Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Posted On
    date_range
    Updated On
    date_range

    സ്‌കൂളുകളിൽനിന്ന് കുട്ടികളുടെ വിവരങ്ങൾ ചോർത്തി സ്വകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങൾ

    text_fields
    bookmark_border
    സ്‌കൂളുകളിൽനിന്ന് കുട്ടികളുടെ വിവരങ്ങൾ ചോർത്തി സ്വകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങൾ
    cancel

    ക​ണ്ണൂ​ർ: ജി​ല്ല​യി​ലും പു​റ​ത്തും സ്‌​കൂ​ളു​ക​ൾ കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ച്ച് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ ചോ​ർ​ത്തി സ്വ​കാ​ര്യ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ. ഇ​തി​ന് സ​ഹാ​യം ചെ​യ്ത് അ​ധി​കൃ​ത​ർ. വി​വി​ധ കോ​ഴ്‌​സു​ക​ൾ ന​ട​ത്തു​ന്ന സ്വ​കാ​ര്യ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളും ഏ​ജ​ൻ​സി​ക​ളു​മാ​ണ് സ്‌​കൂ​ളു​ക​ളി​ലെ​ത്തി വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ വി​വ​ര​ശേ​ഖ​ര​ണം ന​ട​ത്തു​ന്ന​ത്. കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ വി​ലാ​സ​വും ഫോ​ട്ടോ​യും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ ഇ​ത്ത​ര​ത്തി​ൽ ശേ​ഖ​രി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. തു​ട​ർ​ന്ന് വി​വി​ധ കോ​ഴ്സു​ക​ൾ സം​ബ​ന്ധി​ച്ച വി​വ​ര​മ​ട​ങ്ങി​യ ക​ത്ത് കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക് അ​യ​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. ഒ​പ്പം ഫോ​ൺ വി​ളി​ച്ചും സ​ന്ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ അ​യ​ച്ചും കു​ട്ടി​ക​ളെ​യും ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ളെ​യും ഇ​വ​ർ സ്വാ​ധീ​നി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്.

    എ​സ്.​എ​സ്.​എ​ൽ.​സി, പ്ല​സ്‌​ടു ക​ഴി​ഞ്ഞ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളെ​യാ​ണ് ഏ​റെ​യും ഇ​വ​ർ വ​ല​യി​ലാ​ക്കു​ന്ന​ത്. വ​ൻ തു​ക ഫീ​സ് വാ​ങ്ങി ന​ട​ത്തു​ന്ന ഒ​ട്ടേ​റെ കോ​ഴ്‌​സു​ക​ളാ​ണ് പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​ത്. ക​മ്പ്യൂ​ട്ട​ർ, ന​ഴ്‌​സി​ങ്, ഐ.​ടി, മ​റ്റ് വി​വി​ധ ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ കോ​ഴ്‌​സു​ക​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​യാ​ണ് ഏ​റെ​യും.

    സ്‌​കൂ​ൾ മേ​ധാ​വി​ക​ളും മ​റ്റു ചി​ല​രു​മാ​യും ധാ​ര​ണ​യു​ണ്ടാ​ക്കി​യാ​ണ് സ്വ​കാ​ര്യ സ്ഥാ​പ​ന ഏ​ജ​ൻ​സി​ക​ൾ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ വി​വ​ര ശേ​ഖ​ര​ണം ന​ട​ത്തു​ന്ന​ത്. മേ​ല​ധി​കാ​രി​ക​ൾ​ക്ക് വ​ൻ തു​ക​യും മ​റ്റ് ഓ​ഫ​റു​ക​ളും ന​ൽ​കി​യാ​ണ് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ ശേ​ഖ​രി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്നാ​ണ് വി​വ​രം. ക​ഴി​ഞ്ഞ കു​റെ നാ​ളു​ക​ളാ​യി ഇ​ത്ത​രം വി​വ​രം ശേ​ഖ​രി​ക്കു​ന്ന ഏ​ജ​ൻ​സി​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന് അ​വ ദു​രു​പ​യോ​ഗം ചെ​യ്യു​ന്ന​താ​യും വ്യാ​പ​ക പ​രാ​തി ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. സ്‌​കൂ​ളു​ക​ളി​ൽ ക്ലാ​സ് മു​റി​ക​ളി​ൽ ക​യ​റി നോ​ട്ടീ​സ് വി​ത​ര​ണ​വും സൈ​ന്യ​ത്തി​ല​ട​ക്കം ജോ​ലി വാ​ഗ്ദാ​നം ചെ​യ്തു​ള്ള പ്ര​ത്യേ​ക സെ​മി​നാ​റു​ക​ളും പ​ല​യി​ട​ത്തും ന​ട​ത്തു​ന്നു​ണ്ട്. പി​ന്നീ​ട് ഇ​വ​ർ ന​ൽ​കു​ന്ന ഫോ​ണു​ക​ളി​ൽ വി​ളി​ച്ച പ​ല കു​ട്ടി​ക​ളോ​ടും ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ളോ​ടും ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ ഫീ​സും വാ​ങ്ങു​ന്നു​ണ്ട്. എ​ന്നാ​ൽ പി​ന്നീ​ട് വി​വ​ര​മൊ​ന്നു​മു​ണ്ടാ​യി​ല്ലെ​ന്ന​താ​ണ് സ്ഥി​തി. വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നാ​ണ് കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ ഫോ​ട്ടോ​യും വി​വ​ര​ങ്ങ​ളും പു​റ​ത്താ​കു​ന്ന​തെ​ന്ന് തെ​ളി​ഞ്ഞ​തോ​ടെ ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ൾ പ​ല​യി​ട​ത്തും പ​രാ​തി​യു​മാ​യി രം​ഗ​ത്തെ​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    News Summary - Private institutions leak children's information from schools
    Next Story
    X