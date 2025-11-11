Begin typing your search above and press return to search.
    Kerala
    Kerala
    date_range 11 Nov 2025 10:14 PM IST
    date_range 11 Nov 2025 10:14 PM IST

    സർക്കാർ നിലപാടിൽ പ്രതിഷേധം: നാളത്തെ സമരം കടുപ്പിക്കാൻ ഡോക്ടർമാർ

    അ​ത്യാ​ഹി​ത വി​ഭാ​ഗ​മൊ​ഴി​കെ മ​റ്റൊ​രി​ട​ത്തും ഡോ​ക്ട​ർ​മാ​ർ ജോ​ലി​ക്ക് എ​ത്തി​ല്ലെ​ന്ന് സം​സ്ഥാ​ന ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു
    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജ് ‌ഡ‌ോ​ക്ട​ർ​മാ​രു​ടെ ശ​മ്പ​ള​പ​രി​ഷ്ക​ര​ണം ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ അ​ർ​ഹ​ത​പ്പെ​ട്ട ആ​നു​കൂ​ല്യ​ങ്ങ​ൾ ത​ട​ഞ്ഞു​വെ​ച്ച സ​ർ​ക്കാ​ർ ന​ട​പ​ടി നീ​തി​കേ​ടാ​ണെ​ന്ന് കേ​ര​ള ഗ​വ. മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജ് ടീ​ച്ചേ​ഴ്സ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ (കെ.​ജി.​എം.​സി.​ടി.​എ) ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ ആ​രോ​പി​ച്ചു. ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം മ​ന്ത്രി വീ​ണ ജോ​ർ​ജു​മാ​യി ന​ട​ത്തി​യ ച​ർ​ച്ച​യി​ൽ തീ​രു​മാ​നം ഉ​ണ്ടാ​കാ​ത്ത​തി​ന് കാ​ര​ണം ധ​ന​വ​കു​പ്പി​ന്‍റെ നി​ല​പാ​ടു​ക​ളാ​ണ്. ഈ ​സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച പ​ണി​മു​ട​ക്ക് ക​ടു​പ്പി​ക്കാ​ൻ തീ​രു​മാ​നി​ച്ചു.

    അ​ത്യാ​ഹി​ത വി​ഭാ​ഗ​മൊ​ഴി​കെ മ​റ്റൊ​രി​ട​ത്തും ഡോ​ക്ട​ർ​മാ​ർ ജോ​ലി​ക്ക് എ​ത്തി​ല്ലെ​ന്ന് സം​സ്ഥാ​ന ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു. അ​സി. പ്രൊ​ഫ​സ​ർ​മാ​രു​ടെ​ടെ ശ​മ്പ​ള നി​ർ​ണ​യ അ​പാ​ക​ത പ​രി​ഹ​രി​ക്കേ​ണ്ട​ത് ധ​ന​വ​കു​പ്പാ​ണ്. ശ​മ്പ​ള​പ​രി​ഷ്ക​ര​ണ ഫ​യ​ലും ധ​ന​വ​കു​പ്പി​ലാ​ണ്. പു​തി​യ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജു​ക​ളി​ൽ ത​സ്തി​ക സൃ​ഷ്ടി​ക്കേ​ണ്ട​തും ധ​ന​വ​കു​പ്പാ​ണ്. ഇ​ക്കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ ഒ​രു​റ​പ്പും ന​ൽ​കാ​ൻ ധ​ന​വ​കു​പ്പി​നോ ആ​രോ​ഗ്യ​വ​കു​പ്പി​നോ ക​ഴി​യു​ന്നി​ല്ല.

    ഡോ​ക്ട​ർ​മാ​രെ ബാ​ധി​ക്കു​ന്ന വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ധ​ന​വ​കു​പ്പി​ന്റെ നി​ല​പാ​ടി​ൽ ഡോ​ക്ട​ർ​മാ​ർ ക​ടു​ത്ത അ​തൃ​പ്തി​യി​ലാ​ണ്. ധ​ന​മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യി ച​ർ​ച്ച​വേ​ണ​മെ​ന്ന് ഡോ​ക്ട​ർ​മാ​ർ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടെ​ങ്കി​ലും മ​ന്ത്രി ഉ​റ​പ്പ് ന​ൽ​കി​യി​ല്ലെ​ന്നും ഡോ​ക്ട​ർ​മാ​ർ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി.

    ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ അം​ഗീ​ക​രി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടു​ള്ള ഉ​ത്ത​ര​വോ ധ​ന​കാ​ര്യ​വ​കു​പ്പി​ൽ നി​ന്ന് രേ​ഖാ​മൂ​ലം ഉ​റ​പ്പ് ല​ഭി​ക്കാ​തെ സ​മ​രം അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്കി​ല്ലെ​ന്നാ​ണ് സം​ഘ​ട​ന​യു​ടെ നി​ല​പാ​ട്.

    X