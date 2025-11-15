Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    date_range 15 Nov 2025 10:14 PM IST
    Updated On
    date_range 15 Nov 2025 10:14 PM IST

    പ്രഫ. വി.കെ. ദാമോദരൻ അന്തരിച്ചു

    പ്രഫ. വി.കെ. ദാമോദരൻ അന്തരിച്ചു
    പ്രഫ. വി.കെ. ദാമോദരൻ  

    Listen to this Article

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: ശാ​സ്ത്ര, സാ​ങ്കേ​തി​ക പ​രി​സ്ഥി​തി വ​കു​പ്പ് മു​ൻ ഡ​യ​റ​ക്ട​റും വൈ​ദ്യു​തി വ​കു​പ്പ് മു​ൻ എ​ക്സ് ഒ​ഫീ​ഷ്യോ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യു​മാ​യി​രു​ന്ന പ്ര​ഫ. വി.​കെ. ദാ​മോ​ദ​ര​ൻ (85) അ​ന്ത​രി​ച്ചു. ശ​നി‍യാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ സ്വ​കാ​ര്യ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലാ​യി​രു​ന്നു അ​ന്ത്യം. സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​സ​മ​ര സേ​നാ​നി​യും അ​ധ്യാ​പ​ക പ്ര​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ന്‍റെ സ്ഥാ​പ​ക​രി​ൽ ഒ​രാ​ളു​മാ​യ വ​ട​ക​ര​യി​ലെ വി.​പി. കു​ട്ടി മാ​സ്റ്റ​റു​ടെ​യും എം.​പി. മാ​തു​വി​ന്‍റെ​യും മ​ക​നാ​ണ്. ശാ​സ്ത്ര​ചി​ന്ത​ക​നും ഗ്ര​ന്ഥ​കാ​ര​നും പ​രി​സ്ഥി​തി​പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ക​നും കേ​ര​ള ശാ​സ്ത്ര​സാ​ഹി​ത്യ പ​രി​ഷ​ത്ത് സ്ഥാ​പ​കാം​ഗ​വു​മാ​യി​രു​ന്നു.

    കേ​ര​ള ശാ​സ്ത്ര​സാ​ഹി​ത്യ​പ​രി​ഷ​ത്ത് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി, ശാ​സ്ത്ര​ഗ​തി എ​ഡി​റ്റ​ർ, യു​റീ​ക്ക മാ​നേ​ജി​ങ് എ​ഡി​റ്റ​ർ എ​ന്നീ പ​ദ​വി​ക​ൾ വ​ഹി​ച്ചു. ഊ​ർ​ജാ​സൂ​ത്ര​ണ​രം​ഗ​ത്ത് സാ​ർ​വ​ദേ​ശീ​യ​ത​ല​ത്തി​ൽ​ത​ന്നെ ശ്ര​ദ്ധേ​യ​നാ​യി.

    ഭാ​ര്യ: പി.​സി. ര​ഞ്ജി​നി (കോ​ഴി​ക്കോ​ട്). മ​ക്ക​ൾ: ഷി​ഞ്ചു (യു.​എ​സ്), ഡോ. ​ഡി. അ​ഞ്ജു (പി.​ആ​ർ.​എ​സ് ഹോ​സ്പി​റ്റ​ൽ, തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം). മ​രു​മ​ക്ക​ൾ: ദി​യ (യു.​എ​സ്), ഡോ. ​ദീ​പ​ക് ഉ​ണ്ണി​ത്താ​ൻ (തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം). മൃ​ത​ദേ​ഹം ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ എ​ട്ട് മു​ത​ല്‍ 12 വ​രെ തൈ​ക്കാ​ട് ഭാ​ര​ത് ഭ​വ​നി​ല്‍ പൊ​തു​ദ​ര്‍ശ​ന​ത്തി​ന് വെ​ക്കും. സം​സ്‌​കാ​രം തൈ​ക്കാ​ട് ശാ​ന്തി​ക​വാ​ട​ത്തി​ല്‍ ഉ​ച്ച​ക്ക് ര​ണ്ടി​ന്.

    TAGS:Obituary
