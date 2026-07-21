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    Kerala
    Posted On
    date_range 21 July 2026 10:56 PM IST
    Updated On
    date_range 21 July 2026 10:56 PM IST

    പ്രിയദർശിനി സൗജന്യ യാത്ര മാത്രമല്ല, വനിതകൾക്കായി സൗജന്യ വായ്പാ പദ്ധതിയും; വ്യാഴാഴ്ച മുഖ്യമന്ത്രി പദ്ധതി പ്രഖ്യാപനം നടത്തും

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    https://www.madhyamam.com/tags/priyadarshini
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    കൊച്ചി: സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്‍റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വാഗ്ദാനങ്ങളിലൊന്നായ കെ.എസ്.ആർ.ടി.സി ബസുകളിലെ സൗജന്യ യാത്രാ പദ്ധതി വളരെ വിജയകരമാാണ് മുന്നോട്ടു പോകുന്നത്. ഇപ്പോളിതാ സൗജന്യ യാത്രക്ക് പുറമേ വനിതകൾക്കായി സൗജന്യ വായ്പാ പദ്ധതിയും നടപ്പിലാക്കാനൊരുങ്ങുകയാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ.

    വ്യാഴാഴ്ച കൊച്ചിയിൽ വെച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി സതീശൻ പദ്ധതിയുടെ പ്രഖ്യാപനം നടത്തുമെന്ന് മന്ത്രി കെ.എ തുളസി വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു. പട്ടികജാതി, പട്ടികവർഗ പിന്നാക്ക ക്ഷേമ വകുപ്പുകളുടെ നൂറു ദിന കർമ്മ പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായാണ് ഈ പദ്ധതി.

    പിന്നാക്ക വിഭാഗത്തിലെ സ്ത്രീകൾക്ക് സ്വയം തൊഴിൽ കണ്ടെത്താനും മൈക്രോ ലെവൽ സംരംഭങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നതിനുമാണ് വായ്പ ലഭിക്കുക. സർക്കാരിന്‍റെ 100 ദിന കർമ്മ പരിപാടിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി ജൂലൈ 23ന് എറണാകുളം പള്ളുരുത്തി എസ്.എൻ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടക്കുന്ന സമഗ്ര 2026 പരിപാടിയിൽ പദ്ധതിയുടെ ഔദ്യോഗിക പ്രഖ്യാപനം നടക്കും. പദ്ധതിയിലൂടെ ആയിരക്കണക്കിന് സ്ത്രീകൾക്ക് സ്വയംപര്യാപ്തത കൈവരിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് മന്ത്രി കെ.എ തുളസി പറഞ്ഞത്.

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    TAGS:loanchief ministerPriyadarshiniKerala NewsVD Satheesan
    News Summary - Priyadarshini is not only a free vehicle, but also a free loan scheme for women; Chief Minister to announce the scheme on Thursday
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