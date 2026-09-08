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    പ്രിയ വർഗീസിന്റെ നിയമനത്തിൽ കണ്ണൂർ സർവകലാശാലക്കു വേണ്ടി രണ്ട് അഭിഭാഷകർ സുപ്രീംകോടതിയിൽ; കേസ് 22 ലേക്ക് മാറ്റി

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    https://www.madhyamam.com/tags/priya-varghese
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    പ്രിയ വർഗീസ്

    ന്യൂഡൽഹി: കണ്ണൂർ സർവകലാശാല അ​സോ​സി​യ​റ്റ് പ്ര​ഫ​സറായ പ്രി​യ വ​ർ​ഗീ​സി​ന്റെ നി​യ​മ​നം ചോദ്യംചെയ്തു ​കൊണ്ടുള്ള യു.ജി.സിയുടെ കേസ് പരിഗണിക്കുന്നത് സുപ്രീംകോടതി സെപ്റ്റംബർ 22 ലേക്ക് മാറ്റി. കേസ് മാറ്റിവെക്കണമെന്ന് സർവകലാശാലയുടെ പുതിയ അഭിഭാഷകൻ പി.​എ​സ്. സുൽഫീക്കറും പ്രിയാ വർഗീസിന്റെ അഭിഭാഷകൻ കെ. പരമേശ്വരനും കോടതിയിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്നാണ് നടപടി.

    കേസ് പരിഗണിച്ച സമയത്ത് യു.ജി.സിക്ക് വേണ്ടി അഡീഷണൽ സോളിസിറ്റർ ജനറൽ കെ.എം. നടരാജും കോടതിയിൽ ഹാജരായിരുന്നു. ജസ്റ്റിസ് മനോജ് മിശ്ര, ജസ്റ്റിസ് വിജയ് വിഷ്ണോയ് എന്നിവരടങ്ങിയ ബെഞ്ച് പത്താമത്തെ കേസായാണ് ഇത് പരിഗണിച്ചത്. താൻ മറ്റൊരു കോടതിയിൽ മറ്റൊരു കേസ് വാദിക്കുകയാണെന്നും അതിനാൽ ഇന്ന് കേസ് വാദം കേൾക്കുന്നത് മാറ്റിവെക്കണമെന്നും പ്രിയാ വർഗീസിന്റെ അഭിഭാഷകൻ പറഞ്ഞു.

    അതേസമയം, സർവകലാശാലയുടെ പുതിയ അഭിഭാഷകനായ സുൽഫീക്കറും മുൻ അഭിഭാഷകനായ കെ.ആർ. സുഭാഷ് ചന്ദ്രനും ഒരേസമയം കോടതിയിൽ ഹാജരായി. ഈ കേസിലെ സത്യവാങ്മൂലവും എതിർ സത്യവാങ്മൂലവും ഉൾപ്പെടെയുള്ള മുഴുവൻ പ്ലീഡിങ്സും താൻ ഫയൽചെയ്തു കഴിഞ്ഞതാണെന്ന് സുഭാഷ് ചന്ദ്രൻ കോടതിയെ അറിയിച്ചു.

    എന്നാൽ, വക്കാലത്ത് മാറി താനാണ് പുതിയ അഭിഭാഷകനെന്നും കേസ് മറ്റൊരു ദിവസത്തേക്ക് മാറ്റിവെക്കണമെന്നും സുൽഫീക്കർ ആവശ്യപ്പെടുകയായിരുന്നു. പ്രധാന അഭിഭാഷകർ കേസ് മാറ്റിവെക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട സാഹചര്യത്തിൽ ജസ്റ്റിസ് മനോജ് മിശ്ര കേസ് 22ലേക്ക് മാറ്റി.

    സി.​പി.​എം ക​ണ്ണൂ​ർ ജി​ല്ല സെ​ക്ര​ട്ട​റി കെ.​കെ. രാ​ഗേ​ഷി​ന്റെ ഭാ​ര്യയാണ് പ്രി​യാ വ​ർ​ഗീ​സ്. സി.​പി.​എം സ​ഹ​യാ​ത്രി​ക​നാ​യ അ​ഡ്വ. കെ.​ആ​ർ. സു​ഭാ​ഷ് ച​ന്ദ്ര​നെ മാ​റ്റിയാണ് ക​ണ്ണൂ​ർ സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല കഴിഞ്ഞദിവസം, കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് നോ​മി​നി​യാ​യ സ്റ്റാ​ൻ​ഡി​ങ് കോ​ൺ​സ​ൽ അ​ഡ്വ. പി.​എ​സ്. സുൽ​ഫീ​ക്ക​റി​നെ നി​യ​മി​ച്ചത്.

    ഇ​തോ​ടെ പ്രി​യ വ​ർ​ഗീ​സി​​ന്റെ നി​യ​മ​നം ശ​രി​വെ​ച്ച ​കേ​ര​ള ഹൈ​കോ​ട​തി വി​ധി ത​ങ്ങ​ളു​ടെ ച​ട്ട​ങ്ങ​ൾ​ക്കെ​തി​രാ​ണെ​ന്ന യു.​ജി.​സി നി​ല​പാ​ടി​നെ ക​ണ്ണൂ​ർ സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല പി​ന്തു​ണ​ക്കും. നേ​ര​ത്തെ പ്രി​യ വ​ർ​ഗീ​സി​ന് അ​നു​കൂ​ല​മാ​യി​രു​ന്ന സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​റും സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​യും യു.​ജി.​സി​ക്കൊ​പ്പം ചേ​രു​ന്ന​തോ​ടെ അ​പ്പീ​ലി​ൽ എ​തി​ർ​ക​ക്ഷി​യാ​യി അ​വ​ർ മാ​ത്ര​മാ​യി മാ​റു​ക​യും ചെ​യ്യും.

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