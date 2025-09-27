Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightഅ​യ്യ​പ്പ​സം​ഗ​മം:...
    Kerala
    Posted On
    date_range 27 Sept 2025 10:43 PM IST
    Updated On
    date_range 27 Sept 2025 10:43 PM IST

    അ​യ്യ​പ്പ​സം​ഗ​മം: സു​കു​മാ​ര​ൻ നാ​യ​ർ സ്വീ​ക​രി​ച്ച സ​ർ​ക്കാ​ർ അ​നു​കൂ​ല നി​ല​പാ​ടി​നെ​തി​രെ കരയോഗങ്ങളിൽ പ്രതിഷേധം

    text_fields
    bookmark_border
    g sukumaran nair
    cancel

    കോ​ട്ട​യം: ശ​ബ​രി​മ​ല അ​യ്യ​പ്പ​സം​ഗ​മ​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട്​ എ​ൻ.​എ​സ്.​എ​സ്​ ജ​ന.​സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജി. ​സു​കു​മാ​ര​ൻ നാ​യ​ർ സ്വീ​ക​രി​ച്ച സ​ർ​ക്കാ​ർ അ​നു​കൂ​ല നി​ല​പാ​ടി​നെ​തി​രെ ക​ര​യോ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ ശ​ക്​​ത​മാ​യ പ്ര​തി​ഷേ​ധം. വ്യാ​പ​ക​മാ​യി പോ​സ്റ്റ​റു​ക​ളും പ്ര​ച​രി​ക്കു​ന്നു.

    എ​ൻ.​എ​സ്.​എ​സ്​ പി​ന്തു​ട​രു​ന്ന ​സ​മ​ദൂ​ര നി​ല​പാ​ടി​ന്​ എ​തി​രാ​ണ്​ സു​കു​മാ​ര​ൻ നാ​യ​രു​ടെ പ്ര​സ്താ​വ​ന എ​ന്നാ​ണ്​ സ​മു​ദാ​യാം​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ പൊ​തു വി​കാ​രം. യോ​ഗ​ത്തി​ൽ പ​​ങ്കെ​ടു​ത്ത ചി​ല നേ​താ​ക്ക​ൾ വ്യ​ക്​​തി​പ​ര​മാ​യി ജ​ന.​സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യോ​ട്​ വി​യോ​ജി​പ്പ്​ അ​റി​യി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തി​ട്ടു​ണ്ട്. ഒ​രു രാ​ഷ്ട്രീ​യ പാ​ർ​ട്ടി​ക്കൊ​പ്പ​വു​മി​ല്ലെ​ന്ന്​ പ​റ​ഞ്ഞ സു​കു​മാ​ര​ൻ നാ​യ​ർ ഇ​ന്ന​ലെ​യും ബി.​ജെ.​പി​യെ​യും കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​നെ​യും രൂ​ക്ഷ​മാ​യാ​ണ്​ വി​മ​ർ​ശി​ച്ച​ത്.

    ഫ്ല​ക്സ്​ വെ​ക്കു​ന്ന​വ​ർ വെ​ക്ക​ട്ടെ​യെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു. സു​കു​മാ​ര​ൻ​നാ​യ​ർ​ക്കെ​തി​രാ​യ ഫ്ല​ക്സു​ക​ൾ ഇ​ന്ന​ലെ കോ​ട്ട​യ​ത്തും പ്ര​ത്യ​ക്ഷ​പ്പെ​ട്ടു. ‘സു​കു​മാ​ര​ൻ​നാ​യ​ർ സ​മു​ദാ​യ​ത്തി​ന്​ നാ​ണ​ക്കേ​ട്​’ എ​ന്ന​താ​ണ്​ അ​തി​ലെ സ​ന്ദേ​ശം.

    എൻ.എസ്.എസിന് പെരുന്നയിൽ പുതിയ ആസ്ഥാന മന്ദിരം വരുന്നു

    ച​ങ്ങ​നാ​ശ്ശേ​രി: എ​ൻ.​എ​സ്.​എ​സി​ന് പെ​രു​ന്ന​യി​ൽ എം. ​സി റോ​ഡി​ന് അ​ഭി​മു​ഖ​മാ​യി പു​തി​യ ആ​സ്ഥാ​ന മ​ന്ദി​രം വ​രു​ന്നു. ഇ​പ്പോ​ഴ​ത്തെ ആ​സ്ഥാ​ന​മ​ന്ദി​രം നി​ല​നി​ർ​ത്തി​ക്കൊ​ണ്ട്​ ത​ന്നെ​യാ​ണ് പു​തി​യ സ​മു​ച്ച​യം പ​ണി​യു​ന്ന​ത്. ഇ​പ്പോ​ഴ​ത്തെ മ​ന്ദി​ര​ത്തി​ന് മു​ന്നി​ലാ​യി ഇ​തി​ന് സ്ഥ​ലം ക​ണ്ടെ​ത്തി. 17 കോ​ടി രൂ​പ മു​ത​ൽ മു​ട​ക്കി നാ​ലു നി​ല​യി​ലാ​യാ​ണ് പു​തി​യ മ​ന്ദി​രം പ​ണി​യു​ന്ന​ത്.

    സ​മ്മേ​ള​ന​ഹാ​ൾ, അ​തി​ഥി​ക​ളെ സ്വീ​ക​രി​ക്കാ​നു​ള്ള മു​റി​ക​ൾ, മ​റ്റ് ആ​ധു​നി​ക സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​യെ​ല്ലാം പു​തി​യ മ​ന്ദി​ര​ത്തി​ലു​ണ്ടാ​കും. 5000 ച​തു​ര​ശ്ര​യ​ടി​യി​ലാ​ണ് പു​തി​യ കെ​ട്ടി​ടം നി​ർ​മി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഇ​തി​നു​ള്ള രൂ​പ​രേ​ഖ​യും എ​സ്റ്റി​മേ​റ്റും ത​യാ​റാ​യി​ട്ടു​ണ്ട്. അ​ടു​ത്തു​ത​ന്നെ നി​ർ​മാ​ണ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ ആ​രം​ഭി​ക്കു​മെ​ന്ന്​ എ​ൻ.​എ​സ്.​എ​സ് ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​റി​യി​ച്ചു. കാ​ല​ത്തി​നൊ​പ്പം മാ​റു​ന്ന​തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ്​ പു​തി​യ മ​ന്ദി​ര​മെ​ന്നും ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി വ്യ​ക്​​ത​മാ​ക്കി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:nssg sukumaran nairAyyappa sangamam
    News Summary - Protests against G Sukumaran Nair in karayogam
    Similar News
    Next Story
    X