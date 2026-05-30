Madhyamam
    Kerala
    30 May 2026 12:18 AM IST
    30 May 2026 12:18 AM IST

    50 കഴിഞ്ഞാൽ പ്രമോഷൻ​ ടെസ്റ്റ്​ ഇളവ്​: വിവേചനം പാടി​ല്ലെന്ന്​ ഹൈ​കോടതി

    Kerala High Court
    കൊ​ച്ചി: 50 വ​യ​സ്​ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യ സ​ർ​ക്കാ​ർ ഹ​യ​ർ സെ​ക്ക​ൻ​ഡ​റി അ​ധ്യാ​പ​ക​രു​ടെ പ്ര​മോ​ഷ​ന്​ വ​കു​പ്പു​ത​ല ടെ​സ്റ്റി​ൽ ന​ൽ​കി​യ ഇ​ള​വ്​ സ​മാ​ന ത​സ്തി​ക​യി​ലു​ള്ള എ​യ്​​ഡ​ഡ്​ ഹ​യ​ർ സെ​ക്ക​ൻ​ഡ​റി അ​ധ്യാ​പ​ക​ർ​ക്ക്​ നി​ഷേ​ധി​ക്കാ​നാ​വി​​ല്ലെ​ന്ന്​ ഹൈ​കോ​ട​തി.

    ര​ണ്ട്​ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ലും നി​യ​മി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന അ​ധ്യാ​പ​ക​രു​ടെ യോ​ഗ്യ​ത​യും അ​വ​ർ വ​ഹി​ക്കു​ന്ന ചു​മ​ത​ല​ക​ളും ഒ​ന്നു ത​ന്നെ​യാ​ണെ​ന്നി​രി​ക്കെ ​നി​യ​മ​ന രീ​തി​യി​ലെ വ്യ​ത്യാ​സം പ​രി​ഗ​ണി​ച്ച്​ ഇ​ത്ത​ര​മൊ​രു വി​വേ​ച​നം നി​ല​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന​ത​ല്ലെ​ന്നും നി​യ​മ​വി​രു​ദ്ധ​മാ​ണെ​ന്നും ജ​സ്റ്റി​സ്​ പി.​എം. മ​നോ​ജ്​ വ്യ​ക്​​ത​മാ​ക്കി.

    ഇ​ടു​ക്കി മേ​ലു​കാ​വ് സി.​എം.​എ​സ് ഹ​യ​ർ സെ​ക്ക​ൻ​ഡ​റി സ്കൂ​ൾ പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ലാ​യി​രു​ന്ന അ​ന്ന​മ്മ ജേ​ക്ക​ബ് അ​ട​ക്കം ഒ​രു കൂ​ട്ടം അ​ധ്യാ​പ​ക​ർ ന​ൽ​കി​യ ഹ​ര​ജി​ക​ളാ​ണ്​ കോ​ട​തി പ​രി​ഗ​ണി​ച്ച​ത്.

    ടെ​സ്റ്റു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട സ​ർ​ക്കാ​ർ സ്കൂ​ൾ അ​ധ്യാ​പ​ക​രു​ടെ ഇ​ള​വി​ന്​ എ​യ്ഡ​ഡു​കാ​ർ​ക്ക് അ​ർ​ഹ​ത​യി​ല്ലെ​ന്ന്​ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി 2017 മു​ത​ൽ ഇ​ൻ​ക്രി​മെ​ന്‍റും മ​റ്റ് അ​നു​കൂ​ല്യ​ങ്ങ​ളും നി​ഷേ​ധി​ച്ച​താ​യി ഹ​ര​ജി​യി​ൽ പ​റ​യു​ന്നു. ത​ട​ഞ്ഞു​വെ​ച്ച ആ​നു​കൂ​ല്യ​ങ്ങ​ൾ ഉ​ട​ൻ ന​ൽ​കാ​നും ഉ​ത്ത​ര​വി​ട്ടു.

    TAGS:promotiongovt employeesexemptionhigh court
    News Summary - Promotion Test Exemption After 50: No Discrimination Allowed, Says High Court
