ഓൺലൈൻ സ്ട്രീമിങ്ങിലെ അസഭ്യവർഷവും ദൃശ്യങ്ങളും; മക്കൾ കാണുന്ന ഉള്ളടക്കങ്ങളിൽ മാതാപിതാക്കളുടെ ശ്രദ്ധ അനിവാര്യമെന്ന് പഠനങ്ങൾ

ഓൺലൈൻ സ്ട്രീമിങ്ങിലെ അസഭ്യവർഷവും ദൃശ്യങ്ങളും; മക്കൾ കാണുന്ന ഉള്ളടക്കങ്ങളിൽ മാതാപിതാക്കളുടെ ശ്രദ്ധ അനിവാര്യമെന്ന് പഠനങ്ങൾtext_fields
കോഴിക്കോട്: സ്മാർട്ട്ഫോൺ സ്ക്രീനുകളിൽ കൗമാരക്കാരായ മക്കൾ മണിക്കൂറുകളോളം ചെലവഴിക്കുമ്പോൾ, അവർ എന്താണ് കാണുന്നതെന്നും എങ്ങനെയുള്ള ഉള്ളടക്കങ്ങളാണ് അവരെ സ്വാധീനിക്കുന്നതെന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ മാതാപിതാക്കൾക്ക് കൃത്യമായ 'ഡിജിറ്റൽ സാക്ഷരത' ആവശ്യമാണെന്ന് പുതിയ പഠന റിപ്പോർട്ടുകൾ. പ്രമുഖ മാധ്യമ ഗവേഷണ ഗ്രൂപ്പായ 'മഗിദ്' നടത്തിയ പഠനമനുസരിച്ച്, ഇന്നത്തെ കൗമാരക്കാർ വെറുമൊരു മാധ്യമ ഉപഭോക്താവല്ല, മറിച്ച് തങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള വിവരങ്ങൾ കൃത്യമായി തിരഞ്ഞുപിടിക്കുന്ന 'കണ്ടന്റ് സ്ട്രാറ്റജിസ്റ്റുകൾ' ആയി മാറിയിരിക്കുകയാണ്.
കുട്ടികൾ സ്വന്തമായി ഒരു ഡിജിറ്റൽ ലോകം നിർമ്മിക്കുമ്പോൾ, അതിലെ അൽഗോരിത ചതിക്കുഴികളെയും സുരക്ഷാപ്രശ്നങ്ങളെയും തിരിച്ചറിയാൻ മാതാപിതാക്കളുടെ സജീവമായ മേൽനോട്ടവും ശ്രദ്ധയും അനിവാര്യമാണെന്ന് റിപ്പോർട്ട് വ്യക്തമാക്കുന്നു.
കണ്ടന്റ് ക്രിയേറ്റർമാരുടെ സ്വാധീനവും അൽഗോരിതവും
കൗമാരക്കാരിൽ 60 ശതമാനത്തോളം പേരും ഒരു മിനിറ്റിൽ താഴെ ദൈർഘ്യമുള്ള ചെറിയ വിഡിയോകൾ കാണാനാണ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. താൽപ്പര്യമുള്ള സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ, പഠനവിഷയങ്ങൾ, ഹോബികൾ എന്നിവയിലേക്ക് കുട്ടികൾ ആഴത്തിൽ ഇറങ്ങിച്ചെല്ലുമെന്നത് ഇതിന്റെ പോസിറ്റീവ് വശമാണ്. എന്നാൽ, പല സ്ട്രീമിങ് പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിലെയും അൽഗോരിതങ്ങൾ കുട്ടികളുടെ പ്രായത്തിന് അനുയോജ്യമല്ലാത്ത വിഡിയോകളിലേക്കോ, തെറ്റായ വിവരങ്ങളിലേക്കോ അവരെ നയിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.
വൻകിട ബ്രാൻഡുകളേക്കാളും വിദഗ്ദ്ധരേക്കാളും കുട്ടികൾ ഇന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നത് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലെ സ്വതന്ത്ര 'കണ്ടന്റ് ക്രിയേറ്റർമാരെയാണ്'. അതുകൊണ്ട് തന്നെ, ഈ ക്രിയേറ്റർമാർ പങ്കുവെക്കുന്ന ആശയങ്ങൾ കുട്ടികളുടെ ചിന്താഗതിയെയും വാങ്ങൽ ശേഷിയെയും നേരിട്ട് സ്വാധീനിക്കുന്നു. ചില ലൈവ് സ്ട്രീമിങ്ങുകളിലെ അനിയന്ത്രിതമായ കമന്റുകളും സൈബർ ഇടങ്ങളിലെ മോശം പ്രവണതകളും കുട്ടികളുടെ ഡിജിറ്റൽ സുരക്ഷയ്ക്ക് ഭീഷണിയാണ്. ഇവിടെയാണ് മാതാപിതാക്കൾ കേവലം കാഴ്ചക്കാരാകാതെ കൃത്യമായി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്.
ഡിജിറ്റൽ പാരന്റിങ്: മാതാപിതാക്കൾ ചെയ്യേണ്ടത് കുട്ടികളെ ഫോണിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണമായി അകറ്റിനിർത്തുക എന്നത് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് പ്രായോഗികമല്ല. പകരം, അവരെ സുരക്ഷിതമായി ഇന്റർനെറ്റ് ഉപയോഗിക്കാൻ പ്രാപ്തരാക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. അതിനായി മാതാപിതാക്കൾ താഴെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം:
ടെക്നോളജിയുടെ ഉപയോഗം മനസ്സിലാക്കുക: കുട്ടികൾ നിരന്തരമായി കാണുന്ന വിഡിയോ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ എങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്നും, അതിലെ പ്രൈവസി സെറ്റിങ്സ് എങ്ങനെയെന്നും മാതാപിതാക്കൾ സ്വയം മനസ്സിലാക്കുക.
പാരന്റൽ ഗൈഡൻസ് ഫീച്ചറുകൾ: യൂട്യൂബ്, ഇൻസ്റ്റഗ്രാം തുടങ്ങിയ ആപ്പുകളിൽ ലഭ്യമായിട്ടുള്ള പാരന്റൽ കൺട്രോൾ സംവിധാനങ്ങളും പ്രായത്തിനനുസരിച്ചുള്ള ഫിൽറ്ററുകളും ഫോണുകളിൽ കൃത്യമായി ക്രമീകരിക്കുക.
വിമർശനാത്മക ചിന്ത വളർത്തുക: കുട്ടികളോട് വിഡിയോകളെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാം. "നീ വീണ്ടും വീണ്ടും കാണാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന വിഡിയോകൾ ഏതാണ്?", "എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ വിഡിയോ നിന്റെ ഫോണിൽ സജഷനായി വന്നതെന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ?" തുടങ്ങിയ ചോദ്യങ്ങളിലൂടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ അൽഗോരിതങ്ങളെക്കുറിച്ചും വിവരങ്ങളുടെ വിശ്വാസ്യതയെക്കുറിച്ചും കുട്ടികളിൽ അവബോധം വളർത്തുക.
സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ കാലത്ത് കുട്ടികളെ സൈബർ ലോകത്തെ ചതിക്കുഴികളിൽ നിന്നും അനാവശ്യ സ്വാധീനങ്ങളിൽ നിന്നും സംരക്ഷിക്കാൻ, മാതാപിതാക്കൾ ഒപ്പം നടന്ന് വഴികാട്ടുന്ന 'ഡിജിറ്റൽ പാർട്ണർമാർ' ആകേണ്ടത് അനിവാര്യമാണ്.
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