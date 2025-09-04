Begin typing your search above and press return to search.
    Kerala
    Posted On
    date_range 4 Sept 2025 7:04 AM IST
    Updated On
    date_range 4 Sept 2025 7:04 AM IST

    വി​ജി​ല​ൻ​സ് അ​ന്വേ​ഷ​ണം നേ​രി​ടു​ന്ന​വ​രെ സം​ര​ക്ഷി​ക്കാ​ൻ ശ്ര​മം

    ഭ​ര​ണ​ക​ക്ഷി സ​ർ​വി​സ് സം​ഘ​ട​ന​യി​ൽ ഭി​ന്ന​ത​രൂ​ക്ഷം
    ക​ൽ​പ​റ്റ: ജി​ല്ല​യി​ലെ റ​വ​ന്യൂ​വ​കു​പ്പി​ൽ വി​ജി​ല​ൻ​സ് അ​ന്വേ​ഷ​ണം നേ​രി​ടു​ന്ന ജീ​വ​ന​ക്കാ​രെ സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന നി​ല​പാ​ടു​മാ​യി ഭ​ര​ണ​ക​ക്ഷി സ​ർ​വി​സ് സം​ഘ​ട​ന. ക​ഴി​ഞ്ഞ​ദി​വ​സം ചേ​ർ​ന്ന ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി യോ​ഗ​ത്തി​ൽ അ​ഴി​മ​തി ആ​രോ​പ​ണം ഉ​യ​ർ​ന്ന നേ​താ​ക്ക​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെടെ​യു​ള്ള​വ​ർ​ക്കെ​തി​രെ ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് ഒ​രു​വി​ഭാ​ഗം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടെ​ങ്കി​ലും സം​സ്ഥാ​ന നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ന്റെ ഇ​ട​പെ​ട​ലി​ൽ ന​ട​പ​ടി വേ​ണ്ടെ​ന്ന് നി​ല​പാ​ട് സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    റ​വ​ന്യൂ ജീ​വ​ന​ക്കാ​രു​ടെ സ്ഥ​ലം മാ​റ്റ​വും നി​യ​മ​ന​വും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഗു​രു​ത​ര​മാ​യ ആ​രോ​പ​ണ​ങ്ങ​ൾ ഉ​യ​ർ​ന്നു​വ​രുക​യും നി​ര​വ​ധി പ​രാ​തി​ക​ൾ വി​ജി​ല​ൻ​സി​നും ജി​ല്ല ക​ല​ക്ട​ർ​ക്കും ല​ഭി​ക്കുകയും ചെയ്ത സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ പാ​ർ​ട്ടി ഇ​ട​പെ​ട്ട് ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി യോ​ഗം വി​ളി​ച്ചു​ചേ​ർ​ക്കാ​ൻ സം​ഘ​ട​ന​യോ​ട് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട​ത്. യോ​ഗ​ത്തി​ൽ സം​സ്ഥാ​ന ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഉ​ൾ​പ്പ​ടെ​യു​ള്ള​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    യോ​ഗ​ത്തി​ൽ ചേ​രി​തി​രി​ഞ്ഞ് ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ ആ​രോ​പ​ണ പ്ര​ത്യാ​രോ​പ​ണ​ങ്ങ​ൾ ഉ​ന്ന​യി​ച്ചു. എ​ന്നാ​ൽ മേ​ൽ​ക​മ്മി​റ്റി തീ​രു​മാ​ന​ങ്ങ​ൾ അ​ടി​ച്ചേ​ൽ​പി​ക്കും വി​ധ​ത്തി​ൽ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഇ​ട​പെ​ട്ട് ആ​രോ​പ​ണ വി​ധേ​യ​ർ​ക്കെ​തി​രെ ന​ട​പ​ടി​യി​ല്ലെ​ന്ന് നി​ർ​ദേശി​ച്ചു​വെ​ന്നാ​ണ് വി​വ​രം.

    അ​തേ​സ​മ​യം, വി​ജി​ല​ൻ​സ് അ​ന്വേ​ഷ​ണം നേ​രി​ടു​ന്ന​വ​ർ​ക്കെ​തി​രേ ന​ട​പ​ടി​യി​ല്ലാ​ത്ത​തി​ൽ പാ​ർ​ട്ടി ജി​ല്ല നേ​തൃ​ത്വം ക​ടു​ത്ത പ്ര​തി​ഷേ​ധ​ത്തി​ലാ​ണ്. സി​വി​ൽ സ​ർ​വി​സി​ലെ അ​ഴി​മ​തി​ക്കെ​തി​രെ ക്വി​റ്റ് ക​റ​പ്ഷ​ൻ ഭാ​ഗ​മാ​യി സം​സ്ഥാ​ന വ്യാ​പ​ക​മാ​യി പ്ര​ച​ാര​ണ​വും ന​ട​ത്തു​ന്ന ഭ​ര​ണ​ക​ക്ഷി സ​ർ​വി​സ് സം​ഘ​ട​ന ഇ​പ്പോ​ൾ അ​ഴി​മ​തി​ക്കാ​രെ സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്ന് ഒ​രു​വി​ഭാ​ഗം പ​റ​യു​ന്നു. നേ​താ​ക്ക​ൾ​ക്കെ​തി​രെ ഗു​രു​ത​ര​മാ​യ ആ​രോ​പ​ണ​ങ്ങ​ൾ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി പു​തി​യ പ​രാ​തി​ക​ളും നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ന് ല​ഭി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    വ​നി​താ ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി ത​ഹ​സി​ൽ​ദാ​ർ നേ​ര​ത്തേ വി​ല്ലേ​ജ് ഓ​ഫി​സ​ർ ആ​യി​രി​ക്കെ നി​കു​തി പി​രി​വി​ലൂ​ടെ പി​രി​ച്ചെ​ടു​ത്ത പ​ണം ട്ര​ഷ​റി​യി​ൽ അ​ട​ക്കാ​തെ പി​ടി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട​പ്പോ​ൾ ഭ​ര​ണ​പ​ക്ഷ സ​ർ​വി​സ് സം​ഘ​ട​ന​യി​ൽ നി​ന്ന് റ​വ​ന്യൂ​വ​കു​പ്പ് കൈ​കാ​ര്യം ചെ​യ്യു​ന്ന പാ​ർ​ട്ടി​യു​ടെ സം​ഘ​ട​ന​യി​ലേ​ക്ക് കൂ​റ് മാ​റി​യ​തോ​ടെ കേ​സ് ഒ​തു​ക്കി​യെ​ന്നാ​ണ് പ​റ​യു​ന്ന​ത്. സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ ഇ​പ്പോ​ൾ വീ​ണ്ടും പ​രാ​തി​യെ​ത്തി​യ​താ​യാ​ണ് വി​വ​രം.

    ആ​രോ​പ​ണ വി​ധേ​യ​രെ ജ​ന​സ​മ്പ​ർ​ക്ക​മു​ള്ള സീ​റ്റി​ൽ നി​യ​മി​ക്ക​രു​തെ​ന്ന സ​ർ​ക്കാ​ർ ഉ​ത്ത​ര​വ് നി​ല​നി​ൽ​ക്കെ വി​ജി​ല​ൻ​സ് കോ​ട​തി പി​ഴ​യും ത​ട​വും ശി​ക്ഷ വി​ധി​ച്ച ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി ത​ഹ​സി​ൽ​ദാ​റെ സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് സം​ഘ​ട​ന സെ​ക്ര​ട്ടേറി​യ​റ്റി​ലും ലാ​ൻ​ഡ് റ​വ​ന്യൂ ക​മീ​ഷ​ണ​റു​ടെ ഓ​ഫി​സി​ലും ന​ട​ത്തി​യ ഇ​ട​പെ​ട​ലു​ക​ളും പു​റ​ത്തു​വ​ന്നി​ട്ടു​ണ്ട്. സ്ഥ​ലം മാ​റ്റ​ങ്ങ​ളി​ൽ പ​ണം വാ​ങ്ങു​ന്ന​ത് ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള ആ​രോ​പ​ണ​ങ്ങ​ൾ നേ​രി​ടു​ന്ന മാ​ന​ന്ത​വാ​ടി താ​ലൂ​ക്കി​ലെ വ​നി​താ നേ​താ​വ് ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള​വ​ർ​ക്കെ​തി​രെ ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നാ​ണ് സം​ഘ​ട​ന​യി​ലെ ഒ​രു​വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ന്റെ നി​ല​പാ​ട്.

    2018ലെ ​പ്ര​ള​യ ദു​രി​താ​ശ്വാ​സ ത​ട്ടി​പ്പി​ൽ പ്ര​തി​ക​ളാ​യ​വ​രു​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള പ്ര​തി​പ​ക്ഷ സ​ർ​വി​സ് സം​ഘ​ട​ന​യു​ടെ ചി​ല നേ​താ​ക്ക​ളെ ഉ​ൾ​പടെ സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന കാ​ര്യ​ത്തി​ലും സ്ഥ​ലം മാ​റ്റ​ങ്ങ​ളി​ലും ഭ​ര​ണ- പ്ര​തി​പ​ക്ഷ വ്യ​ത്യാ​സ​മി​ല്ലാ​തെ​യു​ള്ള പ​ര​സ്പ​ര ധാ​ര​ണ​ക​ൾ നി​ല​വി​ലു​ള്ള​ത് പാ​ർ​ട്ടി​ക്കും നാ​ണ​ക്കേ​ടു​ണ്ടാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ് സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ പ്ര​തി​ച്ഛാ​യ ത​ക​ർ​ക്കു​ന്ന രീ​തി​യി​ൽ റ​വ​ന്യൂ​വ​കു​പ്പി​ൽ അ​ടി​ക്ക​ടി​യു​ണ്ടാ​കു​ന്ന ഗു​രു​ത​ര ആ​രോ​പ​ണ​ങ്ങ​ൾ ഗൗ​ര​വ​മാ​യി പ​രി​ശോ​ധി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നാ​ണ് എ​ൻ.​ജി.​ഒ യൂ​നി​യ​ൻ നി​ല​പാ​ട്.

