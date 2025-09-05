Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightഡോ. ഷെർലി വാസു;...
    Kerala
    Posted On
    date_range 5 Sept 2025 7:29 AM IST
    Updated On
    date_range 5 Sept 2025 7:29 AM IST

    ഡോ. ഷെർലി വാസു; മരിച്ചു പോയവന്റെ നാവ്...

    text_fields
    bookmark_border
    ഡോ. ഷെർലി വാസു; മരിച്ചു പോയവന്റെ നാവ്...
    cancel

    കോ​ഴി​ക്കോ​ട്: താ​ങ്ക​ളു​ടെ പോ​സ്റ്റ്മോ​ർ​ട്ടം ടേ​ബി​ളി​ൽ എ​ത്താ​തെ പോ​യ​തോ എ​ത്ത​ണ​മെ​ന്ന് ആ​ഗ്ര​ഹി​ച്ച​തോ ആ​യ ഏ​തെ​ങ്കി​ലും ഒ​രു മൃതദേഹം ആ​രു​ടേ​താ​ണ്? കേ​ര​ളം ക​ണ്ട ഏ​റ്റ​വും ശ്ര​ദ്ധേ​യ​യാ​യ ഫോ​റ​ൻ​സി​ക് വി​ദ​ഗ്ധ ഡോ. ​ഷെ​ർ​ലി വാ​സു​വി​നോ​ട് ഒ​രു അ​ഭി​മു​ഖ​ത്തി​ലെ ചോ​ദ്യ​ത്തി​ന് മ​റു​പ​ടി ഇ​ങ്ങ​നെ​യാ​യി​രു​ന്നു:

    ‘കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ ന​ക്സ​ലൈ​റ്റ് വേ​ട്ട​ക്കാ​ല​ത്ത് പൊ​ലീ​സ് ക​സ്റ്റ​ഡി​യി​ൽ​നി​ന്ന് കാ​ണാ​താ​യ രാ​ജ​ന്റെ മൃതദേഹം ഇ​തു​വ​രെ എ​ന്റെ ടേ​ബി​ളി​ൽ എ​ത്തി​യി​ട്ടി​ല്ല. എ​ന്റെ റി​ട്ട​യ​ർ​മെ​ന്റി​ന് മു​മ്പ് പൊ​ലീ​സ് സു​ഹൃ​ത്തു​ക്ക​ൾ രാ​ജ​ന്റെ ജ​ഡാ​വ​ശി​ഷ്ടം കോ​ഴി​ക്കോ​ട് മെ​ഡി. കോ​ള​ജി​ന്റെ മോ​ർ​ച്ച​റി ടേ​ബി​ളി​ൽ എ​ത്തി​ക്കു​മെ​ന്ന് ഞാ​ൻ പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്നു...’ ആ​രാ​യി​രു​ന്നു ഡോ. ​ഷെ​ർ​ലി വാ​സു​വെ​ന്ന ചോ​ദ്യ​ത്തി​നു​ള്ള ഉ​ത്ത​രം ഈ ​മ​റു​പ​ടി​യി​ൽ ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു.

    ത​ന്റെ മു​ന്നി​ലെ​ത്തു​ന്ന മൃ​ത​ശ​രീ​ര​ങ്ങ​ൾ ക​ത്തി​വെ​ച്ച് തു​റ​ന്ന് അ​വ​ലോ​ക​നം ന​ട​ത്തി റി​​പ്പോ​ർ​ട്ട് ത​യാ​റാ​ക്കു​ന്ന വെ​റു​മൊ​രു പൊ​ലീ​സ് സ​ർ​ജ​നാ​യി​രു​ന്നി​ല്ല അ​വ​ർ. മോ​ർ​ച്ച​റി​ക്ക് പു​റ​ത്ത് സ​ത്യ​വും നീ​തി​യും പു​ല​ര​ണ​മെ​ന്നും മ​രി​ച്ച​വ​ർ​ക്കും നീ​തി ഉ​റ​പ്പാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും നി​ശ്ച​യ​ദാ​ർ​ഢ്യ​മു​ള്ള ധീ​ര​വ​നി​ത​യാ​യി​രു​ന്നു. ര​ണ്ട​ര പ​തി​റ്റാ​ണ്ടി​ലേ​റെയുള്ള സേ​വ​ന​ത്തിൽ ​ഷെ​ർ​ലി വാ​സു​വി​ന് ആ​യി​ര​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് ദു​രൂ​ഹ​മ​ര​ണ​ങ്ങ​ളു​ടെ സ​ത്യം പു​റ​ത്തു​കൊ​ണ്ടു​വ​രാ​ൻ സാ​ധി​ച്ചു.

    മ​ര​ണം​പോ​ലെ ത​ന്നെ മ​ര​ണ​കാ​ര​ണ​വും സ​ത്യ​മാ​യി​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് അ​വ​ർ വി​ശ്വ​സി​ച്ചു. പ്ര​മാ​ദ​മാ​യ കൊ​ല​പാ​ത​ക​ങ്ങ​ളു​ടെ പോ​സ്റ്റ്മോ​ർ​ട്ടം റി​പ്പോ​ർ​ട്ടു​ക​ൾ ക​ണ്ടെ​ത്തു​ന്ന​തി​നും അ​ത് രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നും അ​വ​സ​ര​മു​ണ്ടാ​യി. ത​ന്റെ പ​രി​മി​തി​ക​ൾ​ക്ക് പു​റ​ത്തു​വ​ന്ന് മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളോ​ട് സം​സാ​രി​ക്കാ​നും സ​ത്യം പ​ങ്കു​വെ​ക്കാ​നും ധൈ​ര്യ​മു​ള്ള ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​യാ​യി​രു​ന്നു. മ​രി​ച്ചു​പോ​യ​വ​ന്‍റെ നാ​വാ​ണ്​ പൊ​ലീ​സ്​ സ​ർ​ജ​ൻ എ​ന്ന് എ​പ്പോ​​ഴും പ​റ​യു​മാ​യി​രു​ന്നു.

    പ്ര​മാ​ദ​മാ​യ നാ​ൽ​പാ​ടി വാ​സു, മു​ത്ത​ങ്ങ സ​മ​ര​ത്തി​ൽ പൊ​ലീ​സി​ന്റെ വെ​ടി​യേ​റ്റ ആ​ദി​വാ​സി ജോ​ഗി എ​ന്നി​വ​രു​ടെ മ​ര​ണ​ത്തി​ന്റെ കൃ​ത്യ​മാ​യ അ​വ​ലോ​ക​നം ന​ട​ത്തി റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ത​യാ​റാ​ക്കി​യ​ത് ഡോ. ​ഷെ​ർ​ലിയാ​യി​രു​ന്നു. ‘ത​ന്റെ ഘാ​ത​ക​രെ ക​ണ്ട് ര​ക്ഷ​പ്പെ​ടാ​ൻ ഓ​ടി​യ നാ​ൽ​പാ​ടി വാ​സു ഓ​ടി​ര​ക്ഷ​പ്പെ​ടാ​ൻ ശ്ര​മി​ച്ചു. ഓ​ട്ട​ത്തി​നി​ട​യി​ൽ കാ​ഞ്ഞി​ര​ക്കു​റ്റി​യി​ൽ കാ​ൽ ത​ട​ഞ്ഞു​വീ​ണു.

    പി​ന്നാ​ലെ ഓ​ടി​യെ​ത്തി​യ ഘാ​ത​ക​ൻ, മു​ട്ടു​കു​ത്തി എ​ഴു​ന്നേ​ൽ​ക്കാ​നാ​ഞ്ഞ് ഒ​രു ‘വ്യാ​ഘ്രാ​സ​നം​’ രീ​തി​യി​ലെ​ത്തി​യി​രു​ന്ന വാ​സു​വി​ന്റെ വ​ല​ത് കോ​ള​ർ എ​ല്ലി​ന് മു​ക​ളി​ലെ അ​സാ​ധാ​ര​ണ ആ​ഴ​മു​ള്ള കു​ഴി​യി​ലൂ​ടെ ശ്വാ​സ​നാ​ളി മു​റി​ച്ച് ഇ​ട​തു​ചു​മ​ൽ പ​ല​ക​യ്ക്കു​ൾ​ഭാ​ഗം ത​റ​യും വി​ധം വെ​ടി​യു​തി​ർ​ത്തു. ശ്വാ​സ​മെ​ടു​ക്കാ​ൻ പി​ട​ഞ്ഞ് നി​മി​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക​കം നാ​ൽ​പാ​ടി വാ​സു അ​ന്ത്യ​ശ്വാ​സം വ​ലി​ച്ചു’ (ഡോ. ​ഷെ​ർ​ലി വാ​സു​വി​ന്റെ ‘പോ​സ്റ്റു​മോ​ർ​ട്ടം ടേ​ബി​ൾ’ എ​ന്ന പു​സ്ത​ക​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന്). ജോ​ഗി​യെ​ക്കു​റി​ച്ച് അ​വ​ർ എ​ഴു​തി​യ​ത് ഇ​ങ്ങ​നെ: വ​ല​തു ചെ​ന്നി​യി​ൽ ത​റ​ഞ്ഞ ഒ​രു ‘റ​ബ്ബ​ർ സ​ല​ഗ്’ (ഉ​ള്ളി​ൽ ഇ​രു​മ്പ്, പു​റ​ത്ത് ഇ​ന്ത്യ റ​ബ്ബ​ർ, ടോ​ർ​ച്ച് ബാ​റ്റ​റി​യെ​ക്കാ​ൾ വ​ലി​പ്പം) ജോ​ഗി​ക്ക് മ​ര​ണം സ​മ്മാ​നി​ച്ച​ത്. ജോ​ഗി മ​രി​ച്ച​ത് എ​ങ്ങ​നെ​യെ​ന്ന വി​വാ​ദം ഏ​റെ​ക്കാ​ലം മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​റ​ഞ്ഞി​രു​ന്നു.

    സു​രേ​ഷ് പു​രോ​ഹി​ത് എ​ന്ന പൊ​ലീ​സ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ന്റെ തോ​ക്കി​ൽ​നി​ന്നാ​യി​രു​ന്നു ആ ​റ​ബ​ർ ഗ​ൺ ജോ​ഗി​യെ ല​ക്ഷ്യം​വെ​ച്ച​ത് എ​ന്ന് പി​ന്നീ​ട് വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്ത​ലു​ണ്ടാ​യി. ഈ ​മ​ര​ണ​ത്തി​ൽ പൊ​ലീ​സ് ക്രി​മി​ന​ൽ ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മം പാ​ലി​ച്ചി​ല്ലെ​ന്നും അ​വ​ർ ക​ണ്ടെ​ത്തി. ആ​ത്മ​ഹ​ത്യ​ക​ളെ​ന്ന് പൊ​ലീ​സും മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളും വി​ധി​യെ​ഴു​തി ഒ​ട്ടേ​റെ മ​ര​ണ​ങ്ങ​ളു​ടെ കാ​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ അ​നു​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ ഈ ​പൊ​ലീ​സ് സ​ർ​ജ​നു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു.

    പെ​രി​ന്ത​ൽ​മ​ണ്ണ​യി​ലെ ആ​ന​ക്കാ​ര​ന്റെ ഭാ​ര്യ​യു​ടെ മ​ര​ണം അ​ത്യ​പൂ​ർ​വ​മാ​യൊ​രു ക​ഥ​യാ​യി​രു​ന്നു. ഡോ​ക്ട​റെ കാ​ണാ​നെ​ന്ന് പ​റ​ഞ്ഞ് വീ​ട്ടി​ൽ​പോ​യ സ​രോ​ജി​നി എ​ന്ന യു​വ​തി​യു​ടെ മൃ​ത​ദേ​ഹം പി​​റ്റേ​ദി​വ​സം വ​യ​നാ​ട്ടി​ലെ റി​സ​ർ​വ് വ​ന​ത്തി​നു​ള്ളി​ൽ ക​​ണ്ടെ​ത്തി. മൃ​ത​ദേ​ഹം പൊ​ലീ​സ് ബ​ന്ത​വ​സി​ൽ കാ​ട്ടി​ൽ സൂ​ക്ഷി​ച്ചു. അ​തി​നി​ട​യി​ൽ പു​ലി​തി​ന്ന് മൃ​ത​ദേ​ഹം കേ​ടു​പാ​ടു വ​രു​ത്തി.

    മ​ര​ക്കൊ​മ്പി​ൽ സാ​രി​ത്തു​മ്പി​ൽ തൂ​ങ്ങി​മ​രി​ച്ച സ​രോ​ജി​നി​യു​ടെ മൃ​ത​ദേ​ഹം പൊ​ട്ടി​വീ​ണു എ​ന്ന് വ​രു​ത്തി​ത്തീ​ർ​ത്ത ഒ​രു കേ​സാ​യി​രു​ന്നു അ​ത്. പ​ക്ഷേ, അ​തൊ​രു കൊ​ല​പാ​ത​ക​മാ​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്ന് ഷെ​ർ​ലി വാ​സു​വ​ട​ക്ക​മു​ള്ള​വ​രു​ടെ പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ൽ വ്യ​ക്ത​മാ​യി. ആ​ന​ക്കാ​ര​ന്റെ സ​ഹാ​യി​യാ​യ 18കാ​ര​നാ​ണ് സ​രോ​ജി​നി​യെ കൊ​ല​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​തെ​ന്ന് പി​ന്നീ​ട് ക​ണ്ടെ​ത്തി.

    മൃ​ത​ദേ​ഹ​ങ്ങ​ളി​ൽ ബ​ഹു​മാ​ന​ത്തോ​ടെ, കൈ​വി​റ​യ്ക്കാ​തെ ക​ത്തി​വെ​ക്കു​ന്ന അ​വ​ർ​ക്ക് മ​ന​സ്സി​നെ മ​ഥി​ച്ച ഒ​ട്ടേ​റെ ജ​ഡ​പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ൾ ന​ട​ത്തേ​ണ്ടി​വ​ന്നി​ട്ടു​ണ്ട്. അ​തി​ൽ ഏ​റ്റ​വും നോ​വാ​ർ​ന്ന ഓ​ർ​മ​ക​ൾ ച​ല​ച്ചി​ത്ര സം​വി​ധാ​യ​ക​ൻ പ​ത്മ​രാ​ജ​ന്റെ മൃ​ത​ശ​രീ​രം പോ​സ്റ്റ്മോ​ർ​ട്ടം ടേ​ബി​ളി​ൽ കി​ട​ത്തി​യ​പ്പോ​ഴു​ള്ള അ​നു​ഭ​വ​മാ​ണെ​ന്ന് അ​വ​ർ എ​ഴു​തി.

    പൂക്കി​പ​റ​മ്പ് ബ​സ് ദു​ര​ന്ത​ത്തി​ൽ അ​ഗ്നി​ക്കി​ര​യാ​യി മ​രി​ച്ച​വ​രു​ടെ ജ​ഡ​ങ്ങ​ൾ ബ​ന്ധു​ക്ക​ൾ​ക്ക് തി​രി​ച്ച​റി​യാ​ൻ സ​ഹാ​യ​ക​മാ​യ​ത് ഈ ​പൊ​ലീ​സ് സ​ർ​ജ​ന്റെ ആ​ത്മാ​ർ​ഥ​മാ​യ ​ശ്ര​മ​ഫ​ല​മാ​യി​രു​ന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Forensic Surgeonsherly vasuForensic expertsKerala
    News Summary - Prominent forensic expert doctor Sherly Vasu
    Similar News
    Next Story
    X