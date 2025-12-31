Begin typing your search above and press return to search.
    പന്തീരാങ്കാവ് ടോൾപ്ലാസ പ്രതിഷേധം കനക്കുന്നു; ടോൾ പിരിവ് വൈകും

    ടോ​ൾ പ്ലാ​സ​ക്ക് തൊ​ട്ട​ടു​ത്തു​പോ​ലും റോ​ഡി​ന്റെ പ്ര​വൃ​ത്തി പൂ​ർ​ത്തീ​ക​രി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ല
    പന്തീരാങ്കാവ് ടോൾപ്ലാസ പ്രതിഷേധം കനക്കുന്നു; ടോൾ പിരിവ് വൈകും
    പന്തീരാങ്കാവ് ടോൾപ്ലാസ

    പ​ന്തീ​രാ​ങ്കാ​വ്: സ​ർ​വി​സ് റോ​ഡു​ക​ളു​ടെ നി​ർ​മാ​ണം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കാ​തെ​യും റോ​ഡ് നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​ലെ അ​പാ​ക​ത പ​രി​ഹ​രി​ക്കാ​തെ​യും പ​ന്തീ​രാ​ങ്കാ​വി​ൽ ടോ​ൾ പി​രി​വ് തു​ട​ങ്ങാ​നു​ള്ള നീ​ക്ക​ത്തി​നെ​തി​രെ പ്ര​തി​ഷേ​ധ​മു​യ​രു​ന്നു. പു​തു​വ​ർ​ഷ ദി​ന​ത്തി​ൽ ടോ​ൾ പി​രി​വ് തു​ട​ങ്ങു​മെ​ന്ന വാ​ർ​ത്ത​ക​ളു​ടെ പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല​ത്തി​ലാ​ണ് പ്ര​തി​ഷേ​ധ​വു​മാ​യി നാ​ട്ടു​കാ​ർ രം​ഗ​ത്തെ​ത്തി​യ​ത്.

    ടോ​ൾ പ്ലാ​സ​ക്ക് തൊ​ട്ട​ടു​ത്തു​പോ​ലും റോ​ഡി​ന്റെ പ്ര​വൃ​ത്തി പൂ​ർ​ത്തീ​ക​രി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ല. മാ​മ്പു​ഴ പാ​ല​ത്തി​ലെ പു​തി​യ നി​ർ​മാ​ണ പ്ര​വൃ​ത്തി​ക​ളും പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യി​ട്ടി​ല്ല. ഇ​തി​നി​ട​യി​ലാ​ണ് ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം ടോ​ൾ ബൂ​ത്തി​നോ​ട് ചേ​ർ​ന്ന കെ​ട്ടി​ട​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ച​രി​വ് ശ്ര​ദ്ധ​യി​ൽ പെ​ട്ട​ത്. ഇ​വി​ടെ കെ​ട്ടി​ട​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും റോ​ഡി​ന്റെ​യും സു​ര​ക്ഷ​യെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള ആ​ശ​ങ്ക​ക​ളു​മു​ണ്ട്. ഇ​തി​നി​ട​യി​ലാ​ണ് അ​ധി​കൃ​ത​ർ തി​ര​ക്കി​ട്ട് ടോ​ൾ പി​രി​വി​ന് ന​ട​പ​ടി​യെ​ടു​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ടോ​ൾ പ്ലാ​സ​യോ​ട് ചേ​ർ​ന്ന ശു​ചി​മു​റി​ക​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള മാ​ലി​ന്യം താ​ഴെ തു​റ​ന്നി​ട്ട കു​ഴി​യി​ലേ​ക്കാ​ണ് ഒ​ഴു​ക്കു​ന്ന​ത്. സ​മീ​പ​ത്തെ നീ​ർ​ച്ചാ​ലു​ക​ളി​ലൂ​ടെ ഒ​ഴു​കി വ​യ​ലു​ക​ളി​ലും മാ​മ്പു​ഴ​യി​ലു​മെ​ത്തു​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യ​മാ​ണ് നി​ല​വി​ൽ. ടോ​ൾ പ്ലാ​സ​ക്ക് ഇ​രു​വ​ശ​ത്തും തു​റ​ന്നി​ട്ട കു​ഴി​ക​ളു​ണ്ട്. അ​സ​ഹ്യ​മാ​യ ദു​ർ​ഗ​ന്ധ​വു​മു​ണ്ട്. ഇ​വി​ടെ യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ കൂ​ടി ശു​ചി​മു​റി സൗ​ക​ര്യ​മു​പ​യോ​ഗി​ക്കാ​ൻ തു​ട​ങ്ങു​ന്ന​തോ​ടെ പ്ര​ദേ​ശ​ത്ത് രൂ​ക്ഷ മാ​ലി​ന്യ പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ളു​ണ്ടാ​വു​മെ​ന്ന ആ​ശ​ങ്ക​യു​ണ്ട്.

    ടോ​ൾ​പ്ലാ​സ​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ പ​രി​ഹ​രി​ക്കാ​തെ പി​രി​വ് തു​ട​ങ്ങ​രു​തെ​ന്നാ​ണ് നാ​ട്ടു​കാ​രു​ടെ ആ​വ​ശ്യം. ബു​ധ​നാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ ഒ​മ്പ​തി​ന് ഒ​ള​വ​ണ്ണ, പ​ന്തീ​രാ​ങ്കാ​വ് കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് മ​ണ്ഡ​ലം ക​മ്മി​റ്റി​ക​ളു​ടെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ പ്ര​തി​ഷേ​ധം ന​ട​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്.

    ജ​നു​വ​രി ഒ​ന്നി​ന് പി​രി​വ് തു​ട​ങ്ങു​മെ​ന്ന കാ​ര്യം ദേ​ശീ​യ​പാ​ത അ​തോ​റി​റ്റി സ്ഥി​രീ​ക​രി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ലെ​ങ്കി​ലും ദി​വ​സ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക​കം​ത​ന്നെ ടോ​ൾ​പി​രി​വ് തു​ട​ങ്ങി​യേ​ക്കും. നേ​ര​ത്തേ പി​രി​വ് ക​രാ​റെ​ടു​ത്തി​രു​ന്ന ആ​ൾ പി​ൻ​വ​ലി​ഞ്ഞ​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന് പു​തി​യ ആ​ൾ​ക്ക് ക​രാ​ർ ന​ൽ​കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

