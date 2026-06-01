    Kerala
    Posted On
    date_range 1 Jun 2026 10:56 PM IST
    Updated On
    date_range 1 Jun 2026 10:56 PM IST

    കാടു പിടിച്ച സ്വകാര്യഭൂമി: തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങൾ വെട്ടിത്തെളിക്കണം-ഹൈകോടതി

    ചെ​ല​വ് ഉ​ട​മ​യി​ൽ​നി​ന്ന് ഈ​ടാ​ക്കാം
    കൊ​ച്ചി: കാ​ടു​പി​ടി​ച്ചു കി​ട​ക്കു​ന്ന സ്വ​കാ​ര്യ ഭൂ​മി​ക​ളു​ടെ ഉ​ട​മ​യെ ക​ണ്ടെ​ത്താ​ൻ കാ​ത്തു​നി​ൽ​ക്കാ​തെ പൊ​തു​ശ​ല്യ​മാ​യി​ക്ക​ണ്ട്​ ന​ട​പ​ടി​യെ​ടു​ക്കാ​ൻ ത​ദ്ദേ​ശ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ അ​ധി​കാ​ര​മു​ണ്ടെ​ന്ന്​ ഹൈ​കോ​ട​തി. കാ​ടു വ​ള​ർ​ന്ന്​ വി​ഷ​പ്പാ​മ്പു​ക​ളു​ടെ താ​വ​ള​മാ​കു​ന്ന​തി​ന്​ കാ​ഴ്​​ച​ക്കാ​രാ​യി ത​ദ്ദേ​ശ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ മാ​റ​രു​ത്. അ​പ​ക​ട​ക​ര​മാ​യ സാ​ഹ​ച​ര്യ​മു​ണ്ടാ​യാ​ൽ ഉ​ട​മ​യെ കാ​ത്തി​രി​ക്കേ​ണ്ട​തി​ല്ലെ​ന്നും ജ​സ്റ്റി​സ്​ പി.​വി. കു​ഞ്ഞി​കൃ​ഷ്ണ​ൻ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. അ​യ​ൽ​പ​ക്ക​ത്തെ കാ​ടു​പി​ടി​ച്ച പ​റ​മ്പി​ൽ നി​ന്ന് വി​ഷ ജ​ന്തു​ക്ക​ളു​ടെ ഭീ​ഷ​ണി​യു​ണ്ടെ​ന്ന് ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി മാ​വേ​ലി​ക്ക​ര തെ​ക്കേ​ക്ക​ര സ്വ​ദേ​ശി ജി​ജി വ​ർ​ഗീ​സ് ന​ൽ​കി​യ ഹ​ര​ജി​യാ​ണ്​ കോ​ട​തി പ​രി​ഗ​ണി​ച്ച​ത്.

    പാ​മ്പു​ക​ടി​യേ​റ്റു​ള്ള മ​ര​ണ​വാ​ർ​ത്ത​ക​ൾ പ​തി​വാ​കു​ന്ന​ത് ഹൃ​ദ​യ​ഭേ​ദ​ക​മാ​ണെ​ന്ന് കോ​ട​തി നി​രീ​ക്ഷി​ച്ചു. ജ​ന​വാ​സ​മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലെ കാ​ടു​മൂ​ടി​യ പ​റ​മ്പു​ക​ൾ പാ​മ്പു​ക​ളു​ടെ പ്ര​ജ​ന​ന കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളാ​ണ്. ഇ​ത് ശ​ല്യ​ത്തി​ന​പ്പു​റം ജീ​വ​ന് ഭീ​ഷ​ണി​യാ​ണ്.

    നി​യ​മ​ത്തി​ന്‍റെ സ​ങ്കീ​ർ​ണ​ത​യേ​ക്കാ​ൾ സാ​മാ​ന്യ ബു​ദ്ധി​ക്കാ​ണ് ഇ​വി​ടെ മു​ൻ​ഗ​ണ​ന. കേ​ര​ള പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് രാ​ജ് ആ​ക്ട് 238, 239 വ​കു​പ്പു​ക​ൾ പ്ര​കാ​രം ഇ​ത്ത​രം ശ​ല്യ​ങ്ങ​ൾ നീ​ക്കാ​ൻ ത​ദ്ദേ​ശ സ്ഥാ​പ​ന​ത്തി​ന് അ​ധി​കാ​ര​മു​ണ്ട്. പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് സ്വ​ന്തം നി​ല​ക്ക്​ കാ​ട് വെ​ട്ട​ണം. ഇ​തി​നു​ള്ള ചെ​ല​വ് പി​ന്നീ​ട് ഉ​ട​മ​യി​ൽ​നി​ന്ന് ഈ​ടാ​ക്കാം. ഉ​ത്ത​ര​വ് കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ എ​ല്ലാ ത​ദ്ദേ​ശ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ബാ​ധ​ക​മാ​ണെ​ന്ന് കോ​ട​തി വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    വീ​ടി​നോ​ട് ചേ​ർ​ന്ന പ​റ​മ്പി​ലെ പാ​മ്പു​ശ​ല്യം പ​രി​ഹ​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നാ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് ഹ​ര​ജി​ക്കാ​ര​ൻ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യു​ടെ പോ​ർ​ട്ട​ലി​ൽ പ​രാ​തി ന​ൽ​കി​യെ​ങ്കി​ലും ന​ട​പ​ടി​യു​ണ്ടാ​യി​ല്ല. പ​റ​മ്പി​ന്‍റെ ഉ​ട​മ​യെ ക​ണ്ടെ​ത്താ​ത്ത​തി​നാ​ൽ നോ​ട്ടീ​സ് ന​ൽ​കാ​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞി​ല്ലെ​ന്നാ​ണ് മാ​വേ​ലി​ക്ക​ര തെ​ക്കേ​ക്ക​ര ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത്​ ​കോ​ട​തി​യെ അ​റി​യി​ച്ച​ത്. ഈ ​വാ​ദം ത​ള്ളി​യ കോ​ട​തി പ​ത്ത് ദി​വ​സ​ത്തി​ന​കം കാ​ട് വെ​ട്ടി​ത്തെ​ളി​ക്കാ​ൻ നി​ർ​ദേ​ശം ന​ൽ​കി.

    TAGS:local bodiesclearPrivate landhigh courtKerala News
    News Summary - Private land covered in forest: Local bodies should clear it - High Court
