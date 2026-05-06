    date_range 6 May 2026 3:22 PM IST
    date_range 6 May 2026 3:22 PM IST

    ‘നന്ദി കേരളം’! അടുത്ത അഞ്ച് വർഷം ജനങ്ങൾക്കൊപ്പം; ജനവിധിയിൽ നന്ദി പറഞ്ഞ് പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി

    പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി

    കേരള നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ യു.ഡി.എഫിന് ലഭിച്ച ഉജ്ജ്വല വിജയത്തിന് പിന്നാലെ കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾക്ക് നന്ദി അറിയിച്ച് പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി. കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾ അർപ്പിച്ച വിശ്വാസം വരും വർഷങ്ങളിൽ മുന്നോട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് കരുത്താകുമെന്ന് പ്രിയങ്ക തന്റെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പോസ്റ്റിൽ കുറിച്ചു. വയനാട് ലോക്സഭാ മണ്ഡലത്തിന് കീഴിലുള്ള ഏഴ് നിയമസഭാ സീറ്റുകളിലും യു.ഡി.എഫ് വിജയിച്ചതിനെ പ്രത്യേകമായി പരാമർശിച്ച പ്രിയങ്ക, വയനാടിന്റെ വികസനത്തിനായി ഒത്തൊരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുമെന്നും ഉറപ്പ് നൽകി.

    ‘നന്ദി കേരളം!

    കേരളത്തിലെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരീസഹോദരന്മാരെ, ഞങ്ങളിൽ അർപ്പിച്ച വിശ്വാസത്തിനും നിങ്ങൾ നൽകിയ വലിയ പിന്തുണക്കും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദി. നിങ്ങൾ ഞങ്ങളിൽ അർപ്പിച്ച ഈ വിശ്വാസമായിരിക്കും ഓരോരുത്തർക്കും വേണ്ടി മെച്ചപ്പെട്ട ഒരു ഭാവി കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിനായുള്ള യു.ഡി.എഫിന്റെ മുന്നോട്ടുള്ള യാത്രയിലെ വഴികാട്ടി. അടുത്ത അഞ്ച് വർഷം ഓരോ ദിവസവും അങ്ങേയറ്റം സത്യസന്ധതയോടും വിനയത്തോടും കൂടി ഞങ്ങളുടെ വാഗ്ദാനങ്ങൾ നിറവേറ്റിക്കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്കുള്ള നന്ദി പ്രകടിപ്പിക്കാൻ ഞങ്ങൾ പരിശ്രമിക്കുമെന്ന് ഞാൻ ആത്മാർത്ഥമായി പ്രത്യാശിക്കുന്നു.

    വയനാട്ടിലെ എന്റെ കുടുംബാംഗങ്ങളോട്, നിങ്ങൾ യു.ഡി.എഫിലുള്ള നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസം ഒന്നുകൂടി ഉറപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. 7ൽ 7 സീറ്റുകളിലും ഉജ്ജ്വല വിജയം! വയനാടിന്റെ വികസനത്തിനായി ഒത്തൊരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് 8 പ്രതിനിധികളുണ്ട്! നിങ്ങളുടെ പ്രതീക്ഷകൾക്കൊത്ത് ഉയരാൻ ഞങ്ങൾ പരമാവധി ശ്രമിക്കും.

    ഐക്യമുള്ളതും പുരോഗമനപരവുമായ ഒരു കേരളം എന്ന ഞങ്ങളുടെ സന്ദേശം ഓരോ വീട്ടിലുമെത്തിക്കാൻ രാപ്പകൽ അധ്വാനിച്ച യു.ഡി.എഫ് നേതാക്കൾക്കും പ്രവർത്തകർക്കും എന്റെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ അഭിനന്ദനങ്ങളും ആശംസകളും കൃതജ്ഞതയും അറിയിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ തളരാത്ത ഈ പരിശ്രമങ്ങൾക്ക് നന്ദി. കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളെ സേവിക്കാനുള്ള നിങ്ങളുടെ ദൃഢനിശ്ചയത്തെ വരാനിരിക്കുന്ന അഞ്ച് വർഷങ്ങൾ കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുത്തട്ടെ’. എന്നാണ് പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി ഫേസ്ബുക്കിൽ കുറിച്ചത്.

    TAGS:Priyanka GandhiUDF VictoryWayanadKerala Assembly Election 2026
