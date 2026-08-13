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    Kerala
    Posted On
    date_range 13 Aug 2026 10:13 PM IST
    Updated On
    date_range 13 Aug 2026 10:13 PM IST

    പ്രിയദർശിനി ബസിന്‍റെ ചക്രം ഊരിത്തെറിച്ചു; ഒഴിവായത് വന്‍ ദുരന്തം

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    പ്രിയദർശിനി ബസിന്‍റെ ചക്രം ഊരിത്തെറിച്ചു; ഒഴിവായത് വന്‍ ദുരന്തം
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    പാലക്കാട്: ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കെ കെ.എസ്.ആർ.ടി.സി പ്രിയദർശിനി ബസിന്‍റെ ചക്രം ഊരിത്തെറിച്ചു. പാലക്കാട് ഒറ്റപ്പാലത്താണ് സംഭവം. നിറയെ യാത്രക്കാരുമായി പോയ ബസിന്‍റെ മുന്‍ ചക്രമാണ് തെറിച്ചത്. വന്‍ ദുന്തം തലനാരിഴക്കാണ് ഒഴിവായത്. ചക്രം പോയതിന് പിന്നാലെ ഡ്രൈവർ ബസ് സൈഡാക്കുകയായിരുന്നു. സംഭവത്തിന് പിന്നാലെ ബസിന്‍റെ ഇന്‍ഷുറന്‍സും ഫിറ്റ്നസും മുടങ്ങികകിക്കുകയാണെന്ന് ആരോപിച്ച് യാത്രക്കാർ പ്രതിഷേധിച്ചു.

    അതേ സമയം കെ.എസ്.ആർ.ടി.സിയുടെ ‌‌‌പ്രി​യ​ദ​ര്‍​ശി​നി സൗ​ജ​ന്യ യാ​ത്ര പ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ പു​രു​ഷ​ന്മാ​ര്‍​ക്കും സീ​റോ ടി​ക്ക​റ്റ് (സൗജന്യ ടിക്കറ്റ്) ന​ല്‍​കി​യെ​ന്ന പ​രാ​തി ഗൗ​ര​വ​ത്തോ​ടെ പ​രി​ശോ​ധി​ക്കു​മെ​ന്ന് ഗ​താ​ഗ​ത മ​ന്ത്രി സി.​പി. ജോ​ണ്‍ അറിയിച്ചു. ഇ​രി​ക്കു​ന്ന കൊ​മ്പ് മു​റി​ക്ക​രു​തെ​ന്നും അദ്ദേഹം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം പ്രി​യ​ദ​ര്‍​ശി​നി ബ​സി​ല്‍ യാ​ത്ര ചെ​യ്ത അ​ഞ്ച് പു​രു​ഷ​ന്മാർക്ക് സീ​റോ ടി​ക്ക​റ്റ് ന​ല്‍​കി​യ സം​ഭ​വ​ത്തോട് പ്ര​തി​ക​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു മന്ത്രി.

    ആ​ദ്യ​ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ ചി​ല​ർ​ക്ക് തെ​റ്റു​പ​റ്റി​യെ​ന്ന് പ​റ​ഞ്ഞി​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ല്‍, ബോ​ധ​പൂ​ര്‍​വം ചെ​യ്യ​രു​തെ​ന്ന് മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ല്‍​കി​യ​താ​ണ്. സ​ര്‍​ക്കാ​ര്‍ സാ​മ്പ​ത്തി​ക​മാ​യി വ​ള​രെ ബു​ദ്ധി​മു​ട്ടി​യാ​ണ് പദ്ധതി നടപ്പാക്കു​ന്ന​ത്. അ​തി​നി​ട​യി​ല്‍ ചി​ല ജീ​വ​ന​ക്കാ​ര്‍ ഇ​ത്ത​രം രീ​തി​ക​ള്‍ കാ​ണി​ക്ക​രു​ത്. പ്രി​യ​ദ​ര്‍​ശി​നി ബ​സു​ക​ളി​ല്‍ ചി​ല​യി​ട​ങ്ങ​ളി​ല്‍ കാ​ണു​ന്ന തി​ര​ക്ക് പ​രി​ഹ​രി​ക്കാ​ന്‍ ക്യൂ ​സ​മ്പ്ര​ദാ​യം കൊ​ണ്ടു​വ​ര​ണം. ഇത് സംബന്ധിച്ച് കെ.എസ്.ആർ.ടി.സി എംഡിക്ക് നിര്‍ദേശം നല്‍കിയിട്ടുണ്ടെന്നും യാത്രക്കാര്‍ സഹകരിക്കണമെന്നും മന്ത്രി അഭ്യർഥിച്ചു.

    കര്‍ക്കടകവാവിന് പ്രിയദര്‍ശിനി എന്ന പേര് മറച്ചുവെച്ച് ഓടിച്ചെന്ന പരാതിയിലും മന്ത്രി പ്രതികരിച്ചു. സ്‌പെഷല്‍ സർവിസുകള്‍ ആയാണ് അന്ന് ബസുകള്‍ ക്രമീകരിച്ചത്. കര്‍ക്കടക വാവ് ദിവസം നല്ല രീതിയില്‍ കെ.എസ്.ആര്‍.ടി.സി സർവിസ് നടത്തിയെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. കര്‍ക്കടക വാവിന്റെ ഭാഗമായി തിരുവല്ല പരശുരാമ ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് നടത്തിയ സ്‌പെഷല്‍ സർവിസുകളില്‍ പ്രിയദര്‍ശിനി സൗജന്യയാത്ര ബോര്‍ഡ് മറച്ചിരുന്നുവെന്നായിരുന്നു ആരോപണം.

    പ്രിയദർശിനി ബസിൽ യാത്രക്കാരായ പുരുഷന്മാർക്ക് ‘സീറോ ടിക്കറ്റ്’ നൽകിയ സംഭവത്തിൽ മൂവാറ്റുപുഴ-ആലുവ റൂട്ടിൽ സർവിസ് നടത്തുന്ന പെരുമ്പാവൂർ ഡിപ്പോയിലെ കണ്ടക്ടർ വിജയനെതിരെ അധികൃതർ നടപടിക്ക് ശിപാർശ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സംഭവത്തിൽ കെ.എസ്.ആർ.ടി.സി വിജിലൻസ് വിഭാഗത്തിന് റിപ്പോർട്ട് കൈമാറുകയും ചെയ്തു.


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    TAGS:KSRTCWheelPriyadarshiniKerala
    News Summary - A wheel of a moving bus fell off during a demonstration; a major disaster was averted
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