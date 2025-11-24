Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    date_range 24 Nov 2025 11:09 PM IST
    Updated On
    date_range 24 Nov 2025 11:09 PM IST

    കാലിക്കറ്റ് വി.സി സെർച് കമ്മിറ്റിയിൽ തുടരാൻ തൽപര്യമില്ലെന്ന് ​പ്രഫ. സാബു

    Calicut University
    കൊ​ച്ചി: കാ​ലി​ക്ക​റ്റ് സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല വൈ​സ്​ ചാ​ൻ​സ​ല​ർ നി​യ​മ​ന​ത്തി​ന്​ ഗ​വ​ർ​ണ​ർ കൂ​ടി​യാ​യ ചാ​ൻ​സ​ല​ർ രൂ​പ​വ​ത്​​ക​രി​ച്ച സെ​ർ​ച്-​കം സെ​ല​ക്‌​ഷ​ൻ ക​മ്മി​റ്റി​യി​ൽ തു​ട​രാ​ൻ താ​ൽ​പ​ര്യ​മി​ല്ലെ​ന്ന് സെ​ന​റ്റ് പ്ര​തി​നി​ധി​യാ​യി​രു​ന്ന പ്ര​ഫ. എ. ​സാ​ബു ഹൈ​കോ​ട​തി​യി​ൽ. അ​സൗ​ക​ര്യം​മൂ​ലം സെ​ർ​ച് ക​മ്മി​റ്റി​യി​ൽ​നി​ന്ന് രാ​ജി​വെ​ച്ചി​ട്ടും പ​രി​ഗ​ണി​ക്കാ​തെ ത​ന്നെ​ക്കൂ​ടി ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി ചാ​ൻ​സ​ല​ർ വി​ജ്ഞാ​പ​ന​മി​റ​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്ന്​ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി​യാ​ണ്​ സാ​ബു​വി​ന്‍റെ സ​ത്യ​വാ​ങ്​​മൂ​ലം. സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല വി.​സി നി​യ​മ​ന​ത്തി​ന് ചാ​ൻ​സ​ല​ർ കൂ​ടി​യാ​യ ഗ​വ​ർ​ണ​ർ പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ച്ച വി​ജ്ഞാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ റ​ദ്ദാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്നാ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട്​ സ​ർ​ക്കാ​ർ ന​ൽ​കി​യ ഹ​ര​ജി​യി​ലാ​ണ്​ വി​ശ​ദീ​ക​ര​ണം.

    സെ​ന​റ്റ് പ്ര​തി​നി​ധി​യാ​യ പ്ര​ഫ. എ. ​സാ​ബു ന​വം​ബ​ർ ഒ​മ്പ​തി​ന് മൂ​ന്നം​ഗ സെ​ർ​ച് ക​മ്മി​റ്റി​യി​ൽ​നി​ന്ന് രാ​ജി​വെ​ച്ച​തി​നാ​ൽ ചാ​ൻ​സ​ല​ർ പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ച്ച വി​ജ്ഞാ​പ​നം നി​യ​മ​പ​ര​മ​ല്ലെ​ന്നാ​ണ്​ ഹ​ര​ജി​യി​ൽ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി​യി​ട്ടു​ള്ള​ത്. തൃ​ശൂ​ർ സെ​ന്‍റ് തോ​മ​സ് കോ​ള​ജ് ഗ​വേ​ണി​ങ് ബോ​ഡി അം​ഗം ഡോ. ​എ​ലു​വ​ത്തി​ങ്ങ​ൽ ഡി. ​ജെ​മ്മി​സി​നെ സെ​ർ​ച് ക​മ്മി​റ്റി​യി​ൽ ചാ​ൻ​സ​ല​റി​ന്റെ പ്ര​തി​നി​ധി​യാ​യി ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത് യു.​ജി.​സി ച​ട്ട​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് വി​രു​ദ്ധ​മാ​ണെ​ന്നും ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി​യി​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ, അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തെ ഒ​ഴി​വാ​ക്കി ബം​ഗ​ളൂ​രു ജ​വ​ഹ​ർ​ലാ​ൽ നെ​ഹ്റു സ​യ​ൻ​സ് ഇ​ൻ​സ്റ്റി​റ്റ്യൂ​ട്ടി​ലെ പ്ര​ഫ. ജി.​യു. കു​ൽ​ക്ക​ർ​ണി​യെ പു​തു​താ​യി ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​താ​യി ക​ഴി​ഞ്ഞ ത​വ​ണ കേ​സ്​ പ​രി​ഗ​ണി​ക്ക​വേ ചാ​ൻ​സ​ല​ർ അ​റി​യി​ച്ചി​രു​ന്നു. പ്ര​ഫ. സാ​ബു സ​ത്യ​വാ​ങ്മൂ​ലം ന​ൽ​കി​യ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ ഹ​ര​ജി വീ​ണ്ടും 26ന്​ ​പ​രി​ഗ​ണി​ക്കാ​ൻ മാ​റ്റി.

    Girl in a jacket

