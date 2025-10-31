Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    date_range 31 Oct 2025 9:03 PM IST
    Updated On
    date_range 31 Oct 2025 9:03 PM IST

    ഫ്രഷ് കട്ട് പ്ലാന്‍റിന്‍റെ പരിസരത്ത് നിരോധനാജ്ഞ; സമരവുമായെത്തിയാൽ അറസ്റ്റെന്ന് പൊലീസ്

    ഫ്രഷ് കട്ട് പ്ലാന്‍റിന്‍റെ പരിസരത്ത് നിരോധനാജ്ഞ; സമരവുമായെത്തിയാൽ അറസ്റ്റെന്ന് പൊലീസ്
    കോഴിക്കോട്: മാലിന്യ പ്രശ്നത്തെ തുടർന്ന് സമരവും സംഘർഷവുമുണ്ടായ കോഴിക്കോട് താമരശ്ശേരി അമ്പായത്തോട് ഫ്രഷ് കട്ട് അ​റ​വു​മാ​ലി​ന്യ സം​സ്‌​ക​ര​ണ പ്ലാ​ന്റി​ന്‍റെ പരിസരത്ത് നിരോധനാജ്ഞ ഏർപ്പെടുത്തി. പ്ലാന്‍റിന്‍റെ 300 മീറ്റർ പരിസരത്ത് പൂർണമായും നിരോധനാജ്ഞ ഏർപ്പെടുത്തി. പ്ലാന്‍റിലേക്കുള്ള റോഡിൽ ആളുകൾ കൂട്ടംകൂടി നിന്നാലും നടപടി സ്വീകരിക്കും. അമ്പായത്തോട് ജങ്ഷനിലും നൂറുമീറ്റർ പരിധിയിൽ നിയന്ത്രണമേർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

    പ്ലാന്‍റ് തുറന്നുപ്രവർത്തിക്കാനുള്ള അനുമതി ഇന്നലെ ജില്ല ഭരണകൂടം നൽകിയിരുന്നു. സമരവുമായി മുന്നോട്ടുപോകുമെന്ന് സമരസമിതിയും പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതോടെ പൊലീസ് സംരക്ഷണം ലഭിച്ചാലേ പ്ലാന്‍റ് തുറക്കൂ എന്ന് ഉടമകൾ വ്യക്തമാക്കി. ഇതോടെയാണ് നിരോധനാജ്ഞ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. സമരവുമായി പ്ലാന്‍റിലേക്ക് എത്തിയാൽ സമരം ചെയ്ത് നീക്കാനാണ് പൊലീസിന്‍റെ തീരുമാനം.

    പ്ലാ​ന്റി​ന് പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​നം പു​ന​രാ​രം​ഭി​ക്കാ​ന്‍ ജി​ല്ല ക​ല​ക്ട​ര്‍ സ്‌​നേ​ഹി​ല്‍ കു​മാ​ര്‍ സി​ങി​ന്റെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​യി​ല്‍ ചേ​ര്‍ന്ന ഡി​സ്ട്രി​ക്ട് ലെ​വ​ല്‍ ഫെ​സി​ലി​റ്റേ​ഷ​ന്‍ ആ​ൻ​ഡ് മോ​ണി​റ്റ​റി​ങ് ക​മ്മി​റ്റി (ഡി.​എ​ൽ.​എ​ഫ്.​എം.​സി) ഉപാധികളോടെയാണ് അനുമതി നൽകിയത്. മ​ലി​നീ​ക​ര​ണ നി​യ​ന്ത്ര​ണ ബോ​ര്‍ഡ്, ശു​ചി​ത്വ മി​ഷ​ന്‍ പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ള്‍ പ്ലാ​ന്റി​ല്‍ ന​ട​ത്തി​യ പ​രി​ശോ​ധ​ന​യു​ടെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ല്‍ ത​യാ​റാ​ക്കി​യ റി​പ്പോ​ര്‍ട്ടി​നെ തു​ട​ര്‍ന്നാ​ണ് അനുമതി നൽകിയത്.

    പ്ലാ​ന്റി​ലെ പ്ര​തി​ദി​ന മാ​ലി​ന്യ സം​സ്‌​ക​ര​ണം 25 ട​ണ്ണി​ല്‍നി​ന്ന് 20 ട​ണ്ണാ​യി കു​റ​ക്കും. ദു​ര്‍ഗ​ന്ധം കു​റ​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി വൈ​കീ​ട്ട് ആ​റു മ​ണി മു​ത​ല്‍ രാ​ത്രി 12 വ​രെ പ്ലാ​ന്റി​ന്റെ പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​നം നി​ര്‍ത്തി​വെ​ക്കും. പ​ഴ​കി​യ അ​റ​വ് മാ​ലി​ന്യ​ങ്ങ​ള്‍ പ്ലാ​ന്റി​ലേ​ക്ക് കൊ​ണ്ടു​വ​രു​ന്ന​ത് പൂ​ര്‍ണ​മാ​യി നി​ര്‍ത്തി​വെ​ക്കു​ക​യും പു​തി​യ മാ​ലി​ന്യ​ങ്ങ​ള്‍ മാ​ത്രം സം​സ്‌​ക​രി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യ​ണം. പ്ലാ​ന്റി​ലേ​ക്ക് മാ​ലി​ന്യം കൊ​ണ്ടു​വ​രു​ന്ന വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ കൃ​ത്യ​മാ​യ വി​വ​ര​ങ്ങ​ള്‍ അ​ധി​കൃ​ത​ര്‍ക്ക് കൈ​മാ​റ​ണം. സം​സ്‌​ക​ര​ണ കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ലെ മ​ലി​ന​ജ​ല സം​സ്‌​ക​ര​ണ പ്ലാ​ന്റാ​യ ഇ.​ടി.​പി​യു​ടെ പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ന​ങ്ങ​ള്‍ ശ​രി​യാ​യ രീ​തി​യി​ല്‍ ന​ട​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്ന് ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്ത​ണം. ഇ​തി​നാ​യി ഇ.​ടി.​പി​യി​ലെ വെ​ള്ളം ആ​ഴ്ച​യി​ലൊ​രി​ക്ക​ല്‍ എ​ൻ.​ഐ.​ടി​യി​ല്‍ പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തും. ദു​ര്‍ഗ​ന്ധം പ​ര​മാ​വ​ധി കു​റ​ക്കു​ന്ന​തി​ന് ഇ​തു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​ര​ത്തെ കൗ​ണ്‍സി​ല്‍ ഓ​ഫ് സ​യി​ന്റി​ഫി​ക് ആ​ൻ​ഡ് ഇ​ന്‍ഡ​സ്ട്രി​യ​ല്‍ റി​സ​ര്‍ച്ചി​ന്റെ (എ​ൻ.​ഐ.​ഐ.​എ​സ​സ്.​ടി) സ​ഹാ​യ​ത്തോ​ടെ പ​ഠ​നം ന​ട​ത്തു​ക​യും അ​തി​ന​നു​സൃ​ത​മാ​യ ന​ട​പ​ടി​ക​ള്‍ കൈ​ക്കൊ​ള്ളു​ക​യും ചെ​യ്യും.

    ഫാക്ടറി അടച്ചുപൂട്ടുന്നതുവരെ ജനങ്ങൾ സമരരംഗത്ത് ഉണ്ടാവുമെന്നും ബന്ധപ്പെട്ട അധികൃതരെല്ലാം ഫ്രഷ് കട്ട് മുതലാളിമാരോടൊപ്പമാണെന്നതിന്റെ തെളിവാണ് പ്ലാന്റ് തുറന്നുപ്രവർത്തിക്കാനുള്ള തീരുമാനമെന്നും സമര സഹായ സമിതി ചെയർമാൻ ബാബു കുടുക്കിൽ പറഞ്ഞു.

