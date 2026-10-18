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    ശബരിമല അവലോകന യോഗത്തിന്റെ പേരിൽ തീർത്ഥാടകരെ തടഞ്ഞതിൽ പ്രതിഷേധം

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    മേൽശാന്തി നറുക്കെടുപ്പിന്​ പുറപ്പെട്ട കുട്ടികളുമായി പോയ വാഹനവും തടഞ്ഞിട്ടു
    ശബരിമല അവലോകന യോഗത്തിന്റെ പേരിൽ തീർത്ഥാടകരെ തടഞ്ഞതിൽ പ്രതിഷേധം
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    പ​ന്ത​ളം: തു​ലാ​മാ​സ പൂ​ജ​ക്കാ​യി ശ​ബ​രി​മ​ല ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​നെ​ത്തി​യ തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​ർ ശ​ബ​രി​മ​ല അ​വ​ലോ​ക​ന യോ​ഗ​ത്തി​ന്റെ പേ​രി​ൽ മ​ണി​ക്കൂ​റു​ക​ളോ​ളം നി​ല​യ്ക്ക​ൽ പാ​ത​യി​ൽ കു​ടു​ങ്ങി​യ സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ പ്ര​തി​ഷേ​ധം ശ​ക്ത​മാ​കു​ന്നു. മേ​ൽ​ശാ​ന്തി ന​റു​ക്കെ​ടു​പ്പി​നാ​യി ശ​ബ​രി​മ​ല​യി​ലേ​ക്ക് പ​ന്ത​ള​ത്തു​നി​ന്നും യാ​ത്ര തി​രി​ച്ച പ​ന്ത​ളം കൊ​ട്ടാ​ര​ത്തി​ലെ കു​ട്ടി​ക​ളു​മാ​യി പോ​യ വാ​ഹ​ന​വും മ​ണി​ക്കൂ​റു​ക​ളാ​ണ് വ​രി​യി​ൽ കി​ട​ക്കേ​ണ്ടി വ​ന്ന​ത്.

    യാ​ത്ര​ദു​രി​തം നേ​രി​ട്ട നി​ര​വ​ധി ഭ​ക്ത​രു​ടെ പ​രാ​തി​ക​ളും ആ​ക്ഷേ​പ​ങ്ങ​ളും ഉ​യ​ർ​ന്ന​തി​നെ​ത്തു​ട​ർ​ന്ന് ക്ഷേ​ത്ര ആ​ചാ​ര സം​ര​ക്ഷ​ണ​സ​മി​തി ഓ​ൺ​ലൈ​നാ​യി അ​ടി​യ​ന്ത​ര യോ​ഗം ചേ​ർ​ന്ന് സ്ഥി​തി വി​ല​യി​രു​ത്തു​ക​യും അ​ധി​കൃ​ത​രു​മാ​യി സം​സാ​രി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. ക​ഴി​ഞ്ഞ​ദി​വ​സം രാ​വി​ലെ 10ന് ​പ​മ്പ​യി​ൽ ന​ട​ന്ന അ​വ​ലോ​ക​ന യോ​ഗ​ത്തി​നെ​ത്തി​യ മ​ന്ത്രി​മാ​രു​ടെ​യും വി.​ഐ.​പി ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രു​ടെ​യും വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളും അ​വ​രു​ടെ യാ​ത്ര​യും പ്ര​മാ​ണി​ച്ചാ​ണ് മ​ണി​ക്കൂ​റു​ക​ളോ​ളം തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​രെ നി​ല​യ്ക്ക​ൽ പാ​ത​യി​ൽ ത​ട​ഞ്ഞി​ട്ട​ത്.

    യോ​ഗ​ത്തി​ൽ ക്ഷേ​ത്രാ​ചാ​ര സം​ര​ക്ഷ​ണ സ​മി​തി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ദീ​പ വ​ർ​മ്മ യോ​ഗ​ത്തി​ൽ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. പി.​എ​ൻ. നാ​രാ​യ​ണ​വ​ർ​മ്മ, സ​മി​തി ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജി. ​പൃ​ഥ്വി​പാ​ൽ, സെ​ക്ര​ട്ട​റി എം.​ആ​ർ. അ​നി​ൽ കു​മാ​ർ, വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് കെ.​ആ​ർ. ര​വി, എം.​ബി. ബി​നു കു​മാ​ർ, ജെ. ​കൃ​ഷ്ണ​കു​മാ​ർ, ട്ര​ഷ​റ​ർ ഗീ​ത​കു​ട്ടി, രാ​ജീ​വ്, അ​നി​ൽ വാ​ത്തി​ക്കു​ളം എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു.

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    News Summary - Protest Over Blocking Sabarimala Pilgrims in the Name of Review Meeting
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