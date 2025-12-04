Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    date_range 4 Dec 2025 5:10 PM IST
    Updated On
    date_range 4 Dec 2025 5:10 PM IST

    സഹോദരിമാർക്ക് നീതി ഉറപ്പാക്കാനുളള പോരാട്ടത്തിൽ നിമിത്തമായതിൽ ചാരിതാർഥ്യം -റിനി ജോർജ്

    Actress Rini Ann George
    കൊച്ചി: സഹോദരിമാർക്ക് നീതി ഉറപ്പാക്കാനുള്ള പോരാട്ടത്തിൽ നിമിത്തമായതിൽ ചാരിതാർഥ്യമുണ്ടെന്ന് രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെതിരെ ആദ്യം ആരോപണം ഉന്നയിച്ച നടി റിനി ജോർജ്. അതിജീവിതകൾ നേരിട്ട ക്രൂരപീഡനത്തിന് അവർക്ക് കിട്ടുന്ന നീതിയുടെ തുടക്കം മാത്രമാണിത്. ഇനിയും അതിജീവിതകളുണ്ടെന്നാണ് മനസിലാക്കുന്നത്. അവരും കേസിന്റെ ഭാഗമാകണമെന്നും റിനി ആവശ്യപ്പെട്ടു.

    ഇക്കാര്യത്തിൽ ഒരുപാട് സൈബർ ആക്രമണങ്ങൾ നേരിടേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്. താൻ പറഞ്ഞതെല്ലാം കെട്ടിചമച്ച കഥകളാണെന്നായിരുന്നു ആരോപണം. അത് അങ്ങനെയല്ലെന്നതിന്റെ ആദ്യ സൂചനയാണ് കോടതി നൽകിയിരിക്കുന്നത്. അത്രയും വിഷമത്തോടെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരുപാട് അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ടെന്നും റിനി പറഞ്ഞു.

    അതിജീവിതകൾ തങ്ങളുടെ ട്രോമയുമായി വീട്ടിലിരിക്കരുതെന്നും അവർ ആവശ്യപ്പെട്ടു. സ്ത്രീപക്ഷ നടപടി സ്വീകരിച്ചതിന് കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വത്തിന് എല്ലാ അതിജീവിതമാരുടെ പേരിലും നന്ദി പറയുന്നുവെന്നും റിനി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം ജി​ല്ല പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ സെ​ഷ​ൻ​സ് കോ​ട​തിയാണ് രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ എ.എൽ.എക്ക് മു​ൻ​കൂ​ർ ജാമ്യം നിഷേധിച്ചത്. രാഹുലിനെതിരെ പ്രാഥമികമായി തെളിവുണ്ടെന്നും അറസ്റ്റ് തടയാൻ സാധിക്കില്ലെന്നും കോടതി വ്യക്തമാക്കി. ബു​ധ​നാ​ഴ്ചയാ​ണ് രാ​ഹു​ലി​ന്‍റെ മു​ൻ​കൂ​ർ ജാ​മ്യ ഹ​ര​ജി തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം ജി​ല്ല പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ സെ​ഷ​ൻ​സ് കോ​ട​തി ജ​ഡ്ജി എ​സ്. ന​സീ​റ പ​രി​ഗ​ണി​ച്ച​ത്. അ​ട​ച്ചി​ട്ട കോ​ട​തി​യി​ൽ വാ​ദം കേ​ൾ​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന ഇ​രു​ക​ക്ഷി​ക​ളു​ടെ​യും ആ​വ​ശ്യം കോ​ട​തി അം​ഗീ​ക​രി​ക്കുകയും ചെയ്തു.

