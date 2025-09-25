Begin typing your search above and press return to search.
    Kerala
    Posted On
    date_range 25 Sept 2025 10:25 PM IST
    Updated On
    date_range 25 Sept 2025 10:25 PM IST

    മുഷ്ടി ചുരുട്ടി ശരണം വിളി: ഖേദം പ്രകടിപ്പിച്ച് പി.എസ്. പ്രശാന്ത്

    • ഞാ​ൻ പ​ര​മ വി​ശ്വാ​സി
    • സു​രേ​ഷ് ഗോ​പി​യു​ടെ പ്ര​സ്താ​വ​ന കാ​ര്യ​ങ്ങ​ള്‍ അ​റി​യാ​തെ
    മുഷ്ടി ചുരുട്ടി ശരണം വിളി: ഖേദം പ്രകടിപ്പിച്ച് പി.എസ്. പ്രശാന്ത്
    പി.എസ്. പ്രശാന്ത്

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: പ​മ്പ​യി​ൽ ന​ട​ന്ന ആ​ഗോ​ള അ​യ്യ​പ്പ സം​ഗ​മ​ത്തി​ൽ മു​ഷ്ടി ചു​രു​ട്ടി ശ​ര​ണം വി​ളി​ച്ച​തി​ൽ ഖേ​ദം പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ച്ച് തി​രു​വി​താം​കൂ​ർ ദേ​വ​സ്വം ബോ​ർ​ഡ് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് പി.​എ​സ്. പ്ര​ശാ​ന്ത്. അ​റി​യാ​തെ​യാ​ണ് അ​ങ്ങ​നെ സം​ഭ​വി​ച്ചു​പോ​യ​തെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    ‘ഞാ​നൊ​രു പ​ര​മ വി​ശ്വാ​സി​യാ​ണ്. അ​ങ്ങ​നെ സം​ഭ​വി​ക്കാ​ൻ പാ​ടി​ല്ലാ​യി​രു​ന്നു. സ്ത്രീ ​പ്ര​വേ​ശ​ന​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് എ​ന്തെ​ല്ലാം കോ​പ്രാ​യ​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ന്നു. എ​ന്തെ​ല്ലാം​ത​രം മു​ദ്രാ​വാ​ക്യ​ങ്ങ​ൾ വി​ളി​ച്ചു. അ​ങ്ങ​നെ​യു​ള്ള​വ​രാ​ണ് എ​ന്നെ ക​ളി​യാ​ക്കു​ന്ന​ത്. സ്വാ​മി​മാ​ർ മു​ഷ്ടി ചു​രു​ട്ടി ശ​ര​ണം വി​ളി​ക്കു​ന്ന​ത് യൂ​ട്യൂ​ബി​ൽ ധാ​രാ​ളം കാ​ണാം’- പ്ര​ശാ​ന്ത് മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളോ​ട് പ​റ​ഞ്ഞു.

    ആ​ഗോ​ള അ​യ്യ​പ്പ സം​ഗ​മം ല​ക്ഷ്യം​ക​ണ്ടു​വെ​ന്നാ​ണ് വി​ല​യി​രു​ത്ത​ലെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. രാ​ഷ്ട്രീ​യ വി​വാ​ദ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് മ​റു​പ​ടി പ​റ​യേ​ണ്ട കാ​ര്യം ഞ​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​ല്ല. എ​ൻ.​എ​സ്.​എ​സ്, എ​സ്.​എ​ൻ.​ഡി.​പി തു​ട​ങ്ങി നി​ര​വ​ധി സാ​മു​ദാ​യി​ക സം​ഘ​ട​ന​ക​ളു​ടെ പൂ​ർ​ണ പി​ന്തു​ണ തു​ട​ക്കം​മു​ത​ലേ ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. അ​തു​കൊ​ണ്ടാ​ണ് അ​യ്യ​പ്പ സം​ഗ​മം വി​ജ​യ​മാ​യ​ത്. കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ല്‍ ദേ​വ​സ്വം വ​കു​പ്പ് വ​രു​ന്ന​തോ​ടെ ശ​ബ​രി​മ​ല പോ​ലു​ള്ള ക്ഷേ​ത്ര​ങ്ങ​ളി​ലെ പ്ര​ശ്‌​ന​ങ്ങ​ള്‍ നി​യ​ന്ത്രി​ക്കാ​ന്‍ ക​ഴി​യു​മെ​ന്ന കേ​ന്ദ്ര​മ​ന്ത്രി സു​രേ​ഷ് ഗോ​പി​യു​ടെ പ്ര​സ്താ​വ​ന കാ​ര്യ​ങ്ങ​ള്‍ അ​റി​യാ​തെ​യാ​ണ്. ശ​ബ​രി​മ​ല കേ​ന്ദ്ര​സ​ർ​ക്കാ​ർ ഏ​റ്റെ​ടു​ക്കു​മെ​ന്നാ​ണ് സു​രേ​ഷ് ഗോ​പി പ​റ​യു​ന്ന​ത്. ആ​ധി​കാ​രി​ക​മാ​യി അ​റി​വി​ല്ലാ​ത്ത​തു​കൊ​ണ്ടാ​യി​രി​ക്കാം ഇ​ങ്ങ​നെ പ​റ​യു​ന്ന​ത്. നി​ര​വ​ധി ക്ഷേ​ത്ര​ങ്ങ​ളാ​ണ് ശ​ബ​രി​മ​ല​യെ ആ​ശ്ര​യി​ച്ച് ക​ഴി​യു​ന്ന​ത്. അ​തി​നെ​യെ​ല്ലാം ത​ക​ര്‍ക്കാ​നു​ള്ള ഉ​ദ്ദേ​ശ​ത്തോ​ടെ​യു​ള്ള പ്ര​സ്താ​വ​ന​യാ​ണ് സു​രേ​ഷ് ഗോ​പി​യു​ടേ​തെ​ന്നും പ്ര​ശാ​ന്ത് പ​റ​ഞ്ഞു.

