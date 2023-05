cancel camera_alt 'ദി കേരള സ്റ്റോറി' സിനിമ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്ന എറണാകുളത്തെ തിയേറ്ററിന് മുന്നിൽ ഫ്രറ്റേണിറ്റി മൂവ്മെന്‍റ് പ്രവർത്തകർ പ്രതിഷേധിക്കുന്നു (photo: ബിമൽ തമ്പി) By വെബ് ഡെസ്ക് കൊച്ചി: വിവാദ ചിത്രം ‘ദി ​കേ​ര​ള സ്റ്റോ​റി’ പ്രദർശനത്തിനെത്തിയ തിയറ്ററുകളിൽ പ്രതിഷേധം. കൊച്ചിയിലെ തിയറ്ററിലേക്ക് പ്രതിഷേധവുമായെത്തിയവരെ പൊലീസ് തടഞ്ഞു. എൻ.വൈ.സി പ്രവർത്തകരാണ് തിയറ്ററിലേക്ക് തള്ളിക്കയറാൻ ശ്രമിച്ചത്. തിയേറ്ററിന് മുന്നിലേക്ക് പ്രതിഷേധവുമായി എത്തിയ ഫ്രറ്റേണിറ്റി മൂവ്മെന്‍റ് പ്രവർത്തകരെ പൊലീസ് തടഞ്ഞു. കോഴിക്കോട്ട് തിയറ്ററിലേക്ക് ഫ്രറ്റേണിറ്റി മൂവ്മെന്‍റ് പ്രതിഷേധ മാർച്ച് നടത്തി. ഇവിടെയും പ്രവർത്തകരെ പൊലീസ് ബാരിക്കേഡുയർത്തി തടഞ്ഞു. കൊച്ചിയിലെ തിയറ്ററിലേക്ക് പ്രതിഷേധവുമായെത്തി തള്ളിക്കയറാൻ ശ്രമിക്കുന്ന എൻ.വൈ.സി പ്രവർത്തകർ അതേസമയം, സിനിമയുടെ പ്രദർശനം തടയണമെന്ന ഹരജികൾ ഹൈകോടതി പരിഗണിക്കുകയാണ്. ജ​സ്റ്റി​സ് എ​ൻ. ന​ഗ​രേ​ഷ്, ജ​സ്റ്റി​സ് സോ​ഫി തോ​മ​സ് എ​ന്നി​വ​ര​ട​ങ്ങു​ന്ന ഡി​വി​ഷ​ൻ ബെ​ഞ്ചാണ് ഹരജികൾ പ​രി​ഗ​ണിക്കുന്നത്.

ഇന്നലെ മു​സ്​​ലിം ലീ​ഗും വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ പാ​ർ​ട്ടി​യും ഹ​ര​ജി സമർപ്പിച്ചിരുന്നു. സി​നി​മ​യു​ടെ പ്ര​ദ​ർ​ശ​നം ത​ട​യ​ണ​മെ​ന്ന ഹ​ര​ജി​ക​ൾ സ്പെ​ഷ​ൽ സി​റ്റി​ങ്​ ന​ട​ത്തി അ​ടി​യ​ന്ത​ര​മാ​യി വാ​ദം കേ​ൾ​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന ആ​വ​ശ്യം ഇന്നലെ കോ​ട​തി അ​നു​വ​ദി​ച്ചി​രുന്നില്ല.

Show Full Article

News Summary -

Protest in the theater during the show against The Kerala Story