Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightപഞ്ചായത്ത് ഓഫിസിൽ...
    Kerala
    Posted On
    date_range 1 Sept 2025 11:13 PM IST
    Updated On
    date_range 1 Sept 2025 11:13 PM IST

    പഞ്ചായത്ത് ഓഫിസിൽ പെട്രോളും കത്തിയുമായി മധ്യവയസ്കന്റെ പരാക്രമം

    text_fields
    bookmark_border
    പ്ര​തി​​ഷേ​ധം കെ​ട്ടി​ട​ത്തി​ന് പെ​ർ​മി​റ്റ് ല​ഭി​ക്കാ​ത്ത​തി​നാ​ൽ
    പഞ്ചായത്ത് ഓഫിസിൽ പെട്രോളും കത്തിയുമായി മധ്യവയസ്കന്റെ പരാക്രമം
    cancel
    camera_alt

    മ​ജീ​ദി​നെ ക​രു​വാ​ര​കു​ണ്ട് പൊ​ലീ​സ് അ​നു​ന​യി​പ്പി​ക്കു​ന്നു

    തു​വ്വൂ​ർ (മ​ല​പ്പു​റം): വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളാ​യി​ട്ടും പെ​ർ​മി​റ്റ് ന​ൽ​കാ​ത്ത​തി​ൽ പ്ര​തി​ഷേ​ധി​ച്ച് തു​വ്വൂ​ർ ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് ഓ​ഫി​സി​ൽ പെ​ട്രോ​ളും ക​ത്തി​യു​മാ​യി കെ​ട്ടി​ട ഉ​ട​മ​യു​ടെ പ​രാ​ക്ര​മം. പെ​ട്രോ​ളു​മാ​യി ഓ​ഫി​സി​ന​ക​ത്തു ക​യ​റി​യ ഇ​യാ​ൾ ക​ത്തി ചു​ഴ​റ്റി ജീ​വ​ന​ക്കാ​രെ മു​ൾ​മു​ന​യി​ൽ നി​ർ​ത്തി. ക​രു​വാ​ര​കു​ണ്ട് ത​രി​ശ് സ്വ​ദേ​ശി വെ​മ്മു​ള്ളി അ​ബ്ദു​ൽ മ​ജീ​ദാ​ണ് (52) ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് അം​ഗ​ങ്ങ​ളെ​യും ഓ​ഫി​സ് ജീ​വ​ന​ക്കാ​രെ​യും ഏ​റെ​നേ​രം ഭീ​തി​യി​ലാ​ക്കി​യ​ത്. ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​നി​ടെ തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ 11ഓ​ടെ​യാ​യി​രു​ന്നു നാ​ട​കീ​യ രം​ഗ​ങ്ങ​ൾ.

    മാ​മ്പു​ഴ അ​ങ്ങാ​ടി​ക്കു സ​മീ​പം സം​സ്ഥാ​ന​പാ​ത​യോ​ര​ത്ത് മ​ജീ​ദി​ന് സ്ഥ​ല​വും കെ​ട്ടി​ട​വു​മു​ണ്ട്. 15 വ​ർ​ഷം മു​മ്പ് നി​ർ​മി​ച്ച കെ​ട്ടി​ട​ത്തി​ന് ഇ​തു​വ​രെ പെ​ർ​മി​റ്റ് ല​ഭി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ല. നി​യ​മാ​നു​സൃ​ത നി​ർ​മി​തി​യ​ല്ലെ​ന്ന് പ​റ​ഞ്ഞാ​ണ് ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് അ​നു​മ​തി നി​ഷേ​ധി​ക്കു​ന്ന​ത്. നി​ര​വ​ധി ത​വ​ണ ഓ​ഫി​സ് ക​യ​റി​യി​റ​ങ്ങി​യി​ട്ടും അ​നു​മ​തി ല​ഭി​ക്കാ​ത്ത​തോ​ടെ​യാ​ണ് പെ​ട്രോ​ളും ക​ത്തി​യു​മാ​യി ഓ​ഫി​സി​ലെ​ത്തി​യ​തെ​ന്ന് അ​ബ്ദു​ൽ മ​ജീ​ദ് പ​റ​ഞ്ഞു.

    ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ എ​ത്തി​യ​തോ​ടെ ഗേ​റ്റ് മു​ത​ൽ ഫ്ര​ണ്ട് ഓ​ഫി​സ് വ​രെ പെ​ട്രോ​ളൊ​ഴി​ച്ച ശേ​ഷം ഇ​ദ്ദേ​ഹം ഓ​ഫി​സി​ന​ക​ത്തു ക​യ​റി. കൈ​യി​ലെ ക​ത്തി ചു​ഴ​റ്റി ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ​ക്കു​നേ​രെ നീ​ങ്ങി. ആ​ദ്യം പ​ക​ച്ചു​നി​ന്ന ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ, പ​രാ​ക്ര​മ​ത്തി​നി​ടെ ഓ​ഫി​സ് വ​രാ​ന്ത​യി​ലെ എ​ണ്ണ​യി​ൽ ച​വി​ട്ടി മ​ജീ​ദ് തെ​ന്നി​വീ​ണ​തോ​ടെ ബ​ലം പ്ര​യോ​ഗി​ച്ച് കീ​ഴ്പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    വി​വ​ര​മ​റി​ഞ്ഞ് ക​രു​വാ​ര​കു​ണ്ട് പൊ​ലീ​സ് സ്ഥ​ല​ത്തെ​ത്തി. അ​നു​ന​യി​പ്പി​ച്ച് കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ ചോ​ദി​ച്ച​റി​ഞ്ഞു. കൈ​യി​ൽ പ​ണ​മി​ല്ലെ​ന്നും ജീ​വി​ത​മാ​ർ​ഗ​മാ​യ കെ​ട്ടി​ട​ത്തി​ന്റെ അ​നു​മ​തി​ക്കാ​യി ന​ട​ന്ന് കു​ഴ​ങ്ങി​യെ​ന്നും മ​ജീ​ദ് പൊ​ലീ​സി​നോ​ട് പ​റ​ഞ്ഞു. പ​ല ത​ട​സ്സ​ങ്ങ​ൾ പ​റ​ഞ്ഞ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ മ​ട​ക്കു​ക​യാ​ണ്. ച​ർ​ച്ച​യി​ലൂ​ടെ പ്ര​ശ്നം പ​രി​ഹ​രി​ക്കാ​മെ​ന്ന് അ​റി​യി​ച്ച ശേ​ഷ​മാ​ണ് മ​ജീ​ദി​നെ​യും ഭാ​ര്യ​യെ​യും പൊ​ലീ​സ് പ​റ​ഞ്ഞു​വി​ട്ട​ത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:ProtestsDelaybuilding permitKerala News
    News Summary - Protesting against the non-issuance of permits for years
    Similar News
    Next Story
    X