്ഷയെഴുതണം

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    ആ​ദ്യ​ഘ​ട്ട​പ​രീ​ക്ഷ ക​ഴി​ഞ്ഞ്​ ഉ​ദ്യോ​ഗാ​ർ​ഥി​ക​ൾ പു​റ​ത്തി​റ​ങ്ങി​യ​പ്പോ​ഴ​ാണ്​ വി​വ​രം തി​രി​ച്ച​റി​ഞ്ഞ​ത്
    പി.എസ്.സി പരീക്ഷ പിഴവിൽ ആശങ്കയേറെ; ഉദ്യോഗാർഥികൾ ഇനിയും പരീ​ക്ഷയെഴുതണം
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    ആ​ല​പ്പു​ഴ: പി.​എ​സ്.​സി പ​രീ​ക്ഷ​യു​ടെ ചോ​ദ്യ​പേ​പ്പ​ർ മാ​റി ന​ൽ​കി​യ​തോ​ടെ ആ​യി​ര​ക്ക​ണ​ക്കി​ന്​ ഉ​ദ്യോ​ഗാ​ർ​ഥി​ക​ൾ ആ​ശ​ങ്ക​യി​ൽ. ഇ​നി​യും പ​രീ​ക്ഷ​യെ​ഴു​ത​ണ​​മെ​ന്ന​താ​ണ്​ പു​തി​യ പ്ര​തി​സ​ന്ധി. വി​വി​ധ വ​കു​പ്പു​ക​ളി​ലെ ലാ​സ്റ്റ്​ ഗ്രേ​ഡ് ത​സ്തി​ക​യി​ലേ​ക്ക് ശ​നി​യാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ​യും ഉ​ച്ച​ക്കു​മാ​യി നി​ശ്ച​യി​ച്ച പ​രീ​ക്ഷ​യി​ലാ​ണ്​ ചോ​ദ്യ​പ്പേ​പ്പ​ര്‍ മാ​റി​ന​ൽ​കി​യ​ത്.

    ഉ​ച്ച​ക്ക്​ ന​ട​ക്കേ​ണ്ട പ​രീ​ക്ഷ​യു​ടെ ചോ​ദ്യ​പേ​പ്പ​ർ രാ​വി​ലെ ന​ല്‍കി​യ​താ​ണ് പ്ര​ശ്‌​ന​ങ്ങ​ള്‍ക്കി​ട​യാ​ക്കി​യ​ത്. ആ​ദ്യ​ഘ​ട്ട​പ​രീ​ക്ഷ ക​ഴി​ഞ്ഞ്​ ഉ​ദ്യോ​ഗാ​ർ​ഥി​ക​ൾ പു​റ​ത്തി​റ​ങ്ങി​യ​പ്പോ​ഴ​ാണ്​ വി​വ​രം തി​രി​ച്ച​റി​ഞ്ഞ​ത്. ഉ​ച്ച​ക്ക്​ 12.50ന്​ ​ര​ണ്ടാം​ഘ​ട്ട പ​രീ​ക്ഷ​യെ​ഴു​താ​ൻ ആ​യി​ര​ക്ക​ണ​ക്കി​ന്​ ഉ​ദ്യോ​ഗാ​ർ​ഥി​ക​ളാ​ണ്​ ഹാ​ളി​ന്​ മു​ന്നി​ൽ കാ​ത്തു​നി​ന്ന​പ്പോ​ഴാ​ണ്​ പ​രീ​ക്ഷ റ​ദ്ദാ​ക്കി​യെ​ന്ന്​ പി.​എ​സ്.​സി അ​റി​യി​പ്പ്​ എ​ത്തു​ന്ന​ത്.

    ‘‘മാ​സ​ങ്ങ​ളോ​ളം ക​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ട് പ​ഠി​ച്ചാ​ണ് പ​രീ​ക്ഷ​ക്ക്​ ത​യാ​റെ​ടു​ത്ത​ത്. ഇ​നി വീ​ണ്ടും പ​രീ​ക്ഷ എ​ഴു​തേ​ണ്ടി വ​രു​ന്ന സ്ഥി​തി ദ​യ​നീ​യ​മാ​ണ്. പു​തി​യ തീ​യ​തി എ​പ്പോ​ഴാ​യി​രി​ക്കും എ​ന്നൊ​ന്നും അ​റി​യി​ല്ല. ഇ​ത്ര​യും നാ​ള​ത്തെ അ​ധ്വാ​നം വെ​റു​തെ​യാ​യെ​ന്ന തോ​ന്ന​ലാ​ണ് ഇ​പ്പോ​ഴു​ള്ള​ത്’’. -പ​രീ​ക്ഷ​യെ​ഴു​തി​യ ഉ​ദ്യോ​ഗാ​ർ​ഥി എ​ൽ. മേ​ഘ​യു​ടെ പ്ര​തി​ക​ര​ണം ഇ​ങ്ങ​നെ​യാ​യി​രു​ന്നു. പ​രീ​ക്ഷ​യെ​ഴു​താ​ൻ വി​വി​ധ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ലെ​ത്തി​യ​വ​ർ ഡ്യൂ​ട്ടി​ക്ക്​ നി​യോ​ഗി​ച്ച​വ​രു​മാ​യി ത​ർ​ക്ക​മു​ണ്ടാ​യി. കോ​ഡ്​ മാ​റി ചോ​ദ്യ​പേ​പ്പ​ർ പൊ​ട്ടി​ച്ച​തി​നാ​ൽ ന​ട​ത്താ​നാ​വി​ല്ലെ​ന്ന മ​റു​പ​ടി​യാ​ണ്​ ന​ൽ​കി​യ​ത്.

    ഹാ​ളി​ൽ ക​യ​റി ചോ​ദ്യ​പേ​പ്പ​ർ കൈ​പ്പ​റ്റി​യ​ശേ​ഷ​മു​ള്ള ഈ ​അ​പ്ര​തീ​ക്ഷി​ത ന​ട​പ​ടി ആ​രും പ്ര​തീ​ക്ഷി​ച്ചി​ല്ല. പ​രീ​ക്ഷ മാ​റ്റി​വെ​ച്ച​തി​ലൂ​ടെ ഏ​റെ​നാ​ൾ കൃ​ത്യ​മാ​യി പ​ഠി​ച്ച് പ​രീ​ക്ഷ എ​ഴു​താ​നെ​ത്തി​യ നി​ര​വ​ധി ഉ​ദ്യോ​ഗാ​ർ​ഥി​ക​ളാ​ണ് ദു​രി​ത​ത്തി​ലാ​യ​ത്. ആ​സൂ​ത്ര​ണ​ബോ​ർ​ഡ് പ​രീ​ക്ഷ​യി​ലെ മൂ​ല്യ​നി​ർ​ണ​യ​വി​വാ​ദ​വും ക്രൈം​ബ്രാ​ഞ്ച് അ​ന്വേ​ഷ​ണ​വും നേ​രി​ട്ട്​ പ്ര​തി​രോ​ധ​ത്തി​ലാ​യ പി.​എ​സ്.​സി​യു​ടെ വി​ശ്വാ​സ്യ​ത​യെ ചോ​ദ്യം​ചെ​യ്യു​ന്ന​താ​ണ്​ ചോ​ദ്യ​പേ​പ്പ​ർ വി​വാ​ദം.​

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    TAGS:pscRetestexam cancelled
    News Summary - PSC Error: Candidates Retest
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