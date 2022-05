ഏറ്റവുമധികം വോട്ട്​ നൽകുന്ന ബൂത്ത്​ കമ്മിറ്റിക്ക്​ സമ്മാനം: ഹരജി ഹൈകോടതി തള്ളി

cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ Listen to this Article കൊ​ച്ചി: തൃ​ക്കാ​ക്ക​ര ഉ​പ​തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ യു.​ഡി.​എ​ഫ് സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി ഉ​മ തോ​മ​സി​ന്​ ഏ​റ്റ​വു​മ​ധി​കം ഭൂ​രി​പ​ക്ഷം ന​ൽ​കു​ന്ന ബൂ​ത്ത്​ ക​മ്മി​റ്റി​ക്ക്​ പ​ണം വാ​ഗ്ദാ​നം ചെ​യ്ത ന​ട​പ​ടി ചോ​ദ്യം ചെ​യ്​​ത ഹ​ര​ജി ഹൈ​കോ​ട​തി ത​ള്ളി.

ഇ​ന്ത്യ​ൻ നാ​ഷ​ന​ൽ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് ആ​ർ​ട്‌​സ് സൊ​സൈ​റ്റി​യു​ടെ പേ​രി​ൽ 25,001 രൂ​പ​യു​ടെ സ​മ്മാ​ന​ത്തു​ക വാ​ഗ്ദാ​നം ചെ​യ്ത്​ പ്ര​ച​രി​ച്ച സ​മൂ​ഹ​മാ​ധ്യ​മ പോ​സ്റ്റ്​ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ലെ സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​യാ​യ ബോ​സ്‌​കോ ലൂ​യി​സ് ന​ൽ​കി​യ ഹ​ര​ജി​യാ​ണ്​ ജ​സ്റ്റി​സ്​ എ​ൻ. ന​ഗ​രേ​ഷ്​ ത​ള്ളി​യ​ത്. സ​മ്മാ​ന​ത്തു​ക പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച ന​ട​പ​ടി ജ​ന​പ്രാ​തി​നി​ധ്യ നി​യ​മ​ത്തി​ലെ വ്യ​വ​സ്ഥ​ക്ക് വി​രു​ദ്ധ​മാ​ണെ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു ഹ​ര​ജി​യി​ലെ ആ​രോ​പ​ണം. എ​ന്നാ​ൽ, തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ്​ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ ഇ​ക്കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ കോ​ട​തി​ക്ക് ഇ​ട​പെ​ടാ​നാ​വി​ല്ലെ​ന്നും പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യ​ശേ​ഷം ഹ​ര​ജി​ക്കാ​ര​ന് തു​ട​ർ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ​ക്കാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട അ​തോ​റി​റ്റി​യെ സ​മീ​പി​ക്കാ​മെ​ന്നും കോ​ട​തി വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. Show Full Article

Prize for the Booth Committee that gets the most vote high court rejects petition