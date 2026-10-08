പ്രതിഷേധം കനത്തു; നാട്ടികയിൽ ടോൾ പിരിവ് താൽക്കാലികമായി നിർത്തിവെക്കാൻ നിർദേശം

പ്രതിഷേധം കനത്തു; നാട്ടികയിൽ ടോൾ പിരിവ് താൽക്കാലികമായി നിർത്തിവെക്കാൻ നിർദേശംtext_fields
തൃശൂർ: ദേശീയപാത 66-ൽ പണി പൂർത്തിയാകുന്നതിന് മുൻപ് ടോൾ പിരിക്കാനുള്ള ദേശീയപാത അതോറിറ്റിയുടെ നീക്കത്തിനെതിരെ പ്രതിഷേധം ശക്തമായതോടെ, നാട്ടികയിലെ ടോൾ പിരിവ് താൽക്കാലികമായി നിർത്തിവെക്കാൻ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് മന്ത്രി പി.കെ. ബഷീർ നിർദേശം നൽകി.
നിർമാണം പൂർത്തിയാകാതെ ഒക്ടോബർ എട്ടു മുതൽ ടോൾ പിരിക്കാനുള്ള അധികൃതരുടെ നീക്കം അനുവദിക്കില്ലെന്ന് പ്രാദേശിക നേതാക്കളുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ജനകീയ സമിതി അറിയിച്ചിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് മന്ത്രിയുടെ ഇടപെടൽ.
രാവിലെ എട്ടു മണി മുതൽ ആരംഭിച്ച പ്രതിഷേധത്തിന്റെ ഭാഗമായി കോൺഗ്രസ്-ലീഗ് പ്രവർത്തകർ നടത്തിയ മാർച്ച് പൊലീസ് തടഞ്ഞു. തുടർന്ന് റോഡിൽ കുത്തിയിരുന്ന് പ്രവർത്തകർ പ്രതിഷേധിച്ചു. കോൺഗ്രസിന് പുറമേ സിപിഎം അടക്കമുള്ള മറ്റു സംഘടനകളും സമരത്തിൽ പങ്കെടുത്തു. പ്രതിഷേധം ശക്തമായതോടെ പൊലീസിന് ജലപീരങ്കി പ്രയോഗിക്കേണ്ടി വരികയും പിന്നീട് പ്രതിഷേധക്കാരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് നീക്കുകയും ചെയ്തു.
പ്രതിഷേധത്തിനിടെ പരിക്കേറ്റ നേതാക്കളെ ഫോണിൽ ബന്ധപ്പെട്ട മന്ത്രി, ടോൾ പിരിവ് നിർത്തിവെക്കാൻ ജില്ലാ കലക്ടർക്ക് നിർദേശം നൽകി. എന്നാൽ, ഔദ്യോഗിക യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ തൃശൂർ ജില്ലാ കലക്ടർ തിരുവനന്തപുരത്തായതിനാലും, ജില്ലയുടെ താൽകാലിക ചുമതലയുള്ള എ.ഡി.എമ്മിന് ഇതുസംബന്ധിച്ച് ഔദ്യോഗിക അറിയിപ്പുകളൊന്നും ലഭിക്കാത്തതിനാലും തുടർനടപടികളിൽ വ്യക്തത വരേണ്ടതുണ്ട്.
നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന ടോൾ നിരക്കുകൾ
- കാർ, ജീപ്പ്, വാൻ (ലൈറ്റ് മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ): ഒരു വശത്തേക്ക് 120 രൂപ (അന്നേദിവസത്തെ മടക്കയാത്ര ഉൾപ്പെടെ 180 രൂപ).
- ലൈറ്റ് കൊമേഴ്സ്യൽ വെഹിക്കിൾ (മിനിബസ് ഉൾപ്പെടെ): ഒരു വശത്തേക്ക് 195 രൂപ (മടക്കയാത്ര ഉൾപ്പെടെ 290 രൂപ).
- ബസ്, ട്രക്ക്: ഒരു വശത്തേക്ക് 450 രൂപ (മടക്കയാത്ര ഉൾപ്പെടെ 610 രൂപ).
- പ്രാദേശിക ഇളവ്: ടോൾപ്ലാസയ്ക്ക് 20 കിലോമീറ്റർ ചുറ്റളവിലുള്ള വാണിജ്യേതര വാഹന ഉടമകൾക്ക് പ്രതിമാസം 360 രൂപ.
Want the complete newspaper?
Don't miss the exclusive news
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register