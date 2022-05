cancel By വെബ് ഡെസ്ക് Listen to this Article കോഴിക്കോട്​: കേന്ദ്ര ഹജ്ജ്​ കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ എ.പി. അബ്​ദുല്ല കുട്ടിയോട്​ എന്തിനാണ്​ ചിലർ അയിത്തം കൽപിക്കുന്നതെന്ന്​ ഗോവ ഗവർണർ പി.എസ്.​ ശ്രീധരൻ പിള്ള. അബ്​ദുല്ലക്കുട്ടിക്ക് നൽകിയ സ്വീകരണ ചടങ്ങിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. ഉപഹാരം നൽകേണ്ടിയിരുന്ന മേയർ ബീന ഫിലിപ്പ്​ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ ചടങ്ങിൽ പ​​ങ്കെടുക്കാത്തത്​ പരോക്ഷമായി സൂചിപ്പിച്ചായിരുന്നു ശ്രീധരൻ പിള്ളയുടെ പരാമർശം. രാഷ്ട്രീയദൃഷ്ടിയോടെയാണോ ഹജ്ജ്​ കമ്മിറ്റി ചെയർമാനെ സ്വീകരിക്കേണ്ടതെന്ന്​ ഗോവ ഗവർണർ ചോദിച്ചു. ​പണ്ട്​ ഗുജറാത്ത്​ മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന നരേന്ദ്ര മോദി ശിവഗിരിയിൽ വന്നപ്പോൾ വേദി പങ്കിടില്ലെന്നു​ പറഞ്ഞ്​ മുഖ്യമന്ത്രിയും ​പ്രതിപക്ഷ നേതാവും ചടങ്ങ്​ ബഹിഷ്കരിച്ചു. ഇപ്പോൾ പ്രധാനമന്ത്രിയായ മോദിയെ കാണാൻ ഇവർ കാത്തിരിക്കുകയാണ്​. ഗുജറാത്ത്​ മോഡലിനെ പ്രകീർത്തിച്ചതിന്​ അബ്​ദുല്ലക്കുട്ടിയെ പാർട്ടിയിൽ നിന്ന്​ പുറത്താക്കിയവർ ഇപ്പോൾ ഗുജറാത്തിനെ പഠിക്കാൻ ഉദ്യോഗസ്ഥ സംഘ​ത്തെ അയക്കുകയാണെന്നും ശ്രീധരൻ പിള്ള കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

മേയറെപ്പോലുള്ളവർ ചടങ്ങിൽ വിട്ടുനിന്നതിൽ വിഷമമില്ലെന്ന്​ മറുപടി പ്രസംഗത്തിൽ അബ്​ദുല്ലക്കുട്ടി പറഞ്ഞു. കരിപ്പൂരിൽ ഹജ്ജ്​ പുറപ്പെടൽ കേന്ദ്രം വീണ്ടും യാഥാർഥ്യമാക്കാൻ മുന്നിൽനിൽക്കുമെന്ന്​ അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. കേന്ദ്ര ഷിപ്പിങ്, ടൂറിസം മന്ത്രി ശ്രീപദ്​ യശോ നായിക്​ മുഖ്യാതിഥിയായി. ഡോ. എം. അബ്​ദുൽ സലാം അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. ആർ.എസ്​.എസ്​ പ്രാന്തീയ കാര്യകാരി സദസ്യൻ പി. ഗോപാലൻ കുട്ടി, സംസ്ഥാന ഹജ്ജ്​​ കമ്മറ്റി ചെയർമാനും കേന്ദ്ര ഹജ്ജ്​ കമ്മിറ്റി അംഗവുമായ സി. മുഹമ്മദ്​ ഫൈസി, മുൻ സംസ്ഥാന ഹജ്ജ്​ കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ പ്രഫ. എ.കെ അബ്​ദുൽ ഹമീദ്​, അലി മണിക്​ ഫാൻ, ബി.ജെ.പി ജില്ല പ്രസിഡന്‍റ്​​ വി.കെ. സജീവൻ, പി.ടി. ജോർജ്​, പി.വി. ഗംഗാധരൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു. Show Full Article

News Summary -

PS Sreedharan Pillai asked why he was not touched by AP Abdullakutty