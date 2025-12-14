Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightകെ.എസ്​.ആർ.ടി.സി ബസിൽ...
    Kerala
    Posted On
    date_range 14 Dec 2025 8:41 PM IST
    Updated On
    date_range 14 Dec 2025 8:51 PM IST

    കെ.എസ്​.ആർ.ടി.സി ബസിൽ ദീലിപിന്‍റെ ‘ഈ പറക്കും തളിക’; പ്രതിഷേധിച്ച് യാത്രക്കാരി, തർക്കം

    text_fields
    bookmark_border
    കെ.എസ്​.ആർ.ടി.സി ബസിൽ ദീലിപിന്‍റെ ‘ഈ പറക്കും തളിക’; പ്രതിഷേധിച്ച് യാത്രക്കാരി, തർക്കം
    cancel
    Listen to this Article

    ​പത്തനംതിട്ട: നടിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി കൂട്ടബലാത്സംഗത്തിനിരയാക്കിയ കേസിൽ കോടതി വെറുതെ വിട്ട നടൻ ദിലീപിന്‍റെ സിനിമ കെ.എസ്​.ആർ.ടി.സി ബസിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ചതിനെച്ചൊല്ലി തർക്കം. തിരുവനന്തപുരത്ത്​ നിന്ന് കോഴിക്കോട്​​ തൊട്ടിൽപാലത്തേക്ക്​​ പോയ സൂപ്പർഫാസ്റ്റ്​ ബസിലാണ്​ സംഭവം.

    ദിലീപിന്‍റെ ‘ഈ പറക്കും തളിക’ എന്ന സിനിമ ബസിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇതിനെതിരെ പത്തനംതിട്ട സ്വദേശിയായ ലക്ഷ്മി ആർ. ​ശേഖർ എന്ന യുവതി പ്രതിഷേധമുയർത്തി​.

    നടിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി കൂട്ടബലാത്സംഗത്തിനിരിയാക്കിയ കേസിലെ കോടതിവിധി ചൂണ്ടികാട്ടി ഇവരെ എതിർത്തും അനുകൂലിച്ചും മറ്റ്​ ചില യാത്രക്കാരും എത്തി. ബഹളമായതോടെ കെ.എസ്​.ആർ.ടി.സി ബസിലെ കണ്ടക്ടർ പ്രദർശനം നിർത്തിവെച്ചു.

    കേസിൽ എട്ടാം പ്രതിയായിരുന്ന ദിലീപിനെ വെറുതെ വിട്ട കോടതി വിധി വന്നതിന് പിന്നാലെ പുതിയ ചിത്രം ‘ഭ ഭ ബ’യുടെ ട്രെയ്‍ലർ പുറത്തുവിട്ടിരുന്നു. ചിത്രത്തിൽ കാമിയോ റോളിൽ മോഹൻലാലും എത്തുന്നുണ്ട്. ചിത്രത്തിൽ മോഹൻലാലും ഉണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞതോടെ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലെ മോഹൻലാലിന്‍റെ പേജുകളിലെ കമന്‍റ് ബോക്സിൽ ചിത്രം കാണില്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കി നിരവധി പേർ രംഗത്തുവന്നിരുന്നു. വമ്പന്‍ ബജറ്റില്‍ ഒരുക്കിയ ചിത്രം ഗോകുലം ഗോപാലൻ ആണ് നിർമിച്ചിരിക്കുന്നത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:KSRTC BusDileep
    News Summary - Protest against showing Dileep's film in KSRTC bus
    Similar News
    Next Story
    X