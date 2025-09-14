Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    date_range 14 Sept 2025 10:44 PM IST
    Updated On
    date_range 14 Sept 2025 10:44 PM IST

    പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി മ​ര്‍ക​സ് നോ​ള​ജ് സി​റ്റി​യിൽ; അ​ബ്ദു​ല്‍ ഹ​കീം അ​സ്ഹ​രി​യു​മാ​യി കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച

    നോ​ള​ജ് സി​റ്റി​യു​ടെ വ​ള​ര്‍ച്ച​ക്കാ​വ​ശ്യ​മാ​യ സ​ഹാ​യ സ​ഹ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ള്‍ ഉ​റ​പ്പു​ന​ല്‍കി​യ​താ​യി ഡോ. ​അ​സ്ഹ​രി
    പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി മ​ര്‍ക​സ് നോ​ള​ജ് സി​റ്റി​യിൽ; അ​ബ്ദു​ല്‍ ഹ​കീം അ​സ്ഹ​രി​യു​മാ​യി കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച
    താ​മ​ര​ശ്ശേ​രി (കോഴിക്കോട്): പ്രി​യ​ങ്ക ഗാ​ന്ധി കൈ​ത​പ്പൊ​യി​ൽ മ​ര്‍ക​സ് നോ​ള​ജ് സി​റ്റി​യി​ലെ​ത്തി മാ​നേ​ജി​ങ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ര്‍ ഡോ. ​മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ബ്ദു​ല്‍ ഹ​കീം അ​സ്ഹ​രി​യു​മാ​യി കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തി. വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ-​ആ​രോ​ഗ്യ- വ്യ​വ​സാ​യ മേ​ഖ​ല​ക്ക് വ​ലി​യ സം​ഭാ​വ​ന​ക​ള്‍ ന​ല്‍കു​ന്ന മ​ര്‍ക​സ് നോ​ള​ജ് സി​റ്റി ത​ന്റെ മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ലാ​യ​തി​ല്‍ പ്രി​യ​ങ്ക സ​ന്തോ​ഷം പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ച്ച​താ​യും നോ​ള​ജ് സി​റ്റി​യു​ടെ വ​ള​ര്‍ച്ച​ക്കാ​വ​ശ്യ​മാ​യ സ​ഹാ​യ സ​ഹ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ള്‍ ഉ​റ​പ്പു​ന​ല്‍കി​യ​താ​യും ഡോ. ​അ​സ്ഹ​രി പ​റ​ഞ്ഞു.

    ടി. ​സി​ദ്ദി​ഖ് എം.​എ​ല്‍.​എ, ഡി.​സി.​സി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​ഡ്വ. കെ. ​പ്ര​വീ​ണ്‍ കു​മാ​ര്‍, നോ​ള​ജ് സി​റ്റി സി.​എ.​ഒ അ​ഡ്വ. ത​ന്‍വീ​ര്‍ ഉ​മ​ര്‍, ഡോ. ​യു.​കെ. മു​ഹ​മ്മ​ദ് ശ​രീ​ഫ്, ഡോ. ​ശാ​ഹു​ല്‍ ഹ​മീ​ദ്, ഡോ. ​സാ​റ എ​ന്നി​വ​ർ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു.

    എം.എൻ. കാരശ്ശേരിയെ സന്ദർശിച്ച് പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി എം.പി

    മു​ക്കം (താമരശ്ശേരി): മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ലെ സാ​മൂ​ഹി​ക സാം​സ്കാ​രി​ക രം​ഗ​ത്തു​ള്ള​വ​രെ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ക്കു​ന്ന​തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി പ്രി​യ​ങ്ക ഗാ​ന്ധി എം.​പി ഡോ. ​എം.​എ​ൻ. കാ​ര​ശ്ശേ​രി​യെ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ചു. ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ 11.55ഓ​ടെ കാ​ര​ശ്ശേ​രി​യി​ലെ അ​മ്പാ​ടി വീ​ട്ടി​ലെ​ത്തി​യ പ്രി​യ​ങ്ക ഗാ​ന്ധി​യെ എം.​എ​ൻ. കാ​ര​ശ്ശേ​രി​യും ഭാ​ര്യ​യും ചേ​ർ​ന്നു ഷാ​ള​ണി​യി​ച്ചാ​ണ് സ്വീ​ക​രി​ച്ച​ത്. ഡി.​സി.​സി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​ഡ്വ. പ്ര​വീ​ൺ കു​മാ​റും കൂ​ടെ​യു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു.

    പ്രി​യ​ങ്ക ഗാ​ന്ധി വീ​ട്ടി​ൽ വ​ന്ന​തി​ൽ സ​ന്തോ​ഷ​മു​ണ്ടെ​ന്നും താ​ൻ എ​ന്തൊ​ക്കെ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ ശ്ര​ദ്ധി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് ചോ​ദി​ച്ചെ​ന്നും കാ​ര​ശ്ശേ​രി പ​റ​ഞ്ഞു. കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ന്റെ സാം​സ്കാ​രി​ക രം​ഗം ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്ത​ണ​മെ​ന്നും എം.​എ​ൻ പ്രി​യ​ങ്ക​യെ ബോ​ധ്യ​പ്പെ​ടു​ത്തി. ത​ന്റെ സം​സാ​രം ശ്ര​ദ്ധാ​പൂ​ർ​വം കേ​ട്ട പ്രി​യ​ങ്ക ഗാ​ന്ധി അ​ഭി​പ്രാ​യ​ങ്ങ​ൾ കു​റി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നും പ്രി​യ​ങ്ക​യി​ൽ പ്ര​തീ​ക്ഷ​യു​ണ്ടെ​ന്നും കാ​ര​ശ്ശേ​രി പ​റ​ഞ്ഞു.

    TAGS:Priyanka GandhiMarkaz Knowledge CityMuhammed Abdul Hakkim Azhari
    News Summary - Priyanka Gandhi visited Markaz Knowledge City
