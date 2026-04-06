ജില്ലയില്‍ നാളെ വൈകീട്ട് മുതല്‍ നിരോധനാജ്ഞ

ജില്ലയില് നാളെ വൈകീട്ട് മുതല് നിരോധനാജ്ഞtext_fields
കൽപറ്റ: നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ പരസ്യപ്രചരണം അവസാനിക്കുന്ന ചൊവ്വാഴ്ച വൈകീട്ട് ആറ് മുതല് ജില്ലയില് നിരോധനാജ്ഞ പ്രഖ്യാപിച്ച് ജില്ല തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫിസറായ കലക്ടര് ഉത്തരവിട്ടു.
അനധികൃത ആള്ക്കൂട്ടങ്ങള്ക്കും പൊതുയോഗങ്ങള്ക്കും ബി.എന്.എസ് 163-ാം വകുപ്പ് പ്രകാരം വിലക്കേര്പ്പെടുത്തിയാണ് കലക്ടറുടെ ഉത്തരവ്. വോട്ടെടുപ്പ് നടക്കുന്ന വ്യാഴാഴ്ച അർധരാത്രി 12 വരെ നിയന്ത്രണങ്ങള് നിലനില്ക്കും.
രണ്ട് ദിവസം സമ്പൂര്ണ മദ്യനിരോധനം
നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനോടനുബന്ധിച്ച് ജില്ലയില് രണ്ട് ദിവസത്തെ സമ്പൂര്ണ മദ്യനിരോധനം ഏര്പ്പെടുത്തി. പരസ്യപ്രചാരണം അവസാനിക്കുന്ന ചൊവ്വാഴ്ച വൈകീട്ട് ആറ് മണി മുതല് വോട്ടെടുപ്പ് ദിവസമായ വ്യാഴാഴ്ച വൈകീട്ട് ആറ് മണി വരെയാണ് മദ്യനിരോധനം ഏര്പ്പെടുത്തി ജില്ല തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫിസര് കൂടിയായ കലക്ടര് ഉത്തരവിട്ടത്.
മദ്യഷാപ്പുകള്, ബിവറേജസ് കോര്പറേഷന് ഔട്ട്ലെറ്റുകള്, ബാറുകള്, ക്ലബുകള്, റസ്റ്റാറന്റുകള്, ഹോട്ടലുകള് ഉള്പ്പെടെ മദ്യം വില്ക്കുകയോ വിതരണം ചെയ്യുകയോ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്കും മദ്യനിരോധനം ബാധകമാണ്.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register