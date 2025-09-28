Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightബി.ജെ.പി എം.പി പൊലീസ്​...
    Kerala
    Posted On
    date_range 28 Sept 2025 11:49 PM IST
    Updated On
    date_range 28 Sept 2025 11:49 PM IST

    ബി.ജെ.പി എം.പി പൊലീസ്​ ഉദ്യോഗസ്ഥനെ മർദിച്ച സംഭവം; അന്വേഷണം തുടങ്ങി

    text_fields
    bookmark_border
    BJP MP Aparajita Sarangi
    cancel
    camera_alt

    അപരാജിത സാരംഗി

    Listen to this Article

    കൊ​ല്ലം: ഒ​ഡി​ഷ​യി​ൽ​നി​ന്ന്​ എ​ത്തി​യ ബി.​ജെ.​പി എം.​പി പൊ​ലീ​സ്​ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​നെ ഡ്യൂ​ട്ടി​ക്കി​ടെ മ​ർ​ദി​ച്ച സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ വി​വി​ധ സു​ര​ക്ഷ ഏ​ജ​ൻ​സി​ക​ൾ അ​ന്വേ​ഷ​ണം ആ​രം​ഭി​ച്ചു. കൊ​ല്ല​ത്ത്​ സം​സ്ഥാ​ന നേ​തൃ​യോ​ഗ​ത്തി​ൽ പ​​ങ്കെ​ടു​ക്കാ​നെ​ത്തി​യ ബി.​ജെ.​പി കൊ​ല്ലം ജി​ല്ല​യു​ടെ ചു​മ​ത​ല​യു​ള്ള സ​ഹ​പ്ര​ഭാ​രി​കൂ​ടി​യാ​യ അ​പ​രാ​ജി​ത സാ​രം​ഗി എം.​പി​യാ​ണ്​ ഗ​ൺ​മാ​നെ വാ​ഹ​ന​ത്തി​നു​ള്ളി​ൽ​വെ​ച്ച്​ മ​ർ​ദി​ച്ച​ത്. തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം എ.​ആ​ർ ക്യാ​മ്പി​ൽ​നി​ന്ന്​ എം.​പി​യു​ടെ സു​ര​ക്ഷ​ക്കാ​യി നി​യോ​ഗി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​നാ​ണ്​ മ​ർ​ദ​ന​മേ​റ്റ​ത്.

    ക​രു​നാ​ഗ​പ്പ​ള്ളി അ​മൃ​താ​ന​ന്ദ​മ​യി മ​ഠ​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന്​ കൊ​ല്ല​ത്തെ ബി.​ജെ.​പി യോ​ഗ സ്ഥ​ല​ത്തേ​ക്കു​ള്ള യാ​ത്ര​ക്കി​​ടെ ശ​നി​യാ​ഴ്ച ഉ​ച്ച​ക്ക്​ നീ​ണ്ട​ക​ര​ക്ക്​ സ​മീ​പ​ത്തു​വെ​ച്ചാ​യി​രു​ന്നു സം​ഭ​വം.​ മ​ർ​ദ​ന​മേ​റ്റ പൊ​ലീ​സ്​ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ൻ സം​ഭ​വം റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്​ ചെ​യ്ത​തി​ന്‍റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ കൊ​ല്ലം സ്​​പെ​ഷ​ൽ ബ്രാ​ഞ്ചും കേ​ന്ദ്ര ഇ​ന്‍റ​ലി​ജ​ൻ​സും സി.​ആ​ർ.​പി.​എ​ഫും അ​ന്വേ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തു​ന്നു​ണ്ട്.

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം എ.​ആ​ർ ക്യാ​മ്പ്​ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​നാ​യ​തി​നാ​ൽ ക്യാ​മ്പ്​ ക​മാ​ൻ​ഡ​ൻ​ഡി​നെ​യും പ​രാ​തി അ​റി​യി​ച്ചു. ഇ​തി​ന്‍റെ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് സം​ഭ​വം ന​ട​ന്ന കൊ​ല്ല​ത്തേ​ക്ക്​ കൈ​മാ​റും.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:GunmanAparajita Sarangi
    News Summary - probe on Aparajitha sarangi over the attack on gunman
    Similar News
    Next Story
    X