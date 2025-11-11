Begin typing your search above and press return to search.
    പട്ടയഭൂമിയിലെ സംരക്ഷിത മരങ്ങൾ; കരട്​ നിയമഭേദഗതി അംഗീകാരത്തിന്​ വിട്ടതായി സർക്കാർ

    Protected trees at private land: Government clarifies as the draft of amendment sent for approval
    പ്രതീകാത്മക ചിത്രം

    Listen to this Article

    കൊ​ച്ചി: പ​തി​ച്ചു​ന​ൽ​കി​യ പ​ട്ട​യ​ഭൂ​മി​യി​ലെ സം​ര​ക്ഷി​ത ഇ​നം മ​ര​ങ്ങ​ൾ സ​ർ​ക്കാ​ർ പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട ക​ര​ട്​ നി​യ​മ​ഭേ​ദ​ഗ​തി അം​ഗീ​കാ​ര​ത്തി​ന്​ സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ചി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്ന്​ സ​ർ​ക്കാ​ർ ഹൈ​കോ​ട​തി​യി​ൽ. എ​ത്ര​യും​​വേ​ഗം തീ​രു​മാ​ന​മു​ണ്ടാ​കും.

    അ​ല്ലാ​ത്ത​പ​ക്ഷം കോ​ട​തി നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ച​പ്ര​കാ​രം ഉ​ചി​ത​മാ​യ ഭ​ര​ണ​ത​ല ഉ​ത്ത​ര​വ് ഇ​റ​ക്കും. പ​ട്ട​യ ഭൂ​മി​യി​ൽ ന​ട്ടു​വ​ള​ർ​ത്തി​യ​തും നി​ല​നി​ർ​ത്തി​യ​തു​മാ​യ ച​ന്ദ​നം ഒ​ഴി​കെ സം​ര​ക്ഷി​ത​യി​നം മ​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​വ​കാ​ശം ഭൂ​മി പ​തി​ച്ചു​കി​ട്ടി​യ​വ​ർ​ക്ക്​ ന​ൽ​കാ​നു​ള്ള ച​ട്ട​ഭേ​ദ​ഗ​തി​യും വ്യ​ക്ത​ത വ​രു​ത്തി റ​വ​ന്യൂ വ​കു​പ്പ് ഇ​റ​ക്കി​യ സ​ർ​ക്കു​ല​റും ചോ​ദ്യം​ചെ​യ്ത് പാ​ല​ക്കാ​ട്ടെ ‘വ​ൺ എ​ർ​ത്ത് വ​ൺ ലൈ​ഫ്’ ന​ൽ​കി​യ ഹ​ര​ജി​യി​ലാ​ണ്​ സ​ർ​ക്കാ​ർ വി​ശ​ദീ​ക​ര​ണം.

    പ​ട്ട​യ​ഭൂ​മി​യി​ലെ ച​ന്ദ​നം ഒ​ഴി​കെ മ​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ ഉ​ട​മാ​വ​കാ​ശം കൈ​വ​ശ​ക്കാ​രാ​യ ക​ർ​ഷ​ക​ർ​ക്കാ​ണെ​ന്ന​ തീ​രു​മാ​നം തി​രു​ത്താ​ൻ തീ​രു​മാ​നി​ച്ച​താ​യും ന​ട​പ​ടി പു​രോ​ഗ​മി​ക്കു​ന്ന​താ​യും ക​ഴി​ഞ്ഞ ത​വ​ണ ഹ​ര​ജി പ​രി​ഗ​ണി​ക്ക​വേ സ​ർ​ക്കാ​ർ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ്​ ച​ട്ട​ഭേ​ദ​ഗ​തി നി​ല​വി​ൽ വ​രു​ന്ന​തു​വ​രെ ഇ​തി​ന്​ ഭ​ര​ണ​ത​ല ഉ​ത്ത​ര​വ് ഇ​റ​ക്കു​ക​യോ പ​ട്ട​യം ന​ൽ​കു​ന്ന​ത് നി​ർ​ത്തി​വെ​ക്കു​ക​യോ ചെ​യ്യാ​ൻ കോ​ട​തി നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ച​ത്.

    നി​യ​ന്ത്ര​ണം കൊ​ണ്ടു​വ​രാ​ൻ സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്​ അ​ധി​കാ​ര​മി​ല്ലെ​ന്ന്​ കേ​സി​ൽ ക​ക്ഷി​ചേ​ർ​ന്ന കു​ട്ട​മ്പു​ഴ സ്വ​ദേ​ശി വാ​ദി​ച്ചു. നി​യ​മ​ഭേ​ദ​ഗ​തി​യി​ൽ ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ച്ച​ശേ​ഷം സ​ർ​ക്കാ​ർ ഇ​ക്കാ​ര്യം പ​രി​ഗ​ണി​ക്കു​മെ​ന്ന്​ ചീ​ഫ് ജ​സ്റ്റി​സ് നി​തി​ൻ ജാം​ദാ​ർ, ജ​സ്റ്റി​സ് വി.​എം. ശ്യാം​കു​മാ​ർ എ​ന്നി​വ​ര​ട​ങ്ങി​യ ബെ​ഞ്ച് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. ഹ​ര​ജി ന​വം​ബ​ർ 20ന്​ ​പ​രി​ഗ​ണി​ക്കാ​ൻ മാ​റ്റി.

    TAGS:Kerala forestPrivate land
