    Kerala
    date_range 25 Jan 2026 12:01 AM IST
    date_range 25 Jan 2026 12:01 AM IST

    കേ​ര​ളം വൃ​ദ്ധ​സ​ദ​ന​മാ​യി മാ​റു​ന്നു; ന്യൂനപക്ഷങ്ങളുടെ അവകാശസംരക്ഷണം ഉറപ്പാക്കും -സാബു എം. ജേക്കബ്

    കേ​ര​ളം വൃ​ദ്ധ​സ​ദ​ന​മാ​യി മാ​റു​ന്നു; ന്യൂനപക്ഷങ്ങളുടെ അവകാശസംരക്ഷണം ഉറപ്പാക്കും -സാബു എം. ജേക്കബ്
    കി​ഴ​ക്ക​മ്പ​ലം (കൊ​ച്ചി): വി​ക​സ​ന മു​ര​ടി​പ്പ് തു​റ​ന്ന് കാ​ട്ട​പ്പെ​ടാ​തി​രി​ക്കാ​ൻ നി​ര​ന്ത​രം വ​ർ​ഗീ​യ​ത പ്ര​ച​രി​പ്പി​ച്ച് ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ ഭീ​തി പ​ര​ത്താ​ന​ല്ലാ​തെ ന്യൂ​ന​പ​ക്ഷ​ങ്ങ​ളു​ടെ ആ​ശ​ങ്ക​ക​ൾ അ​ക​റ്റാ​നോ ക്ഷേ​മം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​നോ ഇ​തു​വ​രെ ഇ​ട​ത് -വ​ല​ത് മു​ന്ന​ണി​ക​ൾ​ക്ക് ക​ഴി​ഞ്ഞി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്ന് ട്വ​ന്‍റി20 പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ സാ​ബു എം. ​ജേ​ക്ക​ബ് വാ​ർ​ത്ത സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു. ട്വ​ന്‍റി20​യു​ടെ എ​ൻ.​ഡി.​എ പ്ര​വേ​ശ​ന​ത്തി​ലൂ​ടെ ന്യൂ​ന​പ​ക്ഷ​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​വ​കാ​ശ​വും സം​ര​ക്ഷ​ണ​വും ഉ​റ​പ്പാ​ക്കും.

    മ​റ്റ് സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ൾ അ​തി​വേ​ഗം വ​ള​ർ​ച്ച കൈ​വ​രി​ക്കു​മ്പോ​ൾ കേ​ര​ളം വൃ​ദ്ധ​സ​ദ​ന​മാ​യി മാ​റു​ക​യാ​ണ്. ഇ​ട​ത്-​വ​ല​ത് മു​ന്ന​ണി​ക​ളു​ടെ ജ​ന​ദ്രോ​ഹ സ​മീ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കും അ​ഴി​മ​തി​ക്കു​മെ​തി​രെ രൂ​പം​കൊ​ണ്ട പാ​ർ​ട്ടി​യാ​ണ് ട്വ​ന്‍റി20. അ​ഴി​മ​തി​ര​ഹി​ത വി​ക​സ​നം ന​ട​പ്പാ​ക്കി വി​ജ​യി​ച്ച മാ​തൃ​ക കേ​ര​ളം മു​ഴു​വ​ൻ വ്യാ​പി​പ്പി​ക്കു​ക​യാ​ണ് എ​ൻ.​ഡി.​എ മു​ന്ന​ണി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​കു​ന്ന​തി​ലൂ​ടെ ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​ത്. 140 കോ​ടി ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ള്ള ഇ​ന്ത്യ​യി​ൽ മൂ​ന്നാ​മ​തും അ​ധി​കാ​ര​ത്തി​ലെ​ത്തി​യ മു​ന്ന​ണി​യു​മാ​യാ​ണ് ട്വ​ന്‍റി20 സ​ഹ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. പാ​ർ​ട്ടി​യി​ലെ ചെ​റി​യ വി​ഭാ​ഗം പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ ഇ​ത് ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളാ​നാ​കാ​ത പു​റ​ത്തു​പോ​യെ​ങ്കി​ലും അ​തി​ന്‍റെ നൂ​റി​ര​ട്ടി അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ പാ​ർ​ട്ടി​യി​ലേ​ക്ക് അ​നു​ദി​നം വ​രു​ന്ന​താ​യും അ​ദ്ദേ​ഹം അ​വ​കാ​ശ​പ്പെ​ട്ടു.

    വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ വി. ​ഗോ​പ​കു​മാ​ർ, സം​സ്ഥാ​ന എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് അം​ഗം ചാ​ർ​ലി പോ​ൾ, ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ബോ​ബി എം. ​ജേ​ക്ക​ബ് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​രും വാ​ർ​ത്ത സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

