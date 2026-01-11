Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightപിടിവാശി ഉപേക്ഷിച്ചു;...
    Kerala
    Posted On
    date_range 11 Jan 2026 11:07 PM IST
    Updated On
    date_range 11 Jan 2026 11:07 PM IST

    പിടിവാശി ഉപേക്ഷിച്ചു; മില്ലുടമകൾ നെല്ല് സംഭരണത്തിന് തയാർ

    text_fields
    bookmark_border
    സഹകരണ സംഘങ്ങളെ കൊണ്ടുവരാനുള്ള തീരുമാനമാണ് പിടിവാശി ഉപേക്ഷിക്കാൻ കാരണം
    പിടിവാശി ഉപേക്ഷിച്ചു; മില്ലുടമകൾ നെല്ല് സംഭരണത്തിന് തയാർ
    cancel

    പാ​ല​ക്കാ​ട്: നെ​ല്ല് സം​ഭ​ര​ണ​ത്തി​ൽ സ​ഹ​ക​ര​ണ സം​ഘ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് അ​വ​സ​രം ന​ൽ​കാ​നു​ള്ള സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​ർ തീ​രു​മാ​ന​ത്തി​ന് പി​ന്നാ​ലെ സ​പ്ലൈ​കോ​യു​മാ​യി ക​രാ​റി​ന് സ​ന്ന​ദ്ധ​ത​യ​റി​യി​ച്ച് സ്വ​കാ​ര്യ മി​ല്ലു​ട​മ​ക​ൾ.

    ഭ​ക്ഷ്യ​മ​ന്ത്രി ജി.​എ​ൻ. അ​നി​ൽ എ​റ​ണാ​കു​ള​ത്ത് വി​ളി​ച്ചു​ചേ​ർ​ത്ത യോ​ഗ​ത്തി​ലാ​ണ് പ്ര​മു​ഖ​രു​ൾ​പ്പെ​ടെ 33 ഓ​ളം മി​ല്ലു​ട​മ​ക​ൾ സ​മ്മ​തം അ​റി​യി​ച്ച​ത്. ഔ​ട്ട് ടേ​ൺ റേ​ഷ്യോ 66.5 കി​ലോ എ​ന്ന സ​ർ​ക്കാ​ർ നി​ർ​ദേ​ശം മി​ല്ലു​ട​മ​ക​ൾ അം​ഗീ​ക​രി​ച്ചു. ഒ​പ്പം ഔ​ട്ട് ടേ​ൺ റേ​ഷ്യോ​യി​ലെ വ്യ​ത്യാ​സ​ത്തി​ൽ മി​ല്ലു​ട​മ​ക​ൾ​ക്ക് ല​ഭി​ക്കാ​നു​ള​ള കു​ടി​ശ്ശി​ക 64 കോ​ടി രൂ​പ അ​നു​വ​ദി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും മി​ല്ലു​ട​മ​ക​ൾ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

    ഇ​വ സ​മ്മ​തി​ച്ച​തോ​ടെ സം​ഭ​ര​ണ​ത്തി​ന് മി​ല്ലു​ട​മ​ക​ൾ സ​മ്മ​തം അ​റി​യി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ഈ ​തീ​രു​മാ​നം ഒ​ക്ടോ​ബ​റി​ൽ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി വി​ളി​ച്ച യോ​ഗ​ത്തി​ൽ അം​ഗീ​ക​രി​ക്കാ​തി​രു​ന്ന മി​ല്ലു​ട​മ​ക​ൾ നെ​ല്ല് സം​ഭ​ര​ണ​ത്തി​ൽ സ​ഹ​ക​ര​ണ സം​ഘ​ങ്ങ​ളെ കൊ​ണ്ടു​വ​രാ​നു​ള്ള തീരു​മാ​നം വ​ന്ന​തോ​ടെ പി​ടി​വാ​ശി ഉ​പേ​ക്ഷി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നെ​ന്നാ​ണ​റി​യു​ന്ന​ത്.

    മി​ല്ലു​ക​ളു​ടെ നി​ല​നി​ൽപി​ന് പാ​ല​ക്കാ​ട​ൻ നെ​ല്ല് അ​നി​വാ​ര്യം

    സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത് കൂ​ടു​ത​ലും ഗു​ണ​മേ​ൻ​മ​യു​ള്ള​തു​മാ​യ നെ​ല്ല് ഉ​ൽപാ​ദി​ക്കു​ന്ന​ത് പാ​ല​ക്കാ​ട് ജി​ല്ല​യി​ലാ​ണ്. അ​തി​നാ​ൽ സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത് സ​പ്ലൈ​കോ​ക്ക് വേ​ണ്ടി നെ​ല്ല് സം​ഭ​രി​ക്കു​ന്ന മി​ല്ലു​ക​ൾ പാ​ല​ക്കാ​ട​ൻ നെ​ല്ലി​നാ​ണ് പ്രാ​ധാ​ന്യം കൊ​ടു​ക്കു​ന്ന​ത്.

    കാ​ലാ​വ​സ്ഥ​യും മ​റ്റ് സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ളും അ​നു​കൂ​ല​മാ​ണ​ങ്കി​ൽ ഒ​ന്നാം വി​ള ശ​രാ​ശ​രി 35,000 ഹെ​ക്ട​റി​ലും, ര​ണ്ടാം വി​ള 42,000 ഹെ​ക്ട​റി​ലും കൃ​ഷ​യി​റ​ക്കും. ര​ണ്ടും സീ​സ​ണി​ലു​മാ​യി നാ​ല് ല​ക്ഷ​ത്തോ​ളം ട​ൺ നെ​ല്ല് ജി​ല്ല​യി​ൽ നി​ന്ന് ഉ​ൽ​പാ​ദി​പ്പി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. ഇ​വ​യു​ടെ 75 ശ​ത​മാ​നം നെ​ല്ലും സ​പ്ലൈ​കോ​യാ​ണ് സം​ഭ​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. പാ​ല​ക്കാ​ട​ൻ നെ​ല്ലി​ന് വി​പ​ണി​യി​ൽ ആ​വ​ശ്യ​ക്കാ​രേ​റെ​യാ​ണ്. കൂ​ടു​ത​ൽ ഗു​ണ​മേ​ൻ​മ​യും പ​തി​ര് കു​റ​വു​ള്ള​തു​മാ​ണ് കാ​ര​ണം.

    മാ​ത്ര​മ​ല്ല, മി​ല്ലു​ക​ൾ​ക്ക് സ​പ്ലൈ​കോ​യു​ടെ മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് അ​നു​കൂ​ല​മാ​യി നെ​ല്ല് ല​ഭി​ക്കു​ന്ന​ത് പാ​ല​ക്കാ​ട​ൻ െന​ല്ലി​ൽ നി​ന്നാ​ണ്. അ​തി​നാ​ലാ​ണ് 2017 ൽ ​താ​ങ്ങു​വി​ല​യും മ​റി​ക​ട​ന്ന് കി​ലോ​ക്ക് 26 രൂ​പ വ​രെ ന​ൽ​കി സ്വ​കാ​ര്യ​മി​ല്ലു​ട​മ​ക​ൾ ക​ർ​ഷ​ക​രി​ൽ നി​ന്ന് നേ​രി​ട്ട് നെ​ല്ല് സം​ഭ​രി​ച്ച​ത്.

    ഈ ​സീ​സ​ണി​ലെ ഒ​ന്നാം വി​ള​ക്കും താ​ങ്ങു​വി​ല 30 രൂ​പ​യും മ​റി​ക​ട​ന്ന് 32 രൂ​പ ന​ൽ​കി ക​ർ​ഷ​ക​രി​ൽ നി​ന്ന് മി​ല്ലു​ട​മ​ക​ൾ മ​ട്ട​നെ​ല്ല് നേ​രി​ട്ട് സം​ഭ​രി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:SUPPLYCOMill ownersKerala
    News Summary - Private mill owners express readiness to sign contract with Supplyco
    Similar News
    Next Story
    X