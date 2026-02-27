Begin typing your search above and press return to search.
    Kerala
    Posted On
    date_range 27 Feb 2026 9:07 AM IST
    Updated On
    date_range 27 Feb 2026 9:07 AM IST

    പ്രകോപന മുദ്രാവാക്യം; ചിന്ത ജെറോം ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർക്കെതിരെ കേസ്

    പ്രകോപന മുദ്രാവാക്യം; ചിന്ത ജെറോം ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർക്കെതിരെ കേസ്
    കൊല്ലം: കെ.എസ്​.യു പ്രതിഷേധത്തിനിടെ മന്ത്രി വീണ ജോർജിന്​ പരിക്കേറ്റ സംഭവത്തിൽ പ്രതിഷേധിച്ച്​ കൊല്ലത്ത്​ ഡി.വൈ.എഫ്​.ഐ നടത്തിയ പ്രകടനത്തിൽ പ്രകോപനപരമായ മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ചെന്ന പരാതിയിൽ സി.പി.എം സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗം ചിന്ത ജെറോം ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർക്കെതിരെ കേസ്​.

    സമൂഹത്തിൽ സ്പർധയുണ്ടാക്കി കലഹം സൃഷ്​ടിക്കാൻ ശ്രമിച്ചെന്ന പരാതിയിലാണ്​​ ഇരവിപുരം പൊലീസ്​ എഫ്​.ഐ.ആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത്​. ഡി.വൈ.എഫ്​.ഐ കൊല്ലം ഈസ്റ്റ്​ കമ്മിറ്റി ബുധനാഴ്ച ​വൈകീട്ട്​ ആറിന്​ പള്ളിമുക്ക്​ മുതൽ വെണ്ടർമുക്ക്​ വരെ നടത്തിയ ജാഥയിൽ പ​ങ്കെടുത്ത ചിന്ത ജെറോം, അഭിമന്യു, ഷബീർ, ആസിഫ്​, റഫീക്ക്​ എന്നിവർക്കും കണ്ടാലറിയാവുന്ന മറ്റ്​ 50 പേർക്കുമെതിരെയാണ്​ കേസ്​.

    കൊല്ലുർവിള കോൺഗ്രസ്​ കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്‍റ്​ റിയാസുദീൻ റാവുത്തർ നൽകിയ പരാതിയിലാണ്​ കേസെടുത്തത്​. കൈകാൽവെട്ടും തട്ടും എന്നും മറ്റും പ്രകോപനപരമായ മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ചെന്നും​ പള്ളിമുക്കിൽ കൊല്ലൂർവിള കോൺഗ്രസ്​ കമ്മിറ്റി സ്ഥാപിച്ച ഫ്ലക്സ്​ ബോർഡുകൾ നശിപ്പിച്ചെന്നും​ പരാതിയിലുണ്ട്.

    ഇതേ പ്രകടനത്തിനിടയിൽ സ്ത്രീവിരുദ്ധവും സഭ്യമല്ലാത്തതുമായ മുദ്രാവാക്യവും വിളിച്ചെന്ന് ആക്ഷേപമുണ്ട്. സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലുൾപ്പെടെ വിമർശനമുയർന്നതിന്​ പിന്നാലെ വിശദീകരണവുമായി ചിന്ത ജെറോം രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. പ്രകടനത്തിൽ വൈകാരിക മുദ്രാവാക്യങ്ങളുയർന്നെന്നും വിവാദമായ മുദ്രാവാക്യം തിരുത്താനും ഏറ്റുവിളിക്കാതിരിക്കാനും താൻ ശ്രദ്ധിച്ചെന്നും ചിന്ത വിശദീകരിച്ചു.

    താൻ സ്ത്രീപക്ഷ നിലപാടുകൾ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്നയാളാണ്​. ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെയുള്ള ആരോപണം കേൾക്കാൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. സമൂഹമാധ്യമത്തിൽ പ്രചരിക്കുന്നത്​ കട്ട്​ ചെയ്ത വിഡിയോ ആണ്​. മുഴുവനായുള്ള വിഡിയോ ലഭ്യമാണ്​. താൻ ഏതോ പ്രസംഗത്തി​ൽ ​അസഭ്യം പറഞ്ഞെന്നാണ്​ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത്​. ഇത്​ ശരിയല്ല. മന്ത്രിയെ ആക്രമിച്ചതുപോലെ തന്നെയും കുടുംബത്തെയും പാർട്ടിയെയും അപകീർത്തിപ്പെടുത്തുകയാണെന്നും ചിന്ത പറഞ്ഞു.

