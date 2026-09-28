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    വയനാട്ടിൽ 17.39 കോടിയുടെ സൗജന്യ യാത്ര; പ്രിയദർശിനി വൻ ഹിറ്റ്

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    വയനാട്ടിൽ 17.39 കോടിയുടെ സൗജന്യ യാത്ര; പ്രിയദർശിനി വൻ ഹിറ്റ്
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    കൽപറ്റ: സ്ത്രീകൾക്ക് കെ.എസ്.ആർ.ടി.സിയിൽ സൗജന്യ യാത്ര ഒരുക്കുന്ന സംസ്ഥ‌ാന സർക്കാറിന്റെ പ്രിയദർശിനി പദ്ധതി വയനാട്ടിലും വൻ ഹിറ്റ്‌. പദ്ധതി നടപ്പിലായിട്ട് നൂറിലധികം ദിവസം പിന്നിട്ടു. വയനാട്ടിൽ ആകെ 17.39 കോടിയിൽ (17,39,72,379 രൂപ) അധികം രൂപയുടെ സൗജന്യ യാത്രയാണ് സ്ത്രീകൾ നടത്തിയത്. ആകെ 72,87,181ൽ അധികം സ്ത്രീകൾ ഇതിനോടകം പ്രിയദർശിനി സർവിസ് പ്രയോജനപ്പെടുത്തിയെന്നാണു കണക്ക്.

    17,39,72,379 രൂപയുടെ രൂപയുടെ ടിക്കറ്റാണു സൗജന്യ യാത്രക്കാർക്കായി വിതരണം ചെയ്തത്. മാനന്തവാടി ഡിപ്പോയിൽ 26,85,889ൽ അധികം സ്ത്രീ യാത്രക്കാർ പദ്ധതി യുടെ പ്രയോജനം നേടി. 6.4 കോടി രൂപയുടെ ടിക്കറ്റ് വിതരണം ചെയ്തു.

    ബത്തേരി ഡിപ്പോയിലാകട്ടെ 26,01292ൽ അധികം പേർ സർവിസ് ഉപയോഗിച്ചു. ഇവിടെ 5.9 കോടി രൂപയുടെ ടിക്കറ്റ് വിതരണം ചെയ്തു. കൽപറ്റ ഡിപ്പോയിൽ 20 ലക്ഷം പേർ സർവിസ് പ്രയോജനപ്പെടുത്തി. ഇവിടെ അഞ്ചുകോടി രൂപയുടെ ടിക്കറ്റാണു വിറ്റത്. യാത്രക്കാരുടെ എണ്ണത്തിൽ വലിയ വർധനയുണ്ടായി. ദിവസക്കൂലിക്കു ജോലി ചെയ്യുന്നവർ അടക്കമുള്ള സ്ത്രീകൾക്ക് പദ്ധതി ഏറെ പ്രയോജനകരമാണ്. യാത്രക്കൂലി ഇനത്തിൽ നല്ലൊരു തുക മിച്ചം പിടിക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ടെന്നു മിക്ക സ്ത്രീകളും പറയുന്നു.

    പ്രിയദർശിനി പദ്ധതിയെകുറിച്ച് യാത്രക്കാർക്കും പൊതുവേ നല്ല അഭിപ്രായമാണുള്ളത്. മിച്ചം പിടിക്കുന്ന കാശ് ചിട്ടിക്കും മറ്റുമായി ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയും. ഇത് വിപണിയിൽ കൂടുതലായി ചെലവഴിക്കാൻ സ്ത്രീകളെ പ്രാപ്തരാക്കുന്നുമുണ്ട്. അതേസമയം ജില്ലയിൽ ഉൾപ്രദേശങ്ങളിൽ ഇപ്പോഴും കെ.എസ്.ആർ.ടി.സി ഓർഡിനറി ബസുകൾ ഇല്ല. ഇതിനാൽ ഈ പ്രദേശങ്ങളിലെ സ്ത്രീകൾക്ക് സൗജന്യ യാത്ര നടത്താനാകുന്നില്ല. വേണ്ടത്ര യാത്രാസൗകര്യങ്ങൾ ഇല്ലാത്ത വിദൂരഗ്രാമങ്ങളിലേക്കു പ്രിയദർശിനി സർവീസ് നടത്താനുള്ള നടപടി കെ.എസ്.ആർ.ടി.സി ഒരുക്കണമെന്നാണ് യാത്രക്കാർ ആവശ്യപ്പെട്ടു. പ്രിയദർശിനി യാത്ര സൗകര്യം തുടങ്ങിയതോടെ ബസുകളിൽ പുരുഷയാത്രക്കാരുടെ എണ്ണവും കൂടിയിട്ടുണ്ട്.

    കോഴിക്കോട്, കണ്ണൂർ ഭാഗത്തേക്കുള്ള ദീർഘദൂര ബസ്സുകളിൽ സ്ത്രീകളുടെ വൻ തിരക്കാണ്. ഇതിനാൽ പുരുഷയാത്രക്കാർ ഏറെ ബുദ്ധിമുട്ടിലാണ്. ഇത് പരിഹരിക്കാൻ പുരുഷൻമാർക്കായി സീറ്റുകൾ റിസർവ് ചെയ്യണമെന്ന ആവശ്യവും ഉയരുന്നുണ്ട്. അതേസമയം പ്രിയദർശിനി സർവിസ് വന്നതോടെ ജില്ലയിലെ സ്വകാര്യ ബസ്സുകൾ കഷ്ടത്തിലാണെന്ന് ബസ് ഉടമകളും പറയുന്നു.

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    News Summary - Priyadarshini Free Travel Scheme a Hit
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