Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightഫലസ്തീൻ അനുകൂല...
    Kerala
    Posted On
    date_range 7 Sept 2025 6:53 AM IST
    Updated On
    date_range 7 Sept 2025 6:53 AM IST

    ഫലസ്തീൻ അനുകൂല പ്രകടനം; വിദ്യാർഥിനികൾക്കെതിരെ കേസ്

    text_fields
    bookmark_border
    pro palastinian protest
    cancel
    camera_alt

    മാ​ടാ​യി​പ്പാ​റ​യി​ൽ ജി.​ഐ.​ഒ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ ന​ട​ത്തി​യ ഫ​ല​സ്തീ​ൻ അ​നു​കൂ​ല പ്ര​ക​ട​നം

    പ​ഴ​യ​ങ്ങാ​ടി: മാ​ടാ​യി​പ്പാ​റ​യി​ൽ ഫ​ല​സ്തീ​ൻ അ​നു​കൂ​ല പ്ര​ക​ട​നം ന​ട​ത്തി​യ ഗേ​ൾ​സ് ഇ​സ്‍ലാ​മി​ക് ഓ​ർ​ഗ​നൈ​സേ​ഷ​ൻ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ​ക്കെ​തി​രെ പ​ഴ​യ​ങ്ങാ​ടി പൊ​ലീ​സ് കേ​സെ​ടു​ത്തു. വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച വൈ​കീ​ട്ടാ​ണ് മാ​ടാ​യി​പ്പാ​റ​യി​ൽ ഫ​ല​സ്തീ​ൻ അ​നു​കൂ​ല​വും ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ വി​രു​ദ്ധ​വു​മാ​യ മു​ദ്രാ​വാ​ക്യ​ങ്ങ​ളു​യ​ർ​ത്തി വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ പ്ര​ക​ട​നം ന​ട​ത്തി​യ​ത്.

    എ​ന്നാ​ൽ, ശ​നി​യാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ​യാ​ണ് പൊ​ലീ​സ്, പ്ര​ക​ട​ന​ത്തി​ന്​ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി എ​ന്ന​തി​ന്റെ പേ​രി​ൽ അ​ഫ്റ ശി​ഹാ​ബി​നെ​യും പ്ര​ക​ട​ന​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത ക​ണ്ടാ​ല​റി​യാ​വു​ന്ന 29 പേ​ർ​ക്കെ​തി​രെ​യും കേ​സെ​ടു​ത്ത​ത്. ഇം​ഗ്ലീ​ഷ് ഭാ​ഷ​യി​ൽ ‘ഫ്രീ ​ഫ്രീ ഫ്രീ ​ഫ​ല​സ്തീ​ൻ, ഒ​ക്യു​പേ​ഷ​ൻ നോ ​മോ​ർ, ഇ​സ്രാ​ഈ​ൽ ഈ​സ് ദ ​ടെ​റ​റി​സ്റ്റ്’ മു​ദ്രാ​വാ​ക്യ​ങ്ങ​ളു​യ​ർ​ത്തി​യാ​യി​രു​ന്നു പ്ര​ക​ട​നം.

    30 ഓ​ളം പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ൽ സ്പ​ർ​ധ​യു​ണ്ടാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന ഉ​ദ്ദേ​ശ്യ​ത്തോ​ടെ ഫ​ല​സ്തീ​ൻ അ​നു​കൂ​ല മു​ദ്രാ​വാ​ക്യ​ങ്ങ​ൾ വി​ളി​ച്ച​താ​യും ആ​യ​തി​ൽ വി​വി​ധ സം​ഘ​ട​ന​ക​ളി​ലെ ആ​ളു​ക​ൾ​ക്ക് എ​തി​ർ​പ്പു​ള്ള​താ​യും വി​ശ്വാ​സ​യോ​ഗ്യ​മാ​യ വി​വ​രം ല​ഭി​ച്ച​തി​ന്റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ലാ​ണ് കേ​സെ​ടു​ത്ത​തെ​ന്നാ​ണ് സ്വ​മേ​ധ​യാ കേ​സെ​ടു​ത്ത പൊ​ലീ​സ് എ​ഫ്.​ഐ.​ആ​റി​ൽ ന​ൽ​കി​യ വി​വ​രം.

    എ​ന്നാ​ൽ, ആ​ർ​ക്കാ​ണ് എ​തി​ർ​പ്പെ​ന്നോ എ​ന്താ​ണ് സ്പ​ർ​ധ​യു​ണ്ടാ​ക്കു​ന്ന മു​ദ്രാ​വാ​ക്യ​മെ​ന്നോ എ​ഫ്.​ഐ.​ആ​റി​ലി​ല്ല. പാ​രി​സ്ഥി​തി​ക പ്രാ​ധാ​ന്യ​വും ഹൈ​കോ​ട​തി​യു​ടെ പ​രി​സ്ഥി​തി സം​ര​ക്ഷ​ണ ഉ​ത്ത​ര​വു​ള്ള​തു​മാ​യ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ പ്ര​ക​ട​നം ന​ട​ത്തി​യ​താ​യും എ​ഫ്.​ഐ.​ആ​റി​ൽ രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി ഭാ​ര​തീ​യ ന്യാ​യ സം​ഹി​ത 189 (2), 191 (2), 192, 190 വ​കു​പ്പു​ക​ള​നു​സ​രി​ച്ചാ​ണ് കേ​സെ​ടു​ത്ത​ത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Case filedPro Palestinian ProtestkannurKerala
    News Summary - pro palestinian demonstration case filed against female students
    Similar News
    Next Story
    X