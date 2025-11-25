Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightജില്ല കലോത്സവ...
    Kerala
    Posted On
    date_range 25 Nov 2025 1:01 PM IST
    Updated On
    date_range 25 Nov 2025 1:01 PM IST

    ജില്ല കലോത്സവ വേദിക്കരികിൽ ഭാരതാംബ ചിത്രവുമായി ബി.ജെ.പി അനുകൂല അധ്യാപക സംഘടന; വിവാദമായതോടെ നീക്കം ചെയ്തു

    text_fields
    bookmark_border
    ജില്ല കലോത്സവ വേദിക്കരികിൽ ഭാരതാംബ ചിത്രവുമായി ബി.ജെ.പി അനുകൂല അധ്യാപക സംഘടന; വിവാദമായതോടെ നീക്കം ചെയ്തു
    cancel
    Listen to this Article

    കൊല്ലം: അഞ്ചൽ ഈസ്റ്റ് എച്ച്‌.എസ്‌.എസിൽ നടക്കുന്ന കൊല്ലം റവന്യൂ ജില്ലാ കലോത്സവത്തിന്റെ പ്രധാന വേദിയിൽ ബി.ജെ.പി അനുകൂല അധ്യാപക സംഘടനയായ ദേശീയ അധ്യാപക പരിഷത് കമ്മിറ്റി ഓഫിസിന് മുന്നിൽ പതിച്ച ഫ്ലക്സിലെ ഭാരതാംബയുടെ ചിത്രം വിവാദമായി. ഇടത് വിദ്യാർഥി സംഘടനകൾ ചിത്രം നീക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് പ്രതിഷേധം ആരംഭിച്ചതോടെയാണ് സംഘർഷാവസ്ഥ ഉടലെടുത്തത്.

    ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങുകൾ കഴിഞ്ഞെങ്കിലും ചിത്രം മാറ്റാതെ മത്സരം ആരംഭിക്കാനാകില്ലെന്ന് വിദ്യാർഥി സംഘടന പ്രവർത്തകർ ഉറച്ച നിലപാട് എടുത്തതിനെ തുടർന്ന് കലോത്സവം തടസ്സപ്പെട്ടു. തുടർന്ന് കൊല്ലം ഡി.ഡി കെ.ഐ. ലാലിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ദേശീയ അധ്യാപക പരിഷത്ത് നേതാക്കളുമായി ചർച്ച നടത്തി. വിവാദ ഫ്ലക്സ് അഴിച്ചു മാറ്റിയാണ് കലോത്സവം തുടങ്ങിയത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:kalolsavamKollam NewsKerala NewsBharathambha
    News Summary - Pro-BJP teachers association NTU Bharatamba picture near kollam Kalotsava venue
    Similar News
    Next Story
    X