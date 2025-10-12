Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightപ്ര​ഫ​ഷ​ന​ൽ...
    Kerala
    Posted On
    date_range 12 Oct 2025 9:55 PM IST
    Updated On
    date_range 12 Oct 2025 9:55 PM IST

    പ്ര​ഫ​ഷ​ന​ൽ കോ​ഴ്‌​സു​ക​ൾ​ക്കു​ള്ള പ്ര​വേ​ശ​ന ന​ട​പ​ടി ദേ​ശീ​യ​ത​ല​ത്തി​ൽ ഏകീകരിക്കണം -പ്രൊഫ്കോൺ

    text_fields
    bookmark_border
    പ്ര​ഫ​ഷ​ന​ൽ കോ​ഴ്‌​സു​ക​ൾ​ക്കു​ള്ള പ്ര​വേ​ശ​ന ന​ട​പ​ടി ദേ​ശീ​യ​ത​ല​ത്തി​ൽ ഏകീകരിക്കണം -പ്രൊഫ്കോൺ
    cancel
    camera_alt

    പ്രൊ​ഫ്കോ​ൺ സ​മാ​പ​ന​സ​മ്മേ​ള​നം വി​സ്ഡം ഇ​സ്‌​ലാ​മി​ക് ഓ​ർ​ഗ​നൈ​സേ​ഷ​ൻ വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്​ അ​ബൂ​ബ​ക്ക​ർ സ​ല​ഫി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    Listen to this Article

    മംഗലാപുരം: പ്ര​ഫ​ഷ​ന​ൽ കോ​ഴ്‌​സു​ക​ൾ​ക്കു​ള്ള പ്ര​വേ​ശ​ന ന​ട​പ​ടി ദേ​ശീ​യ​ത​ല​ത്തി​ൽ ഏ​കീ​ക​രി​ക്കാ​ൻ അ​ധി​കൃ​ത​ർ ത​യാ​റാ​ക​ണ​മെ​ന്ന് വി​സ്ഡം ഇ​സ്‌​ലാ​മി​ക് സ്റ്റു​ഡ​ന്റ്സ് ഓ​ർ​ഗ​നൈ​സേ​ഷ​ൻ മം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച 29ാമ​ത് പ്രൊ​ഫ്കോ​ൺ ആ​ഗോ​ള പ്ര​ഫ​ഷ​ന​ൽ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി സ​മ്മേ​ള​നം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

    ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച വി​വി​ധ സെ​ഷ​നു​ക​ളി​ലാ​യി ന​ട​ന്ന സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ വി​സ്ഡം ഇ​സ്‌​ലാ​മി​ക് ഓ​ർ​ഗ​നൈ​സേ​ഷ​ൻ സം​സ്ഥാ​ന ജ​ന. സെ​ക്ര​ട്ട​റി ടി.​കെ. അ​ഷ്റ​ഫ്, ഫൈ​സ​ൽ മൗ​ല​വി പു​തു​പ്പ​റ​മ്പ്, ല​ജ്ന​ത്തു​ൽ ബു​ഹൂ​സു​ൽ ഇ​സ്‌​ലാ​മി​യ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ശ​മീ​ർ മ​ദീ​നി, മു​ഹ​മ്മ​ദ് സ്വാ​ദി​ഖ് മ​ദീ​നി, വി​സ്ഡം യൂ​ത്ത് സം​സ്ഥാ​ന നി​ർ​വാ​ഹ​ക സ​മി​തി അം​ഗം സി. ​മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ജ്മ​ൽ, യാ​സി​ർ അ​ൽ​ഹി​ക​മി, മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ ഷാ​ക്കി​ർ, ശൈ​ഖ് അ​ബ്ദു​സ്സ​ലാം മ​ദ​നി, ശ​ഫീ​ഖ് ബി​ൻ റ​ഹീം, ഹം​സ ഷാ​ക്കി​ർ അ​ൽ​ഹി​ക​മി, അ​ജ്‌​വ​ദ് ചെ​റു​വാ​ടി, ഡോ. ​മു​ഹ​മ്മ​ദ് മു​ബ​ഷി​ർ എ​ന്നി​വ​ർ പ്ര​ബ​ന്ധാ​വ​ത​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ത്തി.

    സ​മാ​പ​ന സ​മ്മേ​ള​നം പ്ര​മു​ഖ പ​ണ്ഡി​ത​നും വി​സ്ഡം ഇ​സ്‍ലാ​മി​ക് ഓ​ർ​ഗ​നൈ​സേ​ഷ​ൻ സം​സ്ഥാ​ന വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റു​മാ​യ അ​ബൂ​ബ​ക്ക​ർ സ​ല​ഫി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. വി​സ്ഡം ഇ​സ്‌​ലാ​മി​ക് സ്റ്റു​ഡ​ന്റ്സ് ഓ​ർ​ഗ​നൈ​സേ​ഷ​ൻ ജ​ന. സെ​ക്ര​ട്ട​റി ടി. ​മു​ഹ​മ്മ​ദ് ശ​മീ​ൽ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു. അ​ലൈ​ഡ് ഹെ​ൽ​ത്ത് കൗ​ൺ​സി​ൽ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ഡോ. ​യു.​ടി. ഇ​ഫ്തി​ക്കാ​ർ പ​രീ​ദ് മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​യാ​യി. ഹു​സൈ​ൻ സ​ല​ഫി ഷാ​ർ​ജ മു​ഖ്യ​പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. വി​സ്ഡം ഇ​സ്‌​ലാ​മി​ക് ഓ​ർ​ഗ​നൈ​സേ​ഷ​ൻ സം​സ്ഥാ​ന ട്ര​ഷ​റ​ർ കെ. ​സ​ജ്ജാ​ദ്, ക​ർ​ണാ​ട​ക സ​ല​ഫി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഡോ. ​ഹ​ഫീ​സ് സ്വ​ലാ​ഹി എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. വി​സ്ഡം സ്റ്റു​ഡ​ന്റ്സ് സം​സ്ഥാ​ന സെ​ക്ര​ട്ട​റി​മാ​രാ​യ സി.​വി. കാ​ബി​ൽ സ്വാ​ഗ​ത​വും അ​ബ്ദു​ൽ മ​ജീ​ദ് ചു​ങ്ക​ത്ത​റ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:profcon
    News Summary - Profcon Global Professional Student Conference
    Similar News
    Next Story
    X