    സോ​ളാ​ർ വൈ​ദ്യു​തി​ക്ക് വില നിശ്ചയിച്ചത് ചട്ടവിരുദ്ധമെന്ന് ആരോപിച്ച് പരാതിയുമായി ഉൽപാദകർ

    സോ​ളാ​ർ വൈ​ദ്യു​തി​ക്ക് വില നിശ്ചയിച്ചത് ചട്ടവിരുദ്ധമെന്ന് ആരോപിച്ച് പരാതിയുമായി ഉൽപാദകർ
    പാ​ല​ക്കാ​ട്: ഉ​പ​യോ​ഗ​ശേ​ഷം ഗ്രി​ഡി​ലേ​ക്ക് പോ​കു​ന്ന സോ​ളാ​ർ വൈ​ദ്യു​തി​ക്ക് റെ​ഗു​ലേ​റ്റ​റി ക​മീ​ഷ​ൻ വി​ല നി​ശ്ച​യി​ച്ച​ത് ച​ട്ട​വി​രു​ദ്ധ​മാ​ണെ​ന്നാ​രോ​പി​ച്ച് ഉ​ൽ​പാ​ദ​ക​ർ റെ​ഗു​ലേ​റ്റ​റി ക​മീ​ഷ​നി​ൽ പ​രാ​തി ന​ൽ​കി.

    സോ​ളാ​ർ മി​ച്ച​വൈ​ദ്യു​തി​ക്ക് ത​ലേ​വ​ർ​ഷം എ​ല്ലാ സ്രോ​ത​സ്സു​ക​ളി​ൽ​നി​ന്നു​മാ​യി കെ.​എ​സ്.​ഇ.​ബി വാ​ങ്ങി​യ വൈ​ദ്യു​തി​യു​ടെ ശ​രാ​ശ​രി​വി​ല ന​ൽ​ക​ണ​മെ​ന്നാ​ണ് ച​ട്ടം. എ​ന്നാ​ൽ, 2023-24ൽ ​മി​ച്ച​വൈ​ദ്യു​തി​ക്ക് ക​മീ​ഷ​ൻ നി​ശ്ച​യി​ച്ച​ത് യൂ​നി​റ്റി​ന് 3.26 രൂ​പ​യാ​ണ്.

    യ​ഥാ​ർ​ഥ​ത്തി​ൽ 4.34 രൂ​പ​യാ​ണ് ല​ഭി​ക്കേ​ണ്ട​ത്. ഇ​ത് കു​റ​ച്ച​ത് ക​മീ​ഷ​ന്റെ​ത​ന്നെ ച​ട്ട​ങ്ങ​ൾ​ക്കെ​തി​രാ​യ​തി​നാ​ൽ പു​നഃ​പ​രി​ശോ​ധി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നാ​ണ് പരാതി നൽകിയവരുടെ ആ​വ​ശ്യം.

    TAGS:regulatory commissionsolar powerKSEB
    News Summary - Producers file complaint alleging pricing of solar power
