Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_right...
    Kerala
    Posted On
    date_range 8 July 2026 7:15 AM IST
    Updated On
    date_range 8 July 2026 7:15 AM IST

    ‘ര​ക്ഷാ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം’: ഭ​ര​ണം മാ​റി​യി​ട്ടും എ.​ഡി.​ജി.​പി​ക്ക്​ ‘സം​ര​ക്ഷ​ണ​ക​വ​ച’​മെ​ന്ന് ആ​ക്ഷേ​പം

    text_fields
    bookmark_border
    എം.​ആ​ർ. അ​ജി​ത്കു​മാ​റി​ന്​ ഡി.​ജി.​പി ത​സ്തി​ക ല​ഭി​ക്കാ​നു​ള്ള ഒ​ത്തു​ക​ളി​യാ​ണെ​ന്ന ആ​ക്ഷേ​പ​വും ഉ​യ​രു​ന്നു
    ‘ര​ക്ഷാ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം’: ഭ​ര​ണം മാ​റി​യി​ട്ടും എ.​ഡി.​ജി.​പി​ക്ക്​ ‘സം​ര​ക്ഷ​ണ​ക​വ​ച’​മെ​ന്ന് ആ​ക്ഷേ​പം
    cancel

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: ആ​ല​പ്പു​ഴ​യി​ൽ മു​ൻ​സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്‍റെ കാ​ല​ത്ത്​ ന​ട​ന്ന വി​വാ​ദ ‘ര​ക്ഷാ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന കേ​സ്’ അ​ട്ടി​മ​റി​യി​ൽ പ്ര​ത്യേ​ക അ​ന്വേ​ഷ​ണ സം​ഘം (എ​സ്.​ഐ.​ടി) റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്​ സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ചി​ട്ടും തു​ട​ർ​ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ സ്വീ​ക​രി​ക്കാ​തെ ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര​വ​കു​പ്പ്. കേ​സ്​ അ​ട്ടി​മ​റി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ ക്ര​മ​സ​മാ​ധാ​ന ചു​മ​ത​ല​യു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന എ.​ഡി.​ജി.​പി എം.​ആ​ർ. അ​ജി​ത്കു​മാ​റി​ന് പ​ങ്കു​ണ്ടെ​ന്ന്​ വ്യ​ക്​​ത​മാ​ക്കി​യി​ട്ടും അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്​ സം​ര​ക്ഷ​ണം ന​ൽ​കു​ന്ന ന​ട​പ​ടി​യാ​ണ്​ പു​രോ​ഗ​മി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന ആ​ക്ഷേ​പ​മാ​ണ്​ ഉ​യ​രു​ന്ന​ത്.

    പ്ര​ത്യേ​കാ​ന്വേ​ഷ​ണ സ​മി​തി ത​ല​വ​ൻ ഷൗ​ക്ക​ത്ത​ലി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ഡി.​ജി.​പി​ക്ക്​ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ചി​ട്ട്​ ര​ണ്ടാ​ഴ്ച​യോ​ള​മാ​യി​ട്ടും ന​ട​പ​ടി​യു​ണ്ടാ​കാ​ത്ത​ത്​ ദു​രൂ​ഹ​ത വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ൽ എ.​ഡി.​ജി.​പി​ക്കെ​തി​രാ​യ പ​രാ​മ​ർ​ശ​മു​ണ്ടാ​യാ​ൽ ക​ർ​ശ​ന ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്കു​മെ​ന്നാ​ണ്​ ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര​മ​ന്ത്രി ര​മേ​ശ്​ ചെ​ന്നി​ത്ത​ല​യും വ്യ​ക്​​ത​മാ​ക്കി​യി​രു​ന്ന​ത്. എ​ന്നാ​ൽ തു​ട​ർ​ന​ട​പ​ടി​യു​ണ്ടാ​യി​ല്ലെ​ന്ന്​ മാ​ത്രം. ​

    പി​ണ​റാ​യി സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്‍റെ വി​ശ്വ​സ്ത​നാ​യി​രു​ന്ന എം.​ആ​ർ. അ​ജി​ത്കു​മാ​റി​നെ യൂ​ത്ത്​​കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്​ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രെ ആ​ക്ര​മി​ച്ച കേ​സ്​ അ​ട്ടി​മ​റി​ക്കാ​ൻ ശ്ര​മി​ച്ച കേ​സി​ൽ യു.​ഡി.​എ​ഫ്​ സ​ർ​ക്കാ​റും സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്ന നി​ല​ക്കാ​ണ്​ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ. മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യാ​യി​രു​ന്ന പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​നെ ക​രി​ങ്കൊ​ടി കാ​ണി​ച്ച കെ.​എ​സ്.​യു, യൂ​ത്ത് കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രെ സു​ര​ക്ഷാ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ ത​ല്ലി​ച്ച​ത​ച്ച കേ​സി​ൽ അ​തി​വേ​ഗ​മാ​ണ് യു.​ഡി.​എ​ഫ് സ​ർ​ക്കാ​ർ കോ​ട​തി നി​ർ​ദ്ദേ​ശ​പ്ര​കാ​രം എ​സ്.​ഐ.​ടി​യു​ണ്ടാ​ക്കി അ​ന്വേ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്​ വാ​ങ്ങി​യ​ത്.

    എ​ന്നാ​ൽ ആ ​വേ​ഗ​ത ഇ​പ്പോ​ൾ തു​ട​ർ​ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന കാ​ര്യ​ത്തി​ലു​ണ്ടാ​യി​ല്ലെ​ന്ന നി​ല​ക്കാ​ണ്​ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ. ര​ക്ഷാ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ക്കേ​സി​ന്‍റെ കേ​സ് ഡ​യ​റി തി​രു​ത്തി അ​ന്വേ​ഷ​ണം അ​ട്ടി​മ​റി​ച്ച​ത് അ​ന്ന് ക്ര​മ​സ​മാ​ധാ​ന ചു​മ​ത​ല​യു​ള്ള എ.​ഡി.​ജി.​പി എം.​ആ​ർ. അ​ജി​ത്ത്​​കു​മാ​റി​ന്‍റെ നി​ർ​ദ്ദേ​ശ​പ്ര​ക​ര​മാ​ണെ​ന്ന നി​ർ​ണാ​യ​ക ക​ണ്ടെ​ത്ത​ൽ എ​സ്.​ഐ.​ടി ന​ട​ത്തി​യി​രു​ന്നു.

    അ​ജി​ത്​​കു​മാ​റി​ന് ഡി.​ജി.​പി ത​സ്തി​ക ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​ണ്​ ഈ ​മെ​ല്ലെ​പ്പോ​ക്കെ​ന്ന ആ​ക്ഷേ​പ​വും സേ​ന​ക്കു​ള്ളി​ൽ ഉ​യ​ർ​ന്നി​ട്ടു​ണ്ട്. ഈ ​മാ​സം 31ന് ​ഫ​യ​ർ​ഫോ​ഴ്സ് മേ​ധാ​വി നി​തി​ൻ അ​ഗ​ർ​വാ​ൾ വി​ര​മി​ക്കും. അ​പ്പോ​ൾ ഒ​ഴി​വ് വ​രു​ന്ന ഡി.​ജി.​പി ത​സ്ത​ക​യി​ലേ​ക്ക്​ അ​ജി​ത്ത്​​കു​മാ​റി​ന്‍റെ പേ​രാ​ണ്​​ വ​രി​ക. എ​സ്.​ഐ.​ടി റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ന്മേ​ൽ ന​ട​പ​ടി​യെ​ടു​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ങ്കി​ൽ സ്ക്രീ​നി​ങ്​ ക​മ്മി​റ്റി യോ​ഗ​ത്തി​ൽ അ​ജി​ത്കു​മാ​റി​ന്‍റെ പേ​ര്​ ഒ​ഴി​വാ​ക്ക​പ്പെ​ടാ​നാ​ണ്​ സാ​ധ്യ​ത. ആ ​സാ​ഹ​ച​ര്യ​മി​ല്ലാ​താ​ക്കാ​നാ​ണ്​ ഈ ​നീ​ക്ക​മെ​ന്ന ആ​ക്ഷേ​പ​വും ശ​ക്​​ത​മാ​ണ്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Kerala PoliceinvestigationallegationControversyADGP Ajit Kumar
    News Summary - 'Protective Shield' for ADGP Despite Change in Government
    Similar News
    Next Story
    X